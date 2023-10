Một thoáng suy nghĩ của giáo viên chủ nhiệm đã cứu được cả gia đình bốn người, netizen: “Thầy quá có trách nhiệm!”

Câu chuyện xảy ra tại một trường cấp 3 nằm ở Tương Thành, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vào ngày 12/10 vừa qua. Nhân vật chính của câu chuyện là một nam giáo viên chủ nhiệm có tên Lưu Tiến và những người được cứu là 4 thành viên trong gia đình một học sinh tên Vương Hy Tiệp.

Vào buổi sáng ngày vụ việc phát sinh, thầy giáo Lưu Tiến phát hiện học sinh Vương Hy Tiệp vẫn chưa tới lớp. Thầy Lưu cảm thấy có gì đó không bình thường bởi trước giờ, Vương Hy Tiệp chưa bao giờ đi trễ, vậy lý do khiến hôm nay em đến muộn là gì?

Không yên tâm, thầy Lưu đã gọi điện cho bố mẹ Vương Hy Tiệp. Tuy nhiên, dù gọi vào số của bố hay số của mẹ Vương Hy Tiệp đều gặp tình trạng “thuê bao không nằm trong vùng phủ sóng”. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đó.

Thấy học sinh của mình tới giờ học rồi vẫn chưa tới lớp, thầy Lưu cảm thấy vô cùng lo lắng

Là do bố mẹ em đã ly hôn hay do gia đình gặp phải biến cố gì lớn? Thầy Lưu nhìn đồng hồ, suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định đến tận nhà Vương Hy Tiệp để xem xét tình hình. Là một giáo viên, lại còn là giáo viên chủ nhiệm, thầy không thể nhìn việc học của học trò mình bị ảnh hưởng được.



Thầy Lưu lái xe đến nhà Vương Hy Tiệp. Tuy nhiên, cửa nhà em đóng kín, dù gõ thế nào cũng không có ai trả lời. Con còn phải lên lớp, không lý nào bố mẹ lúc này lại không ở nhà. Lúc thầy đến nơi, thời gian truy bài buổi sáng thậm chí còn chưa kết thúc.

Gọi điện cho phụ huynh của học trò cũng không được, thầy Lưu quyết định đến tận nhà em để xem có chuyện gì xảy ra không

Bố mẹ của Vương Hy Tiệp bình thường rất nhiệt tình với giáo viên, đồng thời cũng rất quan tâm đến chuyện học hành của con cái. Chỉ cần con gặp vấn đề gì, họ đều chủ động liên lạc với thầy Lưu trước. Thế nhưng hiện tại, hai người lại không nghe điện thoại, thầy cũng không biết học trò của mình đã đi đâu - điều này không phải quá bất thường ư?

Thầy Lưu càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Thầy vừa dùng sức đập mạnh cửa nhà vừa lớn tiếng gọi tên Vương Hy Tiệp - giọng thầy vang vọng khắp hàng lang nhưng nhà của em học sinh này vẫn hề có chút động tĩnh nào.

Không bỏ cuộc, thầy Lưu tiếp tục vừa hét vừa đập cửa. Gần 3 phút sau, cửa nhà Vương Hy Tiệp cuối cùng cũng mở ra. Người mở cửa là cô Bành - mẹ của Vương Hy Tiệp. Mặt mũi chị tái nhợt, còn liên tục nói mình buồn nôn, chóng mặt. Phía trong phòng, Vương Hy Tiệp và chị gái của em đang nửa tỉnh nửa mê, bố em thậm chí còn bất tỉnh nhân sự.

Thầy Lưu nhanh chóng bấm số 120 (số cấp cứu của Trung Quốc - PV) và đưa cả gia đình Vương Hy Tiệp đến bệnh viện.

Gia đình Vương Hy Tiệp nhập viện và may mắn chỉ trúng độc nhẹ

Qua tìm hiểu được biết, 5 giờ 40 sáng hôm đó, mẹ của Vương Hy Tiệp dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

“Tôi thấy vẫn còn sớm nên đặt nồi trên bếp, vặn lửa nhỏ để hâm nóng, sau đó đặt báo thức, định chợp mắt thêm mấy phút rồi mới gọi tụi nhỏ dậy ăn sáng, tranh thủ học từ mới tiếng Anh luôn”, cô Bành chia sẻ sau sự việc: “Ai ngờ đâu lúc tôi tỉnh lại đã 8 giờ rồi, đồ ăn sáng đặt trên bếp cũng đun hơn 2 tiếng đồng hồ. Tôi vừa mở cửa ra đã thấy mùi khét khắp nơi”.

“Nếu thầy Lưu không lái xe đến nhà chúng tôi và đập cửa thì hậu quả sẽ rất thảm khốc”, cô nói: “Chắc do đun lâu quá nên lượng CO vượt quá nồng độ. Chúng tôi cũng quen để điện thoại ở chế độ máy bay khi đi ngủ nên không ai liên lạc được. May mà có thầy Lưu, không chắc cả nhà tôi đã không tránh khỏi bất trắc rồi”.

Quả thật, trong sự việc lần này, nếu không phải thầy giáo Lưu Tiến suy nghĩ chu đáo, cẩn thận đến tận nhà Vương Hy Kịch thì bi kịch rất có thể đã xảy ra. Nhờ hành động tưởng chừng rất nhỏ của thầy mà cả nhà bốn người của em học sinh này mới thoát khỏi cửa địa ngục. Nói cách khác, chính tinh thần trách nhiệm cao độ của thầy Lưu đã cứu gia đình Vương Hy Tiệp khỏi thảm họa.

Cô Bành - phụ huynh Vương Hy Tiệp nhấn mạnh: “Chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi gặp được một giáo viên có trách nhiệm như vậy. Bình thường thầy cũng rất quan tâm đến đến học sinh”.

Phần lớn cư dân mạng cũng đồng tình với lời cảm kích của cô Bành. Nếu thầy Lưu không đủ quan tâm đến học sinh, liệu rằng thầy có thể chủ động ghé qua nhà học sinh chỉ vì thấy em đi học muộn một hôm như vậy không? Điều này cho thấy thầy Lưu là một giáo viên giỏi, có trách nhiệm, nghiêm khắc, tỉ mỉ trong công việc và có tâm với học sinh.

Thầy Lưu được nhận cờ khen tặng vì tinh thần trách nhiệm của mình

Chính nhờ sự trách nhiệm của thầy Lưu mà mạng sống của bốn người trong gia đình Vương Hy Tiệp đã được cứu. Bên cạnh đó, nhìn từ phía sự cố nguy hiểm mà gia đình Vương Hy Tiệp gặp phải, netizen cũng rút ra bài học rằng chi tiết quyết định thành bại. Chúng ta không nên bỏ qua bất kì chi tiết nhỏ nào, bởi có đôi khi chỉ một vài thứ vụn vặt cũng có tiềm tàng nguy cơ, thậm chí gây ra nguy hiểm dẫn đến hậu quả khôn lường.

Nguồn: Sohu