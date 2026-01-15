Viết trên tạp chí khoa học Clinical Nutrition, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi giáo sư Moul Dey (Đại học Bang Nam Dakota - Mỹ) chứng minh rằng việc giảm tỉ lệ thực phẩm chế biến sẵn trong khẩu phần có thể là phương pháp đơn giản nhất để giảm calo, giảm mỡ bụng mà không cần kiêng khem khó khăn.

Thí nghiệm của nhóm cho thấy phương pháp này hiệu quả ở cả người lớn tuổi. Họ đã tuyển dụng một nhóm tình nguyện viên từ 65 tuổi trở lên, trong đó nhiều người bị thừa cân hoặc có các yếu tố nguy cơ về chuyển hóa như kháng insulin hoặc cholesterol cao.

Bạn có thể tự nhiên ăn ít calo hơn, giảm cân và mỡ bụng hiệu quả chỉ nhờ việc thay thế một phần thực phẩm chế biến sẵn bằng các món lành mạnh hơn - Ảnh minh họa: SCIENCE ALERT

Những người tham gia lần lượt ăn theo 2 chế độ ăn ít thực phẩm chế biến sẵn trong 8 tuần, một chế độ thay thế các phần thực phẩm chế biến bằng thịt heo nạc, chế độ còn lại thay bằng sữa và trứng.

Trong 2 tuần xen giữa 2 chế độ, những người tham gia quay trở lại chế độ ăn uống bình thường.

Trong cả hai chế độ ăn, thực phẩm siêu chế biến được giữ ở mức chưa đến 15% tổng lượng calo, giảm đáng kể so với chế độ ăn điển hình của người Mỹ, vốn có hơn 50% calo đến từ nhóm thực phẩm tiện lợi vốn không tốt cho sức khỏe.

Các chế độ ăn được thiết kế sao cho phù hợp với thói quen ăn uống hàng ngày. Người tham gia không được yêu cầu hạn chế calo, giảm cân hay thay đổi hoạt động thể chất.

Thế nhưng, kết quả vô cùng bất ngờ: Trong những khoảng thời gian giảm tỉ lệ thực phẩm chế biến sẵn, các tình nguyện viên tự nhiên tiêu thụ ít calo hơn và giảm cân, bao gồm cả tổng lượng mỡ cơ thể và mỡ bụng.

Cho dù thay thế thực phẩm chế biến sẵn bằng món nào - thịt hay trứng, sữa - tác dụng vẫn tốt như nhau.

Ngoài ra, họ còn cho thấy những cải thiện đáng kể về độ nhạy insulin, mức cholesterol khỏe mạnh hơn, ít dấu hiệu viêm nhiễm hơn và có những thay đổi tích cực về hormone giúp điều chỉnh sự thèm ăn và trao đổi chất, theo bài viết của giáo sư Dey trên chuyên san The Conversation.

Nghiên cứu chưa xem xét các nhóm tuổi lớn hơn, nhưng hiệu ứng xảy ra với người lớn tuổi - là nhóm đã có khả năng trao đổi chất kém do lão hóa - thường còn mạnh mẽ hơn đối với người trẻ tuổi.

Kết quả này cũng rất quan trọng trong bối cảnh tỉ lệ người cao tuổi ngày càng gia tăng trong cộng đồng. Duy trì sức khỏe trao đổi chất rất quan trọng để giúp họ bảo tồn khả năng vận động, tính tự lập và chất lượng cuộc sống.