Một từ tiếng Anh người Việt ít biết nhưng dân Mỹ dùng hàng ngày, học lỏm ngay để ai cũng tưởng là người bản xứ!

"Tiếng lóng" (slang) được người bản xứ sử dụng nhiều và dần trở nên thông dụng. Vượt ra ngoài biên giới của một quốc gia, nhiều bạn trẻ trên khắp thế giới hiện cũng bắt đầu sử dụng nó trong giao tiếp thường ngày.

Tại Mỹ, tiếng lóng được sử dụng rất nhiều, không chỉ với giới trẻ mà kể cả những người lớn tuổi. Nhiều người thậm chí còn cảm thấy thoải mái hơn khi dùng từ lóng. Dưới đây là một từ tiếng lóng được người Mỹ sử dụng rất nhiều mà bạn có thể học:

Từ "dude" được người Mỹ sử dụng rất phổ biến (Nguồn TikTok: alexnguyen)

Ý nghĩa của từ "dude"

Theo lý giải của anh chàng trong clip, "dude" là cách gọi của một chàng trai nhưng theo cách thân mật giống như chữ "ba" ở Việt Nam mà người trẻ hay nói: "Thôi đi ba", "Gì vậy ba". Hoặc "dude" cũng có thể hiểu là chữ "mày", ví dụ khi bạn của bạn nói chuyện kém duyên ở khu vực cộng cộng, bạn có thể nhắc nhở bạn của mình bằng câu: "Dude, come on" (Tạm dịch: Thôi nào mày - PV).

Đơn giản hơn nữa khi bạn chào hỏi ai đó, thay vì nói "How are you", "How are you doing today", bạn có thể nói "What's up dude", "What's up my dude".





Một số meme với từ "dude"

Bên cạnh nghĩ mà anh chàng trên cung cấp, "dude" còn có rất nhiều cách hiểu khác. Từ những năm 1870 đến những năm 1960, "dude" chủ yếu có nghĩa là một người đàn ông ăn mặc cực kỳ thời trang (bảnh bao) hoặc một người thành thị đang đến thăm một vùng nông thôn. Vào những năm 1960, dude phát triển để chỉ bất kỳ người đàn ông nào, một ý nghĩa đã trở thành tiếng lóng phổ biến của Mỹ vào những năm 1970.





Cách định nghĩa từ "dude" theo từ điển Cambridge

Ví dụ:

- Some dude just asked me if I knew you (Tạm dịch: Có người vừa hỏi tôi có biết bạn không - PV).

- Jason was one cool dude (Tạm dịch" Jason là một anh chàng tuyệt vời - PV).

- The term "dude" may have derived from the 18th-century word "doodle", as in "Yankee Doodle Dandy" (Tạm dịch: Thuật ngữ "dude" có thể bắt nguồn từ từ "doodle" vào thế kỷ 18, như trong "Yankee Doodle Dandy".

Tuy nhiên, thông dụng thì thông dụng, từ "dude" vẫn được coi là một từ "kém trang trọng", vậy nên chỉ nên dùng với những người đồng trang lứa, hoặc với bạn bè hơi thân một chút, chứ không nên sử dụng với người lớn tuổi hoặc thầy cô giáo dạy tiếng Anh đâu nhé.

