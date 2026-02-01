"Vũ trụ" nam thần tại WeChoice 2025: Khung hình dàn Tân binh gây sốt, người được đề cử đẹp nhất thế giới đỉnh cỡ nào?

Tối 7/2, Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Với thông điệp Viết tiếp câu chuyện Việt Nam, mùa WeChoice năm nay tiếp tục hành trình kể lại và viết tiếp những câu chuyện về một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh trong bản sắc, giàu nhiệt huyết trong hành động và bền bỉ trong tinh thần cống hiến cho tương lai. Chính tinh thần ấy đã khiến WeChoice Awards 2025 trở thành sự kiện được khán giả chờ đợi bậc nhất đầu năm 2026, không chỉ bởi quy mô và dàn sao quy tụ, mà còn bởi những giá trị truyền cảm hứng mà đêm gala hứa hẹn lan tỏa.

Trên thảm đỏ, sự xuất hiện của dàn nam thần showbiz đã biến nơi đây thành “sàn catwalk” nóng bỏng nhất showbiz Việt! Khi ánh đèn flash nháy liên hồi, hàng loạt nam thần đổ bộ với visual đỉnh cao, phong cách thời thượng, khiến cả khán phòng lẫn cộng đồng mạng phải xuýt xoa. Từ những “soái ca” màn ảnh nhỏ, đến các hot boy Gen Z đang làm mưa làm gió – tất cả đều xuất hiện trong một đêm, tạo nên một “cơn bão trai đẹp” khiến netizen chỉ biết hét lên: “Quá trời trai đẹp rồi, chịu sao nổi đây?!”.

Mọi sự chú ý đổ dồn vào Gemini Hùng Huỳnh - người được đề cử Danh sách top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candle

Nam ca sĩ sở hữu thân hình cao ráo, gu thời trang thanh lịch...

... cùng gương mặt đẹp cuốn hút

Dàn Tân Binh Toàn Năng khuấy động thảm đỏ, năm nay chương trình "Tân Binh Toàn Năng" lọt đề cử Show giải trí của năm với số vote dẫn đầu sau khi cổng bình chọn đóng

"Vũ trụ" trai đẹp UPRIZE hội tụ trong 1 khung hình

Dàn nam thần Mưa Đỏ đồng loạt diện áo dài đến với WeChoice 2025

Hội anh em tạo dáng vui nhộn, thu hút mọi ánh nhìn

Nam thần sân cỏ Đình Bắc điển trai ngút ngàn, nhận được sự săn đón không ngớt

Anh Tú tinh tế 10 điểm không có nhưng Nhi chỉnh váy cho Diệu Nhi chuẩn bị đi thảm đỏ

ST Sơn Thạch nổi bật với mái tóc vàng và phong cách cực chất

Bùi Trường Linh ký tặng fan ngay trên thảm đỏ

Nhâm Phương Nam trong vòng vây của fan

Diễn viên Hứa Vỹ Văn cùng phong thái chuẩn "tổng tài"

Ca sĩ Big Daddy đơn giản mà cuốn hút

CONGB điển trai ngút ngàn, quả nhiên là nam thần giới trẻ

(S) STRONG Trọng Hiếu thân thiết bên Hoa hậu H'Hen Niê

Hải Nam điển trai, giao diện như "tổng tài"

"Cán bộ" Sơn.K bảnh bao nghiêm túc như thường lệ

Cody Nam Võ lên thảm đỏ được "fan cứng" Big Daddy hú hét hết mình



