Sau khi điểm chuẩn đại học năm 2026 được công bố, SIU tiếp tục mở cơ hội xét tuyển để thí sinh cân nhắc ngành học và môi trường đào tạo phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp.

Trong đợt xét tuyển này, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào SIU bằng một trong ba phương thức: Xét kết quả học tập bậc THPT (học bạ) từ 18 điểm; Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 từ 15 điểm; Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026 từ 600 điểm.

Mức điểm chi tiết của từng phương thức như bảng sau:

Đáng chú ý, trong thời gian tiếp nhận hồ sơ này, thí sinh đáp ứng tiêu chí của từng chương trình vẫn có cơ hội được xét học bổng tại SIU theo quy định của Nhà trường.

Trong đó, nổi bật là Học bổng Chủ tịch SIU toàn phần, gồm học phí từ 285,76 triệu đồng/suất và 80 triệu đồng sinh hoạt phí trong 4 năm học; chương trình học bổng “Tiếp bước hành trình” trị giá 100% học phí toàn khóa dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tốt.

SIU cũng dành học bổng 50% học phí cho học sinh đạt giải văn hóa, thể thao, nghệ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế và một số nhóm thí sinh theo chính sách của Nhà trường; học bổng 20% cho học sinh các trường THPT ký kết hợp tác chiến lược và 15% cho học sinh trên địa bàn TP. Thủ Đức (cũ).

Đặc biệt, Quỹ học bổng Tài năng trẻ với mức 30% - 60% học phí toàn khóa được xét dựa trên điểm học bạ, điểm thi THPT, điểm Đánh giá năng lực hoặc các chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT.

Thí sinh và phụ huynh có thể chủ động liên hệ với Nhà trường để được tư vấn về chương trình đào tạo, điều kiện xét tuyển và các thủ tục cần thiết trong đợt tiếp nhận hồ sơ này.