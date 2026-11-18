Mới đây, chia sẻ trên Weibo của Xu Dong - Một cô vợ ở Giang Tây (Trung Quốc) về thu nhập và chi tiêu trong năm 2026, đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ. Cô cho biết tổng thu nhập sau thuế của 2 vợ chồng trong 10 tháng đầu năm là 500.000 NDT (khoảng 1,93 tỷ đồng).

Rõ ràng đây là con số không nhỏ, tuy nhiên thay vì tận hưởng cuộc sống bằng những khoản mua sắm đắt đỏ, hai vợ chồng lại duy trì thói quen chi tiêu khá thận trọng, phần lớn tiền bạc được dành cho các nhu cầu thiết yếu của gia đình.

Khi tổng kết chi tiêu suốt 10 tháng qua, Xu Dong cho biết 2 vợ chồng đã tiêu tổng cộng khoảng 330.000 NDT (khoảng 1,27 tỷ đồng), tương đương 27.500 NDT/tháng (khoảng 106 triệu đồng). Trong đó, mỗi tháng gia đình dành hơn 3.333 NDT (khoảng 12,9 triệu đồng) để trả góp nhà, khoảng 667 NDT (2,6 triệu đồng) mua quần áo và 3.333 NDT (12,9 triệu đồng) cho chi phí nuôi con gái hơn 4 tuổi.

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Đáng nói, vợ chồng Xu Dong không có quá nhiều khoản chi cho việc ăn uống hàng ngày. Cả hai đều được công ty hỗ trợ ba bữa ăn trong ngày nên chi phí sinh hoạt thường nhật khá thấp. Những khoản tiền còn lại chủ yếu dành cho điện, nước, gas, bảo hiểm, ăn uống ngoài giờ, quà cáp dịp lễ Tết và các nhu cầu cần thiết khác.

Khoản chi lớn nhất ngoài những chi phí cố định của gia đình là du lịch. Mỗi năm, hai vợ chồng thường có khoảng 3-4 chuyến đi xa, bên cạnh những chuyến du lịch ngắn ngày vào cuối tuần. Tổng ngân sách dành cho hoạt động này khoảng 20.000 NDT (khoảng 77 triệu đồng).

Bảng chi tiêu này nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm bởi nhiều người cho rằng gia đình có thu nhập cao nhưng vẫn giữ được sự cân đối giữa tiết kiệm và tận hưởng cuộc sống. Một ý kiến nhận xét: "Vấn đề không phải là thu nhập cao, mà là họ biết rõ khoản nào cần chi, khoản nào có thể tiết chế, đó mới là điều đáng học hỏi".

Một số góc nhìn khác lại cho rằng không nên chỉ nhìn vào tổng số tiền chi tiêu để đánh giá mức độ tiết kiệm của gia đình này. Với thu nhập gần 161 triệu đồng/tháng, khoản chi hơn 127 triệu đồng vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể. Điều khiến nhiều người chú ý hơn là cách hai vợ chồng phân bổ ngân sách: không quá tay cho mua sắm cá nhân nhưng vẫn dành tiền cho con cái, nhà ở và những chuyến đi để nghỉ ngơi.

Dù vậy, Xu Dong thừa nhận bản thân ngày càng cảm thấy lo lắng về tương lai. Cô chia sẻ rằng khi đã có một mức thu nhập nhất định, con người lại bắt đầu sợ mất đi những gì mình đang sở hữu. So với thời điểm mới tốt nghiệp, dù thu nhập hiện tại cao hơn đáng kể, cô không còn cảm thấy vui vẻ và thoải mái như trước.

Chi tiết này cũng khiến câu chuyện nhận được sự đồng cảm từ những người đang đi làm. Một góc nhìn được đặt ra là thu nhập càng cao, trách nhiệm tài chính đôi khi cũng càng lớn: từ tiền nhà, chi phí nuôi con đến việc duy trì chất lượng cuộc sống. Vì thế, có người cho rằng kiếm được nhiều tiền chưa chắc đã đồng nghĩa với việc cảm thấy an tâm hơn về tài chính.

Câu chuyện của Xu Dong cũng phản ánh tâm lý của một bộ phận gia đình trẻ ở Trung Quốc: Có khả năng chi tiêu nhưng không còn sẵn sàng mua sắm tùy ý. Thay vì chỉ nhìn vào số tiền kiếm được mỗi tháng, họ bắt đầu cân nhắc nhiều hơn về tính ổn định của công việc, thu nhập trong tương lai và những khoản dự phòng cần thiết.

Trong phần bình luận, Li Xue - Cô gái đang làm việc tại một công ty Internet ở Bắc Kinh (Trung Quốc) cũng chia sẻ rằng với mức lương hàng tháng từ 20.000-30.000 NDT (khoảng 77-116 triệu đồng), sau khi mua nhà, cô không còn giữ thói quen chi tiêu như cũ. Trước đây, cô từng có thói quen chi tiêu khá thoải mái, thường xuyên đi du lịch nước ngoài, mua túi xách hàng hiệu và sẵn sàng bỏ gần 2.000 NDT (khoảng 7,7 triệu đồng) để mua vé xem concert của thần tượng.

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Thế nhưng, tài chính của Li Xue đã thay đổi đáng kể sau khi cô quyết định mua nhà tại Thiên Tân (Trung Quốc) cách đây 2 năm. Hiện tại, cô phải cùng lúc gánh tiền trả góp căn nhà, chi phí sinh hoạt cũng như lo cho bố mẹ già ở quê. Không chỉ vậy, công việc của Li Xue ngày càng chịu sức ép khi trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi. Đứng trước nguy cơ bị đào thải khi tuổi 35 đang đến gần, cô thường xuyên lo lắng về khả năng mất việc.

Từ một người từng sẵn sàng chi tiền cho sở thích cá nhân, Li Xue buộc phải cắt giảm đáng kể ngân sách sinh hoạt. Cô cho biết bản thân luôn có cảm giác tương lai không chắc chắn, vì vậy việc tiết kiệm trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Xu hướng thận trọng trong chi tiêu không chỉ xuất hiện ở những người có thu nhập thấp. Ngay cả các gia đình có mức thu nhập tương đối tốt cũng đang cân nhắc kỹ trước mỗi quyết định mua sắm, đặc biệt khi phải đối mặt với áp lực nhà ở, chi phí nuôi dạy con cái và những lo ngại về sự ổn định nghề nghiệp.

Điều đáng chú ý là thu nhập cao không đồng nghĩa với việc một gia đình sẽ luôn duy trì mức sống đắt đỏ. Với những người như Xu Dong, việc kiểm soát các khoản chi hàng ngày, tận dụng phúc lợi từ công ty và ưu tiên những nhu cầu thực sự cần thiết giúp họ chủ động hơn trong quản lý tài chính. Tuy nhiên, câu chuyện của cô cũng cho thấy ngay cả khi thu nhập đã ở mức khá, cảm giác an toàn về tiền bạc vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi những lo ngại về tương lai.

(Nguồn: Sohu)