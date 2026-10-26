Mr Pips, Shark Bình, Mr Hunter cùng 185 đồng phạm hầu tòa trong vụ lừa đảo, rửa tiền

Hơn 200 luật sư tham gia bào chữa

Sáng nay (26/10), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TPHCM); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên); Ngô Thị Thêu (vợ của Ngọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, tại Hà Nội, Chủ tịch Công ty Ngân Lượng); cùng hai cấp dưới Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam, bị xét xử về tội “Rửa tiền”.

Bị cáo Phó Đức Thắng (bố của Mr Pips); Lê Thị Liễu (mẹ của Mr Pips), Nguyễn Thanh Tâm (người yêu của Mr Pips); Phó Đức Tuấn (SN 1985, cháu họ của Mr Pips) bị xét xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hầu tòa cùng vụ án còn có bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn (đều là cựu cán bộ Công an); Nguyễn Bá Sơn (luật sư) cùng hơn 170 bị cáo khác.

Do số lượng người tham gia tố tụng đông, TAND TP Hà Nội quyết định phân 3 điểm cầu xét xử. Trong đó, có 2 điểm cầu đặt ngay tại trụ sở tòa án, 1 điểm cầu tại Trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội. Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày dưới sự điều hành của Thẩm phán Trần Nam Hà, hơn 200 luật sư tham gia bào chữa.

Bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips).

Vụ án bắt nguồn từ năm 2018, khi Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) và cả hai bàn bạc, thống nhất việc tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang web trên về bản chất được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên web thực chất là chơi với chủ sàn, khi khách hàng thua chủ sàn được hưởng tiền.

Sau khi sang Thổ Nhĩ Kỳ học tập, Nam về nước thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành. Năm 2019, Nam bàn bạc với Mr Hunter và Bùi Trung Đức về việc mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa Công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Marketing (Tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (Tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.

Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Toàn vụ án, Mr Pips là chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm hơn 1.568 tỷ đồng; Mr Hunter phải chịu trách nhiệm 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng...

Shark Bình biết sai phạm vẫn làm vì lợi nhuận lớn

Để “rửa tiền” chiếm đoạt được, Mr Pips thống nhất với bộ phận tài vụ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, gồm Công ty Ngân Lượng nơi Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT. Mức phí giao dịch nhóm Shark Bình thu của sàn là 2,5% cho giao dịch nạp; 1% tiền rút cộng với 1.000đ/1 lần rút.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Tháng 6/2020, Công ty Ngân lượng bắt đầu nhận được công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền khách hàng đầu tư sàn Forex của Phó Đức Nam. Tuy nhiên, Shark Bình chỉ đạo cấp dưới Trần Thị Thanh Tâm liên hệ, yêu cầu sàn Forex cung cấp thông tin một ví khác (không phải ví đúng của sàn) và các giao dịch rút tiền của khách hàng đầu tư trên sàn có số tiền phù hợp.

Sau khi "hợp thức hóa chứng từ", Shark Bình duyệt công văn phúc đáp gửi cơ quan công an.

Từ 15/6/2020 - 23/9/2022, số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng là 232 người; với tổng số tiền hơn 318,9 tỷ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản đứng tên Công ty Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex, do đó Shark Bình bị cáo buộc rửa 318,9 tỷ đồng. Shark Bình biết sai nhưng vẫn làm vì lợi nhuận.

Tổ cố vấn gồm công an, luật sư giúp sức

Theo truy tố, để vận hành đường dây lừa đảo quy mô lớn, Mr Pips có một tổ cố vấn giúp giải quyết pháp lý. Các thành viên của tổ cố vấn gồm bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn (đều là cựu cán bộ Công an), Nguyễn Bá Sơn (luật sư).

Sau khi nghe Mr Pips kể chuyện nhân viên bị khách hàng khiếu kiện, Phong, Trường Sơn, Bá Sơn thống nhất lập "Trung tâm quản trị rủi ro" và "Tổ tư vấn xử lý sự cố". Theo đó, để né tránh trách nhiệm hình sự ngay từ khâu tư vấn đầu tư, luật sư Nguyễn Bá Sơn phối hợp cùng Mr Pips xây dựng bộ quy tắc ứng xử nội bộ cho nhân viên lồng ghép các điều khoản miễn trừ trách nhiệm trước khi khách hàng chuyển tiền.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter).

Từ đó, nhân viên của Mr Pips áp dụng các bước: một là, bộ phận kỹ thuật sẽ can thiệp làm tài khoản khách hàng bị "cháy" hoặc thua lỗ hết tiền; hai là, sale và chăm sóc khách hàng sẽ đổ lỗi do "biến động của thị trường" hoặc "do khách hàng tự đặt sai lệnh", từ đó triệt tiêu khả năng bị khiếu kiện hoặc tố cáo lừa đảo.

Khi hai bước né tội trên thất bại và có nhân viên bị công an triệu tập, Tổ tư vấn tiếp tục hướng dẫn các bước chạy tội. Cụ thể, Mr Pips sẽ gửi toàn bộ thông tin vụ việc và danh tính nhân viên bị tố cáo lên nhóm Telegram "Đầu tư rượu vang" cho các cố vấn. Hai công an Phong và Sơn nắm tình hình, đánh giá mức độ nghiêm trọng để tư vấn xem có nên cho nhân viên đó đến cơ quan công an làm việc hay không. Nếu nhân viên bắt buộc phải lên làm việc, luật sư Bá Sơn sẽ trực tiếp gặp gỡ, hướng dẫn kịch bản khai báo đối phó để không làm kinh động đến cấp cao trong hệ thống lừa đảo. Trường hợp nhân viên bị bắt giữ, luật sư sẽ chính thức tham gia với tư cách bào chữa.

Từ 2021-2023, Mr Pips chuyển 6,4 tỷ đồng tiền công cho tổ tư vấn. Trong đó, Phong và luật sư Nguyễn Bá Sơn mỗi người hưởng 2,2 tỷ đồng, Phạm Trường Sơn nhận 2 tỷ đồng.