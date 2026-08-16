Một trường ĐH hút 56 thí sinh đạt 30 điểm: Sở hữu 170 GS, PGS, 406 Tiến sĩ, tổng thu hơn 940 tỷ đồng/năm, đặt mục tiêu lọt top 100 châu Á

Trường Đại học Y Hà Nội (HMU) vừa công bố danh sách 2.388 thí sinh trúng tuyển đại học năm 2026. Đáng chú ý, 56 thí sinh đạt mức điểm xét tuyển 30/30, đã bao gồm điểm cộng, trong đó 55 thí sinh trúng tuyển ngành Y khoa và một thí sinh vào ngành Răng Hàm Mặt.

Với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, Y khoa tiếp tục là ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường với 28,5/30 điểm, tăng 0,37 điểm so với năm 2025. Ngành Răng Hàm Mặt đứng thứ hai với 27,57 điểm, trong khi các ngành còn lại có mức điểm chuẩn từ 17,75 đến 26,25 điểm.

Thành lập năm 1902, Trường Đại học Y Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo y khoa lâu đời và lớn của Việt Nam. Bên cạnh lĩnh vực sức khỏe, những năm gần đây trường mở rộng đào tạo sang các lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi, Dịch vụ xã hội.

Hiện trường đào tạo các chương trình đại học chính quy, vừa học vừa làm và sau đại học. Ở bậc đại học, 15 ngành đào tạo gồm Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền, Điều dưỡng, Khúc xạ nhãn khoa, Công tác xã hội, Tâm lý học...; bậc sau đại học gồm Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Ngoài trụ sở chính ở Hà Nội, trường cũng có phân hiệu tại Thanh Hóa với 5 ngành đào tạo.

Theo Báo cáo thường niên năm 2026, đội ngũ giảng viên toàn thời gian của trường gồm 22 Giáo sư, 148 Phó Giáo sư, 406 giảng viên có trình độ Tiến sĩ và 437 Thạc sĩ.

Quy mô đào tạo của trường hiện khoảng 15.000 sinh viên. Năm 2025, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 90,7%, trong đó 89,7% sinh viên tốt nghiệp đúng hạn; tỷ lệ có việc làm đạt 89% ở bậc đại học và 100% ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng là một trong những trụ cột được nhà trường đẩy mạnh. Năm 2025, trường có 491 công bố thuộc WoS và Scopus trên tất cả các lĩnh vực, cùng 1.072 bài báo khoa học được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận không thuộc danh mục WoS, Scopus và các bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Quy mô tài chính của Trường Đại học Y Hà Nội cũng tăng đáng kể trong những năm gần đây. Tổng thu hoạt động năm 2025 đạt 943 tỷ đồng, tăng 30,8% so với năm 2024. Trong đó, nguồn thu từ giáo dục và đào tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 712 tỷ đồng, thu khoa học và công nghệ đạt 134 tỷ đồng, thu khác gồm thu nhập ròng đạt 88 tỷ đồng...

Trong khi đó, tổng chi hoạt động năm 2025 đạt 799 tỷ đồng, tăng 24,1% so với mức 644 tỷ đồng của năm 2024. Chi lương và thu nhập đạt 378 tỷ đồng, chi cơ sở vật chất và dịch vụ đạt 375 tỷ đồng. Chi hỗ trợ người học, gồm học bổng và hoạt động nghiên cứu, đạt 36 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với 17 tỷ đồng năm 2024; các khoản chi khác chiếm khoảng 1,3%, tương đương 10 tỷ đồng.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Trường Đại học Y Hà Nội hiện vận hành Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với 4 cơ sở, vừa thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, vừa phục vụ đào tạo.

Đầu năm 2026, nhà trường chính thức tiếp nhận 2 bệnh viện tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế gồm Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương làm bệnh viện thực hành, hướng tới phát triển các cơ sở này thành những trung tâm y tế chuyên sâu.

Quá trình đầu tư cho nghiên cứu, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hợp tác quốc tế đang được Trường Đại học Y Hà Nội đặt trong chiến lược nâng cao vị thế quốc tế.

Năm 2025, trường lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng Times Higher Education World University Rankings, thuộc nhóm 801-1.000 thế giới. Đến kỳ xếp hạng Best Global Universities 2026-2027 của U.S. News & World Report, Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục lần đầu được ghi danh trong bảng xếp hạng tổng thể toàn cầu, ở vị trí 957.

Theo chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, Trường Đại học Y Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng mô hình đại học định hướng nghiên cứu trọng điểm quốc gia. Về xếp hạng quốc tế, trường hướng tới lọt nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và duy trì vị trí trong nhóm 801-1.000 thế giới.

Cùng với đó, nhà trường đặt mục tiêu nâng quy mô đào tạo lên trên 20.000 người học, trong đó học viên sau đại học chiếm trên 50%, đồng thời đạt ít nhất 1.000 bài báo quốc tế mỗi năm.

Theo HMU.EDU﻿