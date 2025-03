Một thức uống làm đẹp không thể thiếu của Son Ye Jin, giá rẻ mà nhiều công dụng

Vừa qua, Son Ye Jin đã xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue Korea nhân dịp trở lại với công việc sau một thời gian dài ở nhà chăm sóc con trai cùng gia đình nhỏ.

Trong buổi phỏng vấn, bà xã Hyun Bin lần đầu hé lộ về những món đồ cô luôn mang theo trong túi xách. Một trong những món đồ gây chú ý nhất phải kể đến chính là chai nước "thần thánh" mà Son Ye Jin luôn mang theo bên mình.

Son Ye Jin chia sẻ về loại nước mà cô luôn mang theo người

Theo đó, nữ diễn viên "Hạ Cánh Nơi Anh" đã giới thiệu chai nước khoáng của mình và nói: "Trước tiên, đây không phải quảng cáo nhé. Vì có con nhỏ nên tôi muốn bé uống nước khoáng mà không cần lo ngại vi nhựa.

Nhưng thật khó để tìm sản phẩm an toàn cho con. Nhưng rồi tôi đã tìm ra sản phẩm này. Nó được làm từ cây mía. Rất thân thiện với môi trường và giàu khoáng chất. Rất tốt cho con tôi và cả chính chúng tôi, khi uống mà không lo ngại vi nhựa. Tôi đã giới thiệu với nhiều người xung quanh" .

Về phần nước có màu vàng, Son Ye Jin giải thích thêm: "Thực ra, nước có màu vàng là do tôi luôn uống nước chanh. Tôi vắt chanh và cho vào bình nước" .

Son Ye Jin tiết lộ hay uống nước khoáng có pha thêm chanh

Nước chanh Son Ye Jin yêu thích có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Nước chanh rất hiệu quả trong việc giảm cân. Trong chanh có chứa chất xơ pectin, giúp tăng cảm giác no và ức chế sự tích tụ mỡ trong cơ thể. Nó cũng cải thiện chức năng của ty thể, một loại bào quan được tìm thấy trong các tế bào giúp sản sinh năng lượng, từ đó tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp ổn định huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Vitamin C dồi dào trong chanh là dưỡng chất thiết yếu giúp tăng cường hệ miễn dịch. Uống nước chanh thường xuyên trong thời gian giao mùa hoặc khi có dấu hiệu cảm cúm sẽ giúp cải thiện hệ miễn dịch và giảm các triệu chứng cảm.

Ngoài ra, Vitamin C trong chanh có tác dụng làm giảm quá trình lão hóa, nếp nhăn, khô da và tổn thương da. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ cho thấy các loại trái cây họ cam quýt như chanh rất giàu vitamin C và flavonoid, có tác dụng cải thiện đáng kể tình trạng da. Flavonoid có hiệu quả làm dịu da bị kích ứng do tia UV và các tác nhân gây hại từ môi trường. Vitamin C còn có tác dụng chống oxy hóa, loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể và thúc đẩy sản xuất collagen, giúp da săn chắc hơn.

Lượng nước chanh khuyến nghị mỗi ngày là 1 - 2 cốc (khoảng 240 - 480ml), được pha từ 1-2 quả chanh. Nên pha loãng chanh với lượng nước vừa đủ để tránh gây hại cho dạ dày. Ngoài ra, axit trong chanh có thể làm mòn men răng. Đánh răng ngay sau khi uống nước chanh có thể gây kích ứng răng. Tốt nhất nên uống nước chanh bằng ống hút hoặc súc miệng bằng nước sạch sau khi uống. Tuy nhiên, lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày cho người lớn là 100mg, tương đương với khoảng hai quả chanh. Vì dùng quá liều có thể gây ra tác dụng phụ cho cơ thể.

Bí quyết giữ gìn nhan sắc của "mẹ một con" với 2 sản phẩm "chân ái"

Bên cạnh nước khoáng và nước chanh, Son Ye Jin đã tiết lộ bí quyết giữ gìn nhan sắc sau sinh bằng việc bổ sung collagen và vitamin liều cao. Cô cũng chia sẻ những sản phẩm yêu thích khác trong túi xách của mình.

Son Ye Jin thường xuyên sử dụng collagen và vitamin mỗi ngày

Bà xã Hyun Bin cho biết bí quyết làm đẹp từ bên trong bằng cách uống collagen và vitamin liều cao mỗi ngày. Vì sinh con ở độ tuổi khá muộn nên Son Ye Jin rất chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi uống collagen đều đặn và cảm nhận được làn da ẩm mịn, hấp thụ nhanh hơn". Bên cạnh collagen, một bí quyết làm đẹp khác của Son Ye Jin là sử dụng vitamin liều cao: "Tôi uống vitamin liều cao đến mức nếu uống khi đói bụng sẽ bị xót ruột. Khi mệt mỏi hoặc tập thể dục, tôi uống 2 - 3 viên mỗi ngày, mặc dù bình thường chỉ cần uống một viên là đủ".

Để tối đa hóa hiệu quả của việc bổ sung collagen, các chuyên gia khuyên, nên uống vào buổi tối thay vì ban ngày. Vì quá trình tái tạo da chủ yếu diễn ra vào ban đêm nên tốt nhất là bổ sung collagen vào buổi tối hoặc trước khi đi ngủ.