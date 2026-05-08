Một quốc gia Đông Nam Á cho phép phạt roi đối với học sinh có hành vi bạo lực học đường

Theo CNN, mới đây, Bộ trưởng Giáo dục Singapore xác nhận giáo viên tại nước này được phép sử dụng hình phạt roi đối với những học sinh có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong một số trường hợp nhất định.

Phát biểu trước Quốc hội hôm 5/5, Bộ trưởng Giaos Desmond Lee cho biết: “Các trường học sử dụng hình thức đánh roi như một biện pháp kỷ luật nếu những phương pháp khác không còn hiệu quả, xét đến mức độ nghiêm trọng của hành vi sai phạm”.

Ông đưa ra phát biểu này để trả lời các câu hỏi liên quan đến bộ quy tắc chống bắt nạt mới được công bố ngày 15/4, trong đó có ý kiến đặt vấn đề về tác động tâm lý khi học sinh từ 9 tuổi đã có thể bị phạt roi.

Theo ông Lee, các trường phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho học sinh. Ví dụ, việc đánh roi phải được hiệu trưởng phê duyệt và chỉ giáo viên được ủy quyền mới được thực hiện. Khung quy định mới dự kiến sẽ được áp dụng trên toàn bộ hệ thống trường học tại Singapore từ năm 2027.

“Nhà trường sẽ cân nhắc các yếu tố như mức độ trưởng thành của học sinh và liệu việc đánh roi có giúp em nhận thức được sai lầm cũng như hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của hành vi hay không”, ông nói thêm.

Bộ trưởng Giaos Desmond Lee cũng nhấn mạnh rằng các trường có quyền quyết định có áp dụng hình thức này hay không sau khi đánh giá toàn bộ bối cảnh của vụ việc.

“Cách tiếp cận này dựa trên các nghiên cứu cho thấy trẻ em và thanh thiếu niên sẽ đưa ra lựa chọn tốt hơn khi tồn tại những ranh giới rõ ràng đi kèm các hình phạt nghiêm khắc và có ý nghĩa”, ông Lee cho biết, đồng thời khẳng định biện pháp này góp phần giảm tình trạng bắt nạt học đường.

Theo hướng dẫn được đăng tải trên website Bộ Giáo dục Singapore, chỉ học sinh nam mới có thể bị áp dụng hình phạt roi. “Đánh roi là biện pháp kỷ luật chỉ dành cho nam sinh, áp dụng với các hành vi vi phạm nghiêm trọng và chỉ được sử dụng như lựa chọn cuối cùng nếu thực sự cần thiết”, nội dung hướng dẫn nêu rõ.

Trong nhiều thập kỷ gần đây, hình phạt bằng đòn roi trong trường học đã dần biến mất ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính có khoảng từ 25% đến 50% trẻ em trên toàn cầu từng trải qua hình thức trừng phạt thân thể tại trường học, đồng thời kêu gọi chấm dứt việc này.

Trong một báo cáo công bố tháng 8/2025, WHO cho biết: “Hậu quả của việc trừng phạt lên thân thể đối với trẻ em có thể kéo dài suốt đời và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất, tinh thần, việc học tập cũng như khả năng hòa nhập xã hội và nghề nghiệp”. Tổ chức này nhấn mạnh rằng hiện đã có bằng chứng khoa học cho thấy hình phạt bằng bạo lực gây ra nhiều nguy cơ tổn hại nhưng không mang lại lợi ích cho trẻ em, phụ huynh hay xã hội.

Singapore là quốc gia nhỏ nhưng giàu có và phát triển mạnh tại Đông Nam Á, từ lâu vốn nổi tiếng với hệ thống pháp luật nghiêm khắc. Cuối tháng 4 vừa qua, một thiếu niên người Pháp đã bị truy tố với 2 tội danh có thể khiến cậu đối mặt án tù lên tới 2 năm sau khi bị cáo buộc liếm ống hút tại một máy bán nước cam tự động rồi đặt lại vào máy khi đang ở Singapore.

Đây không phải lần đầu tiên một thanh thiếu niên nước ngoài vướng vào các quy định nghiêm khắc của Singapore. Một trong những vụ việc nổi tiếng nhất xảy ra năm 1993, khi công dân Mỹ Michael Fay bị bắt vì tàng trữ đồ đánh cắp và phá hoại nhiều ô tô bằng sơn xịt.

Fay khi đó 18 tuổi, bị tuyên phạt 4 tháng tù cùng 6 roi. Sau làn sóng phản đối quốc tế và sự can thiệp của Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Bill Clinton, mức phạt roi được giảm xuống còn 4.

Dù chịu sức ép mạnh từ Washington khi đó, Singapore vẫn thực hiện hình phạt này và cho rằng việc duy trì luật pháp quốc gia là điều cần thiết, kể cả với công dân nước ngoài. Vụ việc từng khiến quan hệ giữa Singapore và Mỹ rơi vào giai đoạn căng thẳng ngắn hạn.