Tối 7/2, Lễ vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 đã chính thức diễn ra ở SECC, TP.HCM. Tại đây, những đóng góp nổi bật, những câu chuyện truyền cảm hứng của những cá nhân - tổ chức sẽ được tri ân. Là một trong những sự kiện được đón chờ nhất dịp cuối năm, thảm đỏ quy tụ dàn sao cực hot của Vbiz như Trường Giang, Steven Nguyễn, Hạ Anh, Hoàng Long, Hải Bột, Hoàng Dũng, Bùi Công Nam…

Một trong những hạng mục nhận được sự quan tâm lớn nhất là Phim điện ảnh của năm. Vượt qua các đối thủ nặng ký như Tử Chiến Trên Không, Truy Tìm Long Diên Hương, Mang Mẹ Đi Bỏ… Mưa Đỏ, bộ phim khai thác đề tài lịch sử, chiến tranh và số phận con người trong những năm tháng khốc liệt, đã giành chiến thắng với số lượt bình chọn áp đảo.

Mưa Đỏ được xướng tên ở hgajng mục Phim điện ảnh của năm

Luôn duy trì ở vị trí dẫn đầu kể từ khi mở cổng bình chọn, chiến thắng rực rỡ của Mưa Đỏ gần như đã được báo trước. Thành tích này không chỉ dừng lại ở những con số mà còn phản ánh rõ ràng sự lan tỏa mạnh mẽ của dòng phim giàu giá trị lịch sử, nhân văn, đặc biệt trong bối cảnh chủ đề WeChoice Awards 2025 tiếp tục tôn vinh tinh thần Việt Nam, ký ức dân tộc và những giá trị bền vững.

Chiến thắng của ekip nhận được sự hưởng ứng lớn

Ra mắt trong bối cảnh phòng vé Việt Nam vẫn nghiêng mạnh về các tác phẩm giải trí thuần thị trường, Mưa Đỏ đã tạo nên một hiện tượng hiếm thấy đối với dòng phim lịch sử - chiến tranh. Không dựa vào chiến dịch quảng bá ồn ào hay chiêu trò truyền thông, bộ phim chinh phục khán giả bằng chính nội dung, cách kể chuyện giàu cảm xúc và tinh thần nghiêm cẩn khi tái hiện lịch sử dân tộc.

Ngay từ những ngày đầu công chiếu, Mưa Đỏ đã liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu ngày, duy trì lượng suất chiếu lớn và ghi nhận tình trạng kín rạp tại nhiều cụm rạp trên cả nước. Đà tăng trưởng của phim không chỉ bền bỉ mà còn bứt phá mạnh mẽ theo thời gian. Sau hơn ba tuần ra rạp, Mưa Đỏ lần lượt vượt các cột mốc 400 tỷ, 500 tỷ rồi 600 tỷ đồng, chính thức xác lập kỷ lục chưa từng có đối với một bộ phim lịch sử Việt Nam.

Sau khi kết thúc chuỗi ngày trụ rạp, Mưa Đỏ đã thu về 714 tỷ đồng doanh thu, trở thành bộ phim Việt Nam có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé, xô đổ kỷ lục các tác phẩm ăn khách trước đó. Thành tích này không chỉ gây bất ngờ cho giới chuyên môn, mà còn làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn về tiềm năng thương mại của dòng phim lịch sử, chiến tranh tại Việt Nam.

Song song với thành công phòng vé, Mưa Đỏ còn tác động sâu rộng đến xã hội. Bộ phim được nhắc đến như một hiện tượng văn hóa, khơi gợi nhiều cuộc thảo luận về lịch sử, ký ức chiến tranh và giá trị của hòa bình. Đặc biệt, việc thu hút đông đảo khán giả trẻ đến rạp được xem là một trong những dấu ấn quan trọng nhất mà Mưa Đỏ tạo ra cho điện ảnh Việt.