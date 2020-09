Tin vui: Đà Nẵng dỡ bỏ các chốt phong tỏa, kiểm soát y tế tại tất cả cửa ngõ ra vào thành phố

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, công an các quận, huyện ngừng nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế ở các cửa ngõ ra vào thành phố.

Đồng thời, đề nghị Phòng Hậu cần phối hợp với công an các quận, huyện thu gom các trang thiết bị và dọn dẹp tại các chốt kiểm dịch y tế.

Đà Nẵng sẽ gỡ bỏ các chốt kiểm soát y tế tại các cửa ngõ ra vào thành phố.

Ngoài ra, lãnh đạo Công an Đà Nẵng cũng yêu cầu công an quận, huyện chỉ đạo công an phường, xã, đặc biệt là cảnh sát khu vực tăng cường công tác nắm tình hình chặt chẽ tất cả người nước ngoài, công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn, kịp thời phát hiện và phối hợp với lực lượng y tế cách ly đối với những người đến từ vùng dịch.

Lực lượng chức năng kiểm tra y tế tại cửa ngõ của TP. Đà Nẵng.

Trước đó, do dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn nên từ ngày 31/7, Đà Nẵng đã thành lập 8 chốt chặn kiểm soát dịch ở các cửa ngõ ra vào thành phố, nhằm phát hiện, ngăn chặn, không để người, phương tiện ra vào thành phố, trừ các trường hợp đặc biệt.