Chiếc giường trong phòng KTX của nữ sinh khiến dân mạng nhìn mãi vẫn thấy lo

Mùa nhập học đang đến gần, bên cạnh chuyện chuẩn bị sách vở, quần áo và đủ thứ đồ dùng cá nhân, nhiều tân sinh viên cũng bắt đầu tìm hiểu về nơi mình sẽ sống trong những năm đại học. Với những người lần đầu xa nhà, một căn phòng KTX sạch sẽ, đủ rộng và quan trọng nhất là an toàn luôn là điều được mong chờ.

Thế nhưng, một hình ảnh về phòng KTX được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây lại khiến không ít người phải dừng lại xem kỹ.

Căn phòng không quá rộng, được bố trí nhiều giường tầng, bên cạnh là những chiếc tủ cá nhân đã có dấu hiệu cũ. Sàn nhà khá trống, tường và đồ dùng trong phòng cũng mang vẻ lâu năm. Nhìn tổng thể, đây là kiểu phòng ở khiến nhiều tân sinh viên có thể phải mất một thời gian mới quen được với cuộc sống tập thể.

Tuy nhiên, thứ khiến người xem chú ý nhất lại không phải căn phòng cũ hay số lượng người ở, mà là những chiếc giường tầng. Với những chiếc giường ở tầng 2, phần khung giường được cố định sát vào tường nhưng bên dưới gần như không nhìn thấy hệ thống chân đỡ hoặc thanh chống nối với mặt đất. Chiếc giường tầng phía trên vì thế tạo cảm giác như đang "lơ lửng" giữa phòng.

Những chiếc giường tầng trong căn phòng KTX khiến nhiều người chú ý vì phần tầng trên nhìn khá chênh vênh (Ảnh: Sohu)

Thiết kế này nhanh chóng trở thành chi tiết được bàn luận nhiều nhất trong bức ảnh. Nhìn từ phía trước, phần khung tầng trên kéo dài từ tường ra phía giữa phòng, trong khi bên dưới không thấy rõ chân đỡ hay thanh chống. Dù chỉ từ một bức ảnh không thể kết luận kết cấu của giường có thực sự không an toàn hay không, cảm giác đầu tiên của nhiều người khi nhìn vào vẫn là khá bất an.

Không ít ý kiến cho rằng với giường tầng, đặc biệt là tầng 2, yếu tố quan trọng nhất vẫn phải là độ chắc chắn. Đây là nơi sinh viên ngủ hàng ngày, đồng thời phải thường xuyên leo lên, leo xuống nên chỉ cần một bộ phận bị lỏng, xuống cấp hoặc không được bảo trì đúng cách cũng có thể trở thành vấn đề.

Bên cạnh chuyện chiếc giường, nhiều người còn chú ý đến tình trạng chung của căn phòng. Những chiếc tủ đã cũ, nền nhà đơn giản, không gian sinh hoạt khá hạn chế và nhiều giường được kê sát nhau khiến căn phòng có phần chật chội.

Có người cho rằng KTX không nhất thiết phải hiện đại hay đầy đủ tiện nghi, nhưng những hạng mục cơ bản như giường ngủ, lan can, cầu thang và hệ thống điện nước cần được đảm bảo an toàn trước tiên. Một số khác lại cho rằng chỉ nhìn ảnh thì chưa thể đánh giá chính xác chất lượng KTX, bởi những chi tiết kết cấu bên trong không thể hiện hết qua một góc chụp.

Không gian phòng ở và các thiết bị sinh hoạt trong KTX là điều nhiều phụ huynh quan tâm khi con lần đầu sống xa nhà (Ảnh minh họa: WHU)

Câu chuyện cũng chạm đúng vào một trong những mối quan tâm lớn của phụ huynh mỗi mùa nhập học. Khi con bắt đầu sống xa nhà, bố mẹ không chỉ quan tâm phòng có đẹp hay không mà còn muốn biết những điều kiện sinh hoạt cơ bản có đảm bảo hay không.

Một chiếc giường tầng cũ có thể chỉ là chuyện bình thường với người đã quen sống ở KTX, nhưng với phụ huynh lần đầu đưa con đi học xa, hình ảnh tầng giường phía trên không có phần chống đỡ nhìn thấy rõ ràng chắc chắn sẽ khiến họ phải để ý. Đặc biệt, tân sinh viên thường phải ở KTX trong thời gian dài và sử dụng những thiết bị này hàng ngày. Vì vậy, việc kiểm tra, bảo trì giường tầng, lan can, cầu thang cũng như các hạng mục điện nước là điều được nhiều người cho rằng cần được chú trọng.

Theo Sohu