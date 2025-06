Đó chính là những sợi râu ngô mỏng manh thường bị bỏ đi khi dùng phần bắp ngô. Tưởng chừng là rác thải, râu ngô thực chất chứa nhiều hoạt chất có lợi cho sức khỏe, được sử dụng làm thuốc chữa bệnh hàng ngàn năm nay. Nó cũng mang lại không ít lợi ích về làm đẹp mà ít người biết đến.

Một số cách dùng râu ngô phổ biến

Râu ngô cũng có rất nhiều cách dùng. Ngoài bỏ vào luộc cùng bắp ngô thì còn có thể nấu nước hoặc hãm trà để uống, hoặc để tắm, rửa mặt. Dùng râu ngô tươi hay phơi khô cho những cách này đều được. Tuy nhiên, cách dùng râu ngô phổ biến, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhất thường là đun nước uống.

Ngoài ra, trong y học cổ truyền, râu ngô còn được dùng dưới dạng thuốc sắc, kết hợp với các thảo dược khác để tăng hiệu quả chữa bệnh theo từng chứng trạng cụ thể. Một số bài thuốc phối hợp râu ngô cùng các vị thuốc bổ thận, lợi tiểu, thanh nhiệt rất phổ biến trong các bài thuốc dân gian.

Lợi ích bất ngờ của việc uống nước râu ngô

Dân dã là thế nhưng bên cạnh tác dụng giải khát, nước râu ngô (cả đun nước uống và hãm nước nóng uống) đều mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe, làm đẹp như:

- Hạ đường huyết: Râu ngô giàu các hoạt chất như polyphenol và flavonoid có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp cải thiện chức năng tiết insulin, từ đó hỗ trợ giảm lượng đường trong máu hiệu quả.

- Giảm huyết áp và tốt cho tim mạch: Kali và magie có trong râu ngô giúp điều hòa huyết áp, giảm áp lực lên tim và mạch máu, từ đó bảo vệ sức khỏe tim mạch.

- Lợi tiểu, giảm phù nề: Râu ngô có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, giúp giảm giữ nước, phù nề do nhiều nguyên nhân khác nhau như suy thận, viêm, hoặc viêm khớp.

- Hỗ trợ thận khỏe mạnh và giảm sỏi thận: Các khoáng chất như canxi và kali giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận và hỗ trợ chức năng lọc của thận.

- Cải thiện giấc ngủ và giảm căng thẳng: Râu ngô chứa các hợp chất có khả năng an thần nhẹ, giúp thư giãn thần kinh, giảm stress và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

- Chống viêm, tăng cường miễn dịch: Các thành phần như axit ascorbic (vitamin C) và flavonoid có tác dụng chống viêm, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do và tăng cường sức đề kháng.

- Hỗ trợ giảm cân: Chất xơ và flavonoid trong râu ngô giúp tăng cường chuyển hóa chất béo, giảm tích tụ mỡ thừa, đồng thời cải thiện chức năng gan – cơ quan quan trọng trong quá trình đốt cháy mỡ.

- Thanh lọc cơ thể, dưỡng da và tóc: Nước râu ngô giàu flavonoid, vitamin K và khoáng chất như kali, giúp cơ thể đào thải độc tố nhẹ nhàng, đồng thời hỗ trợ làm dịu da, giảm mẩn ngứa, nuôi dưỡng tóc khỏe mượt từ bên trong.

Một số lưu ý khi dùng nước râu ngô

Dù có nhiều lợi ích, bạn cần lưu ý một số điều khi dùng nước râu ngô:

- Không nên lạm dụng nước râu ngô để uống thay thế hoàn toàn nước lọc hàng ngày. Liều dùng hợp lý dao động khoảng 1-2 gam râu ngô khô mỗi ngày, không nên dùng quá liều vì có thể gây mất cân bằng điện giải hoặc ảnh hưởng đến chức năng thận.

- Cần rửa kỹ râu ngô dù tươi hay khô trước khi nấu/hãm nước.

- Không uống nước râu ngô khi nóng quá 50 độ C. Nếu dùng ngoài da, phải thử trên vùng da nhỏ trước để kiểm tra xem có phản ứng dị ứng không.

- Người có bệnh lý như suy thận nặng, huyết áp thấp hoặc đang dùng thuốc lợi tiểu cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nước râu ngô.

- Ngoài ra, nước râu ngô không nên pha thêm đường để tránh tăng lượng calo không cần thiết và giảm hiệu quả hạ đường huyết.

- Nước râu ngô sau khi nấu hoặc hãm nên dùng trong vòng 24 giờ nếu để ở nhiệt độ phòng, hoặc bảo quản lạnh không quá 48 giờ để tránh vi khuẩn phát triển.

Nguồn và ảnh: QQ, Family Doctor