"Vũ trụ" nam thần tại WeChoice 2025: Khung hình dàn Tân binh gây sốt, người được đề cử đẹp nhất thế giới đỉnh cỡ nào?
“Cơn bão nam thần” trên thảm đỏ WeChoice Awards 2025 khiến netizen chỉ biết hét lên: “Quá trời trai đẹp rồi, chịu sao nổi đây?!”.
Tối 7/2, Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Với thông điệp Viết tiếp câu chuyện Việt Nam, mùa WeChoice năm nay tiếp tục hành trình kể lại và viết tiếp những câu chuyện về một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh trong bản sắc, giàu nhiệt huyết trong hành động và bền bỉ trong tinh thần cống hiến cho tương lai. Chính tinh thần ấy đã khiến WeChoice Awards 2025 trở thành sự kiện được khán giả chờ đợi bậc nhất đầu năm 2026, không chỉ bởi quy mô và dàn sao quy tụ, mà còn bởi những giá trị truyền cảm hứng mà đêm gala hứa hẹn lan tỏa.
Trên thảm đỏ, sự xuất hiện của dàn nam thần showbiz đã biến nơi đây thành “sàn catwalk” nóng bỏng nhất showbiz Việt! Khi ánh đèn flash nháy liên hồi, hàng loạt nam thần đổ bộ với visual đỉnh cao, phong cách thời thượng, khiến cả khán phòng lẫn cộng đồng mạng phải xuýt xoa. Từ những “soái ca” màn ảnh nhỏ, đến các hot boy Gen Z đang làm mưa làm gió – tất cả đều xuất hiện trong một đêm, tạo nên một “cơn bão trai đẹp” khiến netizen chỉ biết hét lên: “Quá trời trai đẹp rồi, chịu sao nổi đây?!”.
Mọi sự chú ý đổ dồn vào Gemini Hùng Huỳnh - người được đề cử Danh sách top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candle
Nam thần sân cỏ Đình Bắc điển trai ngút ngàn, nhận được sự săn đón không ngớt
Anh Tú tinh tế 10 điểm không có nhưng Nhi chỉnh váy cho Diệu Nhi chuẩn bị đi thảm đỏ
ST Sơn Thạch nổi bật với mái tóc vàng và phong cách cực chất
Bùi Trường Linh ký tặng fan ngay trên thảm đỏ
Nhâm Phương Nam trong vòng vây của fan
"Cán bộ" Sơn.K bảnh bao nghiêm túc như thường lệ
Cody Nam Võ lên thảm đỏ được "fan cứng" Big Daddy hú hét hết mình