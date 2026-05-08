Hình ảnh đang khiến MXH cười nghiêng ngả: Mỗi mùa thi, không chỉ cha mẹ mà cả "các cụ" cũng phải "tăng ca" cổ vũ thế này đây!

"Mùa thi của cháu cũng là mùa "tăng ca" của các cụ" - Dòng chia sẻ đi kèm bức ảnh một cậu bé đứng khoanh tay trước bàn thờ gia tiên của 1 bà mẹ những ngày gần đây khiến nhiều phụ huynh đồng cảm. Trong ảnh, cậu bé mặc đồng phục áo tím quần kaki kem chỉnh tề, đứng rất ngay ngắn, dáng vẻ nghiêm túc đến đáng yêu.

Trong khoảnh khắc ấy có sự nghiêm túc trẻ con, có niềm hy vọng của gia đình và cả một nét văn hóa rất quen thuộc của người Việt: trước những cột mốc quan trọng, con người luôn muốn tìm về gia đình, tổ tiên như một điểm tựa tinh thần.

Hình ảnh ấy cũng khiến nhiều người liên tưởng ngay đến cảnh đông đúc ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám tại Hà Nội. Mỗi mùa thi đến, nơi đây lại kín phụ huynh và học sinh đến lễ bái, cầu may đỗ đạt. Có em còn mặc nguyên đồng phục trường, tay ôm tập tài liệu, vừa khấn vừa lẩm nhẩm tên nguyện vọng đại học mà mình mong muốn.

Với nhiều gia đình, chuyện thắp nhang khấn vái tổ tiên hay đưa con đến Văn Miếu trước kỳ thi không đơn thuần là "cầu may". Đó giống như một cách gửi gắm niềm tin. Đó cũng là cách giúp con trẻ cảm thấy yên tâm hơn trước áp lực thi cử.

Khi bước vào một kỳ thi quan trọng, điều khiến học sinh áp lực không chỉ là kiến thức mà còn là nỗi sợ. Sợ làm bài không tốt, sợ phụ lòng kỳ vọng, sợ thua bạn bè, sợ kết quả không như mong muốn. Trong trạng thái đó, chỉ một hành động nhỏ mang tính động viên tinh thần đôi khi cũng giúp trẻ ổn định cảm xúc hơn rất nhiều. Đó cũng là lý do dù xã hội hiện đại đến đâu, những hình ảnh như học sinh đi Văn Miếu trước mùa thi hay đứng khấn trước bàn thờ gia tiên vẫn luôn tồn tại.

Tất nhiên, niềm tin tinh thần chỉ thực sự tích cực khi nó không biến thành áp lực. Điều quan trọng không nằm ở việc cầu gì mà còn là cách người lớn đồng hành với con sau đó. Nếu một đứa trẻ cảm thấy mình được yêu thương dù kết quả ra sao, tâm lý của các em thường nhẹ nhõm và ổn định hơn nhiều. Ngược lại, có những trường hợp cha mẹ quá đặt nặng chuyện thi cử khiến mọi hành động động viên lại vô tình trở thành gánh nặng.

Có lẽ vì vậy mà nhiều phụ huynh hiện nay bắt đầu thay đổi cách tiếp cận. Họ vẫn lo cho con, vẫn hồi hộp theo từng môn thi, nhưng thay vì liên tục nhắc điểm số, họ cố gắng giữ không khí trong nhà nhẹ nhàng hơn. Một bữa ăn bình thường, một câu nói kiểu "cứ làm hết sức là được" đôi khi lại giúp trẻ dễ thở hơn rất nhiều.