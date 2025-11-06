Mua căn nhà 8 tỷ đồng ở Hà Nội, sau 1 năm có khách trả giá 15 tỷ, chủ nhà sốc: "Không ngờ giá nhà tăng nhanh như vậy"

Anh Nguyễn Nam (33 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) bất ngờ khi căn nhà anh mua cách đây một năm với giá 8 tỷ đồng nay được khách tìm đến hỏi mua tới 15 tỷ — tăng tới 7 tỷ chỉ sau một năm sở hữu.

Hồi tháng 9/2024, sau hơn nửa năm ròng rã đi xem nhà và làm việc với không ít môi giới, anh Nam mới "chốt" được căn nhà 40m2, xây 5 tầng tại khu Khương Đình. Căn nhà có vị trí hiếm - ô tô đỗ ngay trước cửa, ngõ đủ rộng cho hai xe tránh nhau – đáp ứng đúng tiêu chí mà vợ chồng anh đặt ra.

Ban đầu, chủ cũ rao bán với giá 8,6 tỷ đồng. Sau ba lần thương lượng, anh Nam mua được với giá 8,4 tỷ đồng.

"Lúc chốt mua giá này, vợ chồng tôi không nghĩ đã mua đắt mà chỉ thấy căn nhà này đã đáp ứng đủ tiêu chí đặt ra và vừa với khuôn tiền hai vợ chồng có. Đến khi về ở, hàng xóm mới nói với tôi rằng, chỉ cách nhà vài căn có một căn tương tự vừa bán cách đó 2 tháng với giá 7,8 tỷ đồng, rẻ hơn căn tôi mua tới 600 triệu đồng. Khi ấy, vợ chồng tôi cũng hơi tiếc nhưng tự an ủi rằng lúc mua chẳng có căn nào đẹp và phù hợp như căn này", anh Nam kể.

Sau 1 năm, anh Nam cho biết, giá nhà xung quanh tăng mạnh. Một căn nhà 32m2, xây 6 tầng, nhà có thang máy nằm ở ngõ trên nhà anh Nam đang được rao bán với giá 400 triệu đồng/m2, tổng giá trị 12,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, căn nhà này không thể đỗ ô tô trước cửa. Hay một căn nhà khác có diện tích 54m2, xây 5 tầng đang được rao bán giá 24 tỷ đồng, tức gần 414 triệu đồng/m2.

"Môi giới cho biết đang có khách thiện chí tìm nhà quanh khu vực nhà tôi và ngỏ ý muốn dẫn khách xem nhà tôi với giá 15 tỷ đồng. Tôi ngỡ ngàng vì không ngờ chỉ mới sau 1 năm, giá nhà lại tăng cao như vậy. Hai vợ chồng bảo nhau, nếu năm ngoái không mua ngay thì đến năm nay không thể mua căn nhà có vị trí đẹp như vậy. Thật sự, làm gì cũng không theo kịp giá nhà tăng", anh Nam chia sẻ.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn về thị trường bất động sản Hà Nội, sau chung cư, nhà riêng là phân khúc có mức biến động về giá lớn nhờ tâm lý an toàn đầu tư và sở hữu bất động sản vẫn được người dân Hà Nội đặt ưu tiên cao.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn cho biết, nhà riêng giá tăng nhanh, nhu cầu phục hồi tăng trưởng trong khi lượng cung có xu hướng giảm. Tính đến tháng 9/2025, giá bán phổ biến nhà riêng Hà Nội ở mức 233 triệu đồng/m2, tăng 17% so với hồi đầu năm.

