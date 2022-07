Mù vĩnh viễn, tử vong vì phẫu thuật thẩm mỹ, làm đẹp theo thần tượng và phong thuỷ

Thông tin trên được PGS.TS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết bên lề Hội nghị da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 5. "Vì vậy, an toàn trong điều trị thẩm mĩ nội ngoại khoa, ứng dụng những kĩ thuật, phương pháp mới trong làm đẹp, thẩm mĩ và hướng điều trị hiệu quả là một trong những vấn đề lớn được hội nghị quan tâm thảo luận, chia sẻ từ các chuyên gia ở trong nước và thế giới", PGS Thường nói.



PGS.TS Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho hay tai biến trong thẩm mĩ nội khoa thường là sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đúng thời gian sử dụng (như dùng sản phẩm chứa corticoid kéo dài). Ngoài ra, nhiều bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều ca tai biến sau tiêm filler, peel da (lột da sinh học), lăn kim, laser… Theo PGS Doanh, nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng ở mọi đối tượng, giới tính, lứa tuổi. Nếu tuổi mới lớn, thanh niên thường có nhu cầu sửa các đường nét trên gương mặt theo xu hướng hay thần tượng, thì người trung tuổi, lớn tuổi lại lựa chọn làm đẹp khắc phục vấn đề do lão hóa như da chảy sệ, cắt mí mắt, hay các vấn đề bệnh lí...

Các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết thời gian gần đây viện tiếp nhận nhiều ca tai biến do làm đẹp, đáng tiếc có những ca bị di chứng nặng nề, tắc mạch, mù mắt. "Hầu như ngày nào các bác sĩ cũng tiếp nhận và xử lí cho những nạn nhân từ những cơ sở spa hay thẩm mỹ, thậm chí cả những trường hợp làm đẹp ở nước ngoài nhưng về nước bị biến chứng rất nặng nề. Nếu so với việc phẫu thuật làm đẹp từ đầu thì việc sửa chữa lỗi do thẩm mĩ phức tạp gấp nhiều lần. Bệnh nhân không chỉ tốn kém tiền bạc, suy giảm sức khỏe mà việc giải quyết hậu quả của những biến chứng do hút mỡ bụng, nâng ngực, nâng mũi, độn cằm, trẻ hóa da... đôi khi cũng không thể giúp bệnh nhân trở lại hình dáng ban đầu", PGS Doanh chia sẻ.

Đơn cử như nữ sinh 16 tuổi quê Bắc Kạn bị mù mắt phải do tiêm filler nâng mũi ở spa người quen. Ngay sau tiêm, cô gái trẻ xuất hiện tình trạng đau đầu, nhức mắt. Nhân viên spa khuyên cô uống thuốc giảm đau, thấy thuốc làm giảm đau đầu, bệnh nhân chủ quan không đi khám. Sau hơn 1 ngày, khi tình trạng đau dữ dội hơn, nhìn mờ, bệnh nhân mới đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám. Đáng tiếc, do đến viện quá muộn, mắt phải bệnh nhân không thể phục hồi thị lực.

PGS.TS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho hay tai biến trong thẩm mỹ làm đẹp là vấn đề không phải xa lạ, xảy ra không chỉ ở Việt Nam mà tại nhiều nước. Tại Việt Nam, không ít người dân khi muốn làm đẹp thì lựa chọn cơ sở thẩm mỹ, spa, chỉ đến bệnh viện khi cần giải quyết sự cố như tai biến, di chứng sau đó. Trong khi đó, không phải cơ sở làm đẹp nào cũng có nhân viên y tế được đào tạo; nhiều cơ sở hoạt động không phép. Đặc biệt, theo PGS Nguyễn Văn Thường, việc tư vấn, giải thích cho bệnh nhân/khách hàng về tiên lượng nguy cơ tai biến có thể xảy ra chưa đầy đủ, chưa trúng.

Thậm chí, có những cơ sở không nhận biết được dấu hiệu tai biến, do đó, không đánh giá đúng nguy cơ, xử lí sai cách. Điều này khiến bệnh nhân lỡ thời gian vàng cấp cứu, để lại nhiều di chứng nặng nề, thậm chí tử vong.

Trong 2 ngày 22-23/7, Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức Hội nghị Da liễu thẩm mĩ toàn quốc lần thứ 5 tại TP Đà Nẵng với sự tham gia của hơn 1000 đại biểu là các bác sĩ chuyên ngành Da liễu trên toàn quốc và Hội viên Hội Da liễu Việt Nam. Các chủ đề trong hội nghị xoay quanh những vấn đề hấp dẫn, các phương pháp điều trị kĩ thuật cao như: lão hoá da, rối loạn sắc tố, trứng cá, Laser, chất làm đầy, Botulinum toxin, tế bào gốc, sóng vô tuyến RF … Sự kiện quy mô này sẽ là nơi các cán bộ y bác sĩ chuyên ngành Da liễu có cơ hội cập nhật, trao đổi, chia sẻ những xu thế mới, quan điểm mới về thẩm mĩ trong Da liễu tại Việt Nam và trên toàn thế giới nhằm mục đích tăng hiệu quả phục vụ người dân, đồng thời đưa ngành Da liễu thẩm mĩ Việt Nam phát triển tiệm cận quốc tế.