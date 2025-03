Trong tập thứ hai của chương trình ẩm thực "With Love, Meghan" trên Netflix, nữ công tước xứ Sussex đã có cuộc trò chuyện thú vị với nữ diễn viên Mindy Kaling. Khi Mindy Kaling gọi Meghan là "Meghan Markle", nữ công tước đã nhẹ nhàng đính chính và chia sẻ rằng cô hiện tại dùng họ "Sussex". Meghan giải thích việc dùng chung họ với các con, Archie và Lilibet, mang ý nghĩa rất lớn đối với cô. Cô bày tỏ niềm hạnh phúc khi coi "Sussex" là họ của gia đình nhỏ của mình.

Tuy nhiên, chia sẻ này đã gây ra một số tranh cãi. Lord Ivar Mountbatten, chú họ thứ hai của vua Charles, đã lên tiếng khẳng định rằng Meghan đã hiểu sai về họ của mình. Xuất hiện trên chương trình "The Traitors (US)", Lord Mountbatten giải thích với tờ Town & Country rằng họ của Meghan không phải là "Sussex" mà là "Mountbatten-Windsor". Ông cho biết: "Họ của cô ấy không phải là Sussex, mà là Mountbatten-Windsor. Các con của cô ấy được gọi là Archie và Lilibet Mountbatten-Windsor chứ không phải Archie và Lilibet Sussex, bởi vì Sussex là một tước hiệu".

Lord Mountbatten tiếp tục phân tích: "Họ là Công tước và Nữ công tước xứ Sussex, nhưng thực ra anh ấy là Harry Mountbatten-Windsor và cô ấy sẽ là Meghan Mountbatten-Windsor. Anh trai tôi là Hầu tước Milford Haven, nhưng họ của anh ấy là Mountbatten, vì vậy anh ấy được gọi là George Mountbatten, Hầu tước Milford Haven". Lord Mountbatten thừa nhận ông chưa xem chương trình của Meghan nhưng cho rằng chương trình "có thể sẽ không kéo dài lâu".

Lord Ivar Mountbatten đứng phía sau vợ chồng Cố Nữ vương Elizabeth II

Mặc dù vậy, chương trình ẩm thực của Meghan Markle dường như không phải là một hiện tượng nhất thời. Netflix đã xác nhận phần hai của "With Love, Meghan" và cho biết chương trình đã được quay xong. Trên Instagram, Meghan đã chia sẻ một đoạn video trên Stories thông báo: "Hãy giữ bình tĩnh... hoặc không (!) bởi vì tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng Phần 2 của 'With Love, Meghan' sắp ra mắt!" Meghan Markle, người đã rời khỏi cuộc sống hoàng gia 5 năm trước, thường được biết đến với tên thời con gái là Markle. Chương trình "With Love, Meghan" hiện đang được phát sóng trên Netflix.

Theo Express