Tuổi 30 thích mua sắm, tuổi 40 mới nhận ra mình đã tiêu quá nhiều tiền cho những thứ không cần thiết

Những năm ngoài 20 và đầu tuổi 30, tôi từng là người rất dễ bị cuốn vào mua sắm. Một chiếc túi đẹp, một bộ váy đang thịnh hành, một thỏi son được nhiều người khen hay một món đồ gia dụng được quảng cáo tiện lợi đều có thể khiến tôi lập tức mở ví.

Tôi luôn có lý do để tự thuyết phục mình: Làm việc vất vả thì phải biết tận hưởng, phụ nữ phải biết chăm sóc bản thân, món đồ này đang giảm giá, bỏ qua sẽ rất tiếc.

Vấn đề là những lý do ấy xuất hiện gần như mỗi ngày.

Tôi từng có cả chục thỏi son nhưng chỉ thường xuyên dùng hai màu. Tủ quần áo chật kín nhưng sáng nào cũng mất thời gian nghĩ xem hôm nay mặc gì. Có những món đồ mua về, vài tháng sau vẫn còn nguyên nhãn mác.

Điều đáng nói là thu nhập của tôi không hề quá thấp. Tôi vẫn đi làm đều đặn, có những năm được tăng lương, thưởng thêm. Thế nhưng, tiền kiếm được bao nhiêu gần như cũng tiêu hết bấy nhiêu.

Đến khi bước sang tuổi 40, nhìn số dư tài khoản và nghĩ đến những khoản chi lớn trong tương lai, tôi bắt đầu thấy lo lắng.

Tôi nhận ra mình đã dành quá nhiều tiền để sở hữu những thứ khiến bản thân vui trong vài ngày, nhưng lại dành quá ít tiền để xây dựng sự an toàn tài chính cho nhiều năm sau.

Đó cũng là lúc tôi quyết định thay đổi cách quản lý tiền bạc, không phải bằng việc sống kham khổ hơn mà bằng cách lựa chọn kỹ hơn.

1. Ngừng mua sắm theo cảm xúc, bắt đầu tính giá trị sử dụng của từng món đồ

Thay đổi đầu tiên của tôi là không mua một món đồ chỉ vì nó đẹp, đang giảm giá hoặc có người khác sở hữu.

Trước đây, nhìn thấy một chiếc áo giảm từ 800.000 đồng xuống còn 399.000 đồng, tôi thường nghĩ mình vừa tiết kiệm được hơn 400.000 đồng. Nhưng bây giờ, tôi hiểu rằng nếu chiếc áo ấy không thực sự cần thiết, tôi vừa tiêu mất 399.000 đồng chứ chẳng tiết kiệm được đồng nào.

Tôi bắt đầu áp dụng quy tắc chờ 72 giờ với những món đồ không thiết yếu. Nếu sau ba ngày vẫn thấy cần, tôi mới cân nhắc mua.

Một thay đổi nhỏ khác là tính chi phí theo số lần sử dụng. Chẳng hạn, một đôi giày giá 1,2 triệu đồng nhưng có thể sử dụng thoải mái 200 lần sẽ tương đương khoảng 6.000 đồng mỗi lần đi. Trong khi đó, chiếc váy 500.000 đồng chỉ mặc hai lần có chi phí lên tới 250.000 đồng mỗi lần.

Nhờ cách nhìn này, tôi không còn mặc định đồ rẻ là tiết kiệm và đồ đắt là lãng phí.

Tiêu tiền thông minh không phải lúc nào cũng là mua món rẻ nhất, mà là chọn món mang lại giá trị phù hợp nhất với số tiền bỏ ra.

2. Dọn bớt đồ đạc cũng là cách nhận diện những khoản tiền từng bị lãng phí

Một cuối tuần, tôi dành gần hai ngày để dọn lại toàn bộ tủ quần áo, bàn trang điểm, nhà bếp và những ngăn tủ chứa đồ ít sử dụng.

Tôi bất ngờ khi phát hiện nhiều món đồ bị mua trùng, mỹ phẩm đã hết hạn, quần áo mặc đúng một lần và cả những thiết bị gia dụng từng được quảng cáo là không thể thiếu nhưng thực tế gần như không dùng đến.

Tôi phân loại những món còn tốt để tiếp tục sử dụng, tặng hoặc bán lại; những thứ hư hỏng thì bỏ đi đúng cách.

Quan trọng hơn, tôi bắt đầu ghi nhớ những sai lầm mua sắm ấy để không lặp lại.

Tôi cũng giảm thời gian xem các hội nhóm săn sale, hạn chế theo dõi những nội dung liên tục thúc đẩy mua sắm. Bởi tôi hiểu rằng đôi khi nhu cầu không thực sự xuất phát từ bản thân, mà được hình thành sau khi nhìn thấy cuộc sống của người khác.

Từ ngày nhà cửa gọn gàng hơn, tôi cũng ít có cảm giác phải mua thêm thứ gì đó để lấp đầy không gian.

Hóa ra, việc dọn dẹp có thể giúp tôi nhìn lại cả lịch sử tiêu tiền của mình.

3. Thay vì tiêu hết rồi mới tiết kiệm, tôi dành tiền cho tương lai ngay khi nhận lương

Đây là thay đổi quan trọng nhất trong cách quản lý tài chính của tôi sau tuổi 40.

Trước đây, tôi thường chi tiêu trước, cuối tháng còn bao nhiêu mới chuyển vào tài khoản tiết kiệm. Kết quả là hầu hết các tháng đều chẳng còn bao nhiêu.

Bây giờ, tôi làm ngược lại.

Ngay khi nhận lương, tôi chuyển một khoản cố định sang tài khoản tiết kiệm và dự phòng, sau đó mới phân bổ phần còn lại cho sinh hoạt, mua sắm và những nhu cầu cá nhân.

Ví dụ, với mức thu nhập 20 triệu đồng/tháng, tôi xây dựng một bảng phân bổ như sau:

Khoản chi Số tiền/tháng Ăn uống, thực phẩm 4.000.000đ Nhà ở, điện nước, internet 4.500.000đ Đi lại, điện thoại 1.500.000đ Chăm sóc sức khỏe 1.000.000đ Chi tiêu gia đình, hiếu hỷ 2.000.000đ Mua sắm, giải trí cá nhân 1.000.000đ Tiết kiệm, dự phòng 6.000.000đ Tổng cộng 20.000.000đ

Bảng phân bổ minh họa cho người có thu nhập 20 triệu đồng/tháng, không có khoản trả nợ lớn. Chi phí thực tế cần điều chỉnh theo hoàn cảnh từng gia đình.

Tôi không coi bảng này là công thức áp dụng cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là xác định một khoản tiết kiệm phù hợp và duy trì đều đặn, thay vì chỉ tiết kiệm khi có tiền dư.

Nếu mỗi tháng dành được 6 triệu đồng, sau một năm số tiền tích lũy có thể đạt 72 triệu đồng, chưa tính lãi. Sau ba năm, con số này là 216 triệu đồng nếu duy trì đều đặn và chưa phải sử dụng đến.

Trên thực tế, sẽ có những tháng phát sinh chi phí bất ngờ, nhưng việc có kế hoạch giúp tôi biết khoản nào cần điều chỉnh thay vì mất kiểm soát toàn bộ ngân sách.

Tôi cũng ưu tiên xây dựng quỹ dự phòng đủ trang trải khoảng 3–6 tháng chi phí thiết yếu trước khi nghĩ đến các mục tiêu đầu tư dài hạn.

4. Tôi không còn cố tiết kiệm mọi thứ, chỉ ngừng chi tiền cho những điều không đáng

Nhiều người nghĩ sống tối giản đồng nghĩa với việc cắt giảm càng nhiều chi phí càng tốt. Nhưng sau tuổi 40, tôi lại có quan điểm khác.

Tôi sẵn sàng mua một đôi giày tốt để đi lại thoải mái, thay vì mua ba đôi giày rẻ nhưng nhanh hỏng. Tôi không tiếc tiền khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc răng miệng hay mua thực phẩm phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Tôi cũng dành một khoản nhất định cho những chuyến đi ngắn, những bữa ăn cùng người thân hoặc một khóa học thực sự hữu ích.

Ngược lại, tôi không còn muốn chi hàng triệu đồng chỉ để có một chiếc túi giống người khác, một bộ quần áo đang nổi tiếng trên mạng hay những món đồ trang trí chỉ đẹp khi chụp ảnh.

Điều khiến tôi hài lòng nhất không phải là mỗi tháng tiêu ít đi bao nhiêu, mà là tôi biết rõ tiền của mình đang phục vụ mục tiêu gì.

Trước khi thanh toán, tôi thường tự hỏi ba câu: Tôi có thực sự cần món này không? Nó sẽ mang lại giá trị trong bao lâu? Nếu không mua, cuộc sống của tôi có bị ảnh hưởng đáng kể không?

Không phải lúc nào tôi cũng trả lời đúng, nhưng ít nhất tôi đã ngừng tiêu tiền một cách vô thức.

Sau tuổi 40, điều tôi muốn sở hữu nhất không còn là đồ đạc mà là sự chủ động tài chính

Sau ba năm thay đổi thói quen, điều đáng giá nhất tôi nhận được không đơn thuần là khoản tiền tiết kiệm tích lũy được.

Tôi không còn quá hoang mang khi nghĩ đến một khoản chi bất ngờ. Tôi có thể lên kế hoạch cho những nhu cầu lớn hơn mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập của tháng tiếp theo. Tôi cũng không còn cảm thấy mình thua kém chỉ vì người khác sở hữu nhiều đồ đắt tiền hơn.

Quan trọng nhất, tôi hiểu rằng sống tối giản về tài chính không phải là từ bỏ mọi mong muốn hay biến cuộc đời thành chuỗi ngày thắt lưng buộc bụng.

Đó là việc chủ động lựa chọn điều gì xứng đáng nhận được tiền bạc, thời gian và công sức của mình.

Ở tuổi 20, tôi từng nghĩ một cuộc sống đủ đầy là cuộc sống có thật nhiều thứ. Đến tuổi 40, tôi mới hiểu đôi khi sự đủ đầy lại bắt đầu từ việc biết mình không cần thêm điều gì.

Tôi không còn muốn sở hữu tất cả. Tôi chỉ muốn giữ lại những gì thực sự có giá trị, và có đủ tiền để sống bình thản với những lựa chọn của chính mình.