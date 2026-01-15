Bé 12 tuổi tử vong đột ngột khi đang bơi vì sai lầm đáng tiếc của người lớn

Sự việc đuối nước thương tâm xảy ra ở Trung Quốc. Nạn nhân là bé trai họ Vương, 12 tuổi, dù đã đeo hai chiếc phao bơi nhưng vẫn bị đuối nước trong bể bơi chỉ sâu 100cm. Sau cái chết thương tâm của bé trai đã làm dấy lên những lo ngại về vấn đề giám sát an toàn tại các cơ sở giải trí và sự lơ là của người thân.

Cụ thể, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, bé Vương 12 tuổi ở Vân Nam, Trung Quốc cùng gia đình đi du lịch tại thành phố Chiêu Thông. Tối ngày 3/1/2026, sau khi ăn cơm xong, cả gia đình đến khu suối khoáng Tử Quang Thế Kỷ để thư giãn.

Thời điểm đó, mẹ của bé Vương đưa em gái đến khu vực tắm nữ, còn người cha dượng họ Dương đưa bé Vương vào khu vực nam. Hồ bơi ở đây không quá sâu, chỉ khoảng 100cm. Trong khi đó, bé Vương cao gần 140cm và trên người còn đeo thêm hai chiếc phao bơi.

Bé 12 tuổi ở Trung Quốc tử vong đột ngột do bơi một mình. Ảnh minh họa.

Thấy bể bơi chiều sâu vừa phải nên gia đình bé Vương đều chủ quan cho rằng độ an toàn đã được đảm bảo tuyệt đối. Đặc biệt, khi nhìn con trai bơi thấy xung quanh bể bơi có vài nhân viên làm việc và nhiều du khách khác đang hoạt động, bố của bé Dương nghĩ rằng mình đi tắm thì không vấn đề gì.

Tuy nhiên chỉ khoảng 7 phút sau bước ra từ nhà tắm bố bé Vương như thấy "trời sụp xuống", anh vô cùng đau khổ khi thấy con trai bị đuối nước.

Vào thời điểm đó, nhiều người đang tập trung sơ cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bé Vương ngay trên sàn rồi đưa đến viện cấp cứu, tuy nhiên đến ngày 5/1/2026, em đã không qua khỏi.

Sau vụ việc đau lòng, lực lượng cảnh sát cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định đây là một tai nạn ngoài ý muốn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng hiện chưa công bố cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc một bé trai cao khoảng 140cm, dù đeo hai phao bơi, vẫn bị chìm trong bể nước sâu 100cm.

Về phía đơn vị kinh doanh suối khoáng, đại diện cơ sở tỏ ra khá kín tiếng trước các câu hỏi từ truyền thông, chỉ cho biết đang tiến hành thương lượng, giải quyết vụ việc với gia đình nạn nhân. Trong khi đó, người thân của bé Vương vẫn chưa thể chấp nhận sự thật đau lòng, đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân để bảo đảm công bằng cho cháu.

Từ vụ việc trên, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý những nguyên tắc an toàn quan trọng khi cho trẻ xuống nước, tuyệt đối không được chủ quan hay lơ là trong quá trình giám sát. Cụ thể:

- Đừng bao giờ bỏ mặc con dù chỉ một giây: Khi cho trẻ đi bơi nguyên tắc an toàn khi cho trẻ đi bơi có vai trò quan trọng nhất là cha mẹ phải luôn để mắt đến trẻ. Nếu cha mẹ muốn rời khỏi hồ bơi, hãy đưa con theo. Không được chủ quan nghĩ rằng bản thân "chỉ chạy ra ngoài một chút" hoặc có người khác thay cha mẹ giám sát trẻ. Lưu ý, phao không thể thay thế cho người giám sát.

- Tuyệt đói không để đồ chơi ở gần khu vực bơi lội: Một trong những nguyên tắc an toàn khi cho trẻ đi bơi là để các món đồ chơi, đặc biệt là đồ chơi có bánh xe, ra khỏi khu vực hồ bơi. Trẻ em nghịch ngợm có thể vô tình lao xuống hồ bơi khi chơi với những loại đồ chơi này.

- Hãy dạy con học kỹ năng bơi lội: Việc đầu tư cho con học bơi là một khoản đầu tư xứng đáng. Tuy nhiên, kể cả khi trẻ đã biết bơi, cha mẹ cũng không được chủ quan.

- Mặc áo phao: Loại áo phao được chấp nhận khi bơi phải đủ chặt để nó không trượt qua đầu, và dây đai và khóa phải được gắn chặt. Bên cạnh cho trẻ mặc áo phao, hãy dạy trẻ cách định vị, bơi đến bờ hồ và trèo lên tường hồ bơi từ các bậc thang hay lối thoát.

- Cần học cách hô hấp nhân tạo, sơ cứu cơ bản: Thực tế, không phải ai cũng nắm rõ cách sơ cứu người bị đuối nước. Trong nhiều trường hợp, việc sơ cấp cứu không đúng kỹ thuật đã để lại hậu quả đáng tiếc. Do đó bạn nên học cách hô hấp nhân tạo sơ cứu cơ bản.



