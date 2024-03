Mưa đá to bằng quả mận ập xuống huyện miền núi Nghệ An

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 28/3 đến ngày 29/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1.500 - 5.000m, nên ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ, mưa rào rải rác xuất hiện tập trung về chiều tối. Người dân đề phòng nguy cơ mưa dông đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh