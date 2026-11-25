Gần đây, trên mạng xã hội Threads xuất hiện một bài đăng nêu thắc mắc về việc tại sao các học sinh giỏi thường xuyên bị xếp ngồi cạnh những bạn nghịch ngợm, thành tích kém với nghĩa vụ phải “kèm cặp”. Người viết thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng học sinh đến trường là để học tập, chứ không phải để trở thành công cụ hỗ trợ quản lý lớp học.

Chỉ sau thời gian ngắn, chủ đề này đã thu hút hơn 74.000 lượt xem, gần 5.000 lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận chia sẻ trải nghiệm cá nhân. Dưới phần bình luận, nhiều học sinh, sinh viên bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc khi từng rơi vào cảnh "gánh" nhiệm vụ kèm bạn mà không hề được hỏi ý kiến.

Một cư dân mạng kể lại kỷ niệm thời tiểu học: vì thuộc nhóm học tốt nên em thường xuyên bị xếp ngồi cạnh những bạn hiếu động, lười học. Thay vì giúp bạn tiến bộ, chính em lại bị kéo tụt thành tích. “Bạn ấy không muốn học thì ai mà kèm nổi, giáo viên nói còn không nghe thì sao có thể nghe một đứa bằng tuổi. Học kỳ I năm đó mình bị tụt xuống loại khá vì bạn không những không học mà còn quay sang quậy phá, buộc thầy giáo phải đổi chỗ khác”, người này cho hay.

Không chỉ dừng lại ở việc xếp chỗ ngồi, nhiều ý kiến còn phản ánh tình trạng ban cán sự lớp bị đặt dưới áp lực thành tích của cả tập thể. Một cư dân mạng nhớ lại cảm giác ức chế khi bị chỉ định làm lớp phó học tập và nhận lời cảnh báo từ giáo viên: “Điểm trung bình kỳ thi tới cả lớp mà thấp thì em sẽ phải chịu trách nhiệm”. Trước sự vô lý này, bạn đã thẳng thắn phản hồi với giáo viên về việc không thể bắt một học sinh chịu trách nhiệm cho kết quả học tập của người khác.

Ảnh minh họa

Phương pháp truyền thống đang lệch nhịp với bối cảnh mới?

Mô hình “đôi bạn cùng tiến” - xếp học sinh học tốt ngồi cạnh học sinh yếu để hỗ trợ lẫn nhau vốn là giải pháp sư phạm phổ biến nhiều thập kỷ qua. Trong bối cảnh lớp học đông đúc từ 40 đến 50 học sinh, việc tách lẻ các nhóm học sinh hay mất trật tự để ghép với những bạn điềm tĩnh, chăm chỉ giúp giáo viên dễ kiểm soát kỷ luật chung. Bên cạnh đó, dưới góc độ tâm lý học đường, sự nhắc nhở từ bạn đồng trang lứa đôi khi tạo ra tác động tích cực và tự nhiên hơn lời răn đe từ người lớn.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng chỉ ra rằng phương pháp này đang bộc lộ sự lỗi thời khi đặt vào môi trường giáo dục hiện đại. Một cư dân mạng phân tích và nhận được nhiều sự đồng tình: “Đây là cách của thời bố mẹ còn đi học, khi nguồn tiếp thu kiến thức chủ yếu chỉ có thầy cô và bạn bè, không có điện thoại làm phân tán sự tập trung. Ngày nay, khi học sinh có quá nhiều thiết bị giải trí chi phối và tâm lý lứa tuổi thay đổi, việc chỉ xếp ngồi cạnh nhau gần như không còn hiệu quả”.

Thực tế cho thấy, ranh giới giữa "học yếu" và "ý thức kém" thường bị đánh đồng trong cách sắp xếp này. Một học sinh gặp khó khăn trong việc tiếp thu bài nhưng có thái độ cầu tiến hoàn toàn có thể tiến bộ nhờ sự giúp đỡ của bạn cùng bàn. Ngược lại, với những học sinh thiếu động lực, cố tình gây rối, việc đặt một học sinh giỏi ngồi cạnh không những không tạo ra sự cảm hóa mà còn biến người bạn kia thành "lá chắn" chịu trận, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền được học tập trong môi trường tập trung.

Giúp đỡ bạn bè từ sự tự nguyện

Cuộc tranh luận trên Threads phần nào phản ánh góc nhìn thẳng thắn của thế hệ học sinh hiện nay về sự công bằng trong lớp học. Thực tế, các em không hề ngại chia sẻ hay hỗ trợ bạn bè, nhưng cảm thấy áp lực khi việc giúp đỡ vô tình trở thành một nhiệm vụ bắt buộc, đi kèm trách nhiệm nhắc nhở hay giữ trật tự thay thầy cô.

Theo một số ý kiến, để mô hình “đôi bạn cùng tiến” thực sự hiệu quả và thoải mái cho cả hai phía, cách sắp xếp chỗ ngồi có thể điều chỉnh linh hoạt hơn:

Lắng nghe nguyện vọng của học sinh: Thay vì xếp cố định một chiều, giáo viên có thể trao đổi trước để những bạn sẵn sàng hỗ trợ được ghép cặp với những bạn thực sự muốn cải thiện việc học.

Không gắn trách nhiệm liên đới: Điểm số hay kỷ luật là chuyện riêng của mỗi học sinh. Sự giúp đỡ của bạn cùng bàn nên được xem là điểm cộng khích lệ, tránh biến thành lý do để phê bình chung khi một trong hai chưa tiến bộ.

Đổi chỗ ngồi định kỳ: Việc luân chuyển vị trí theo tháng hoặc giữa kỳ vừa tạo sự công bằng, vừa giúp học sinh giỏi có cơ hội ngồi cạnh những người bạn cùng sức học để trao đổi bài vở sâu hơn.

Sự gắn kết trong lớp học vốn là điều đáng quý, và tinh thần tương trợ sẽ tự nhiên, bền chặt hơn khi xuất phát từ sự thoải mái, tôn trọng lẫn nhau thay vì cảm giác bị gò ép.