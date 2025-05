Mua căn biệt thự 200m2 với giá 36 tỷ, giờ có người trả 54 tỷ nhưng chủ quyết không bán: Bỏ thêm 6 tỷ sửa sang cho thuê, vừa có dòng tiền, vừa tăng giá theo thời gian

Năm 2019, chị Minh - một nhà đầu tư bất động sản kỳ cựu ở Hà Nội đã tìm hiểu để đầu tư vào biệt thự ở VOV Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Khi đó, căn biệt thự diện tích 200m2 được rao bán với giá khoảng 90 triệu đồng/m2, tương đương 18 tỷ đồng.

Sau khi đi xem và khảo sát bất động sản xung quanh, chị Minh có nhờ bạn bè tư vấn có nên xuống tiền đầu tư ở vị trí đó hay không? Bạn bè chị lắc đầu cho rằng không nên vì tiềm năng tăng giá không cao.

Giai đoạn 2023-2024, chung cư tăng giá phi mã. Chỉ trong 2 năm, có những căn chung cư cũ tăng giá gấp đôi, gấp ba. Chị Minh cho rằng: "Chung cư tăng giá sẽ kéo giá nhà đất tăng theo, đặc biệt là các căn nhà ô tô vào được. Lúc này, tôi tìm mua biệt thự, liền kề ở các khu đô thị cũ, dân cư đã về ở đông”.

Sau gần 5 năm, chị Minh quay trở lại khu VOV Mễ Trì thì căn 200m2 đã tăng giá lên đến 180 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, mức giá này so với nhà đất trong dân ngõ to không hề đắt. Hay so với giá tại Vinhomes Green Bay thời điểm đó cũng đắt hơn 2-3 lần so với ở VOV Mễ Trì (tùy từ căn, vị trí).

Trong khi đó, chị Minh nhận thấy, căn góc 200m2 ở VOV Mễ Trì với quy hoạch trước đó được xây 5 tầng và 1 hầm, còn tại Vinhomes Green Bay chỉ có 3,5 tầng. Nếu so về diện tích sử dụng thì căn ở VOV Mễ Trì có lợi hơn.

Bằng “con mắt” đầu tư đầy kinh nghiệm chuyên tìm mua đón đầu, nhiều phi vụ đầu tư ăn bằng lần, chị Minh cho rằng: “Căn này tiềm năng lắm”. Chị Minh quyết định bỏ ra 36 tỷ để đầu tư.

Sau 1 năm, giá căn biệt thự này đã tăng lên 54 tỷ đồng nhưng chị không bán. “Nếu là trước đây, tôi sẽ bán luôn nhưng thực sự giờ thực sự giá bất động sản ở đâu cũng đã cao rồi bán đi không biết mua ở đâu. Nếu xé lẻ ra mua bất động sản nghỉ dưỡng hay chung cư thì cũng không tiềm năng. Do đó, tôi quyết định bỏ ra 6 tỷ đồng sửa chữa để cho thuê”, nhà đầu tư này chia sẻ.

Sau thời gian làm việc với các đội cho thuê, tìm khách thuê cho căn biệt thự của mình, chị Minh nhận ra rằng, sau thời gian ăn xổi bằng lần, rất khó để tìm sản phẩm như thế. Nhiều khi may hơn khôn.

“Sắp tới nhà nước đánh thuế bất động sản thứ 2, tôi cho rằng việc buôn bán rất khó, cái nào có dòng tiền bền vững giữ lại cho thuê. Trước đây, tôi đầu tư theo kiểu tăng giá để bán còn giờ cơ cấu lại thành 2 phần: vừa để bán, vừa khai thác dòng tiền. Căn biệt thự mà tôi vừa sửa sang cho thuê vừa có dòng tiền, vừa tăng giá theo thời gian”, chị Minh nói.