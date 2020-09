Một số điểm tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng bắt đầu đón khách trở lại

Tối 19/9, ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc khu du lịch Sun World Ba Na Hills cho biết, sau khi dịch bệnh tại Đà Nẵng đã cơ bản được kiểm soát, được sự đồng ý của chính quyền thành phố, bắt đầu từ ngày 20/9, Sun World Ba Na Hills sẽ mở cửa đón khách trở lại.

Theo đó, từ 8h00 đến 17h00 các ngày trong tuần, tại khu du lịch này sẽ phục vụ du khách với hầu hết các hoạt động tham quan, vui chơi giải trí hấp dẫn vốn đã làm nên sức hút của "Công viên chủ đề hàng đầu Việt Nam".

"Bà Nà Hills là một trong những điểm tham quan du lịch đầu tiên đón khách trở lại sau gần 2 tháng Đà Nẵng cách ly chống dịch Covid-19. Chúng tôi hiểu, sẽ có những e ngại ban đầu bởi Đà Nẵng chỉ mới bước qua những tháng ngày bão táp khi là tâm dịch.

Song với những chiến thắng trong đợt dịch thứ 2 của thành phố, với những biện pháp phòng chống dịch tích cực được triển khai để đảm bảo an toàn cho du khách từ khi đặt chân tới khu du lịch cho tới suốt quá trình tham quan vui chơi tại đây, chúng tôi tin rằng, du khách sẽ có một hành trình an tâm và thoải mái tại Bà Nà", ông Nguyễn Lâm An chia sẻ.

Chào đón du khách trở lại, suốt một tuần kể từ 20/9, dọc theo chiều dài 150m của Cầu Vàng nổi tiếng, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, tạo nên một khung cảnh check-in rực rỡ, thấm đẫm niềm tự hào và tình yêu với Đà Nẵng, với Tổ quốc Việt Nam sau những chiến thắng trước đại dịch Covid-19.

Ông An cũng cho biết, để chuẩn bị cho việc đón khách trở lại, việc khử khuẩn tại khu du lịch đã được tiến hành chặt chẽ, toàn diện. Nước rửa tay sát khuẩn, công tác kiểm tra thân nhiệt… đã được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, để từ nhân viên đến du khách có thể được bảo vệ tối đa, yên tâm làm việc, vui chơi, tham quan tại Bà Nà Hills.

Việc giãn cách cũng sẽ được thực hiện nghiêm ngặt từ khi du khách xếp hàng mua vé và trong suốt quá trình di chuyển bằng cáp treo hay tàu hỏa leo núi…

"Làng Pháp, cầu Vàng, vườn hoa Le Jardin d'Amour, quần thể tâm linh hay Fantasy Park, đang chờ những bước chân du khách ngày trở lại. Sẽ có những hoạt động như các minishow nhảy múa và chương trình biểu diễn của ban nhạc đường phố đều đặn diễn ra hàng ngày, từ 10h00 đến 15h00, để du khách không khi nào cảm thấy tinh thần thôi phấn khích, khi đặt chân đến khu du lịch.

Đặc biệt, chào đón du khách trở lại, suốt một tuần kể từ 20/9, dọc theo chiều dài 150m của cây Cầu Vàng nổi tiếng, cờ đỏ sao vàng sẽ tung bay trong gió, tạo nên một khung cảnh check-in rực rỡ, thấm đẫm niềm tự hào và tình yêu với Đà Nẵng, với Tổ quốc Việt Nam sau những chiến thắng trước đại dịch Covid-19", ông Nguyễn Lâm An nói và cho biết nhân dịp mở cửa trở lại, khu du lịch sẽ dành tặng du khách chương trình "Mua vé cáp treo tặng vé buffet trưa".

Đặc biệt, đối với du khách người Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ được tặng giá vé combo cáp treo và buffet "hấp dẫn". Các ưu đãi trên áp dụng từ nay đến hết 31/12/2020.

Được biết, ngoài Bà Nà Hills, một số điểm nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng cũng đã bắt đầu mở cửa đón khách. Ngày 19/9, khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula đã đón những vị khách đầu tiên sau quãng thời gian cách ly, với các biện pháp an toàn được thực hiện nghiêm ngặt.