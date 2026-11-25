Tuần vừa qua, anh Hoàng Tú (trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) trải qua một cú sốc lớn khi vô tình kiểm tra lịch sử trình duyệt trên máy tính của cô con gái đang học lớp 7. Suốt nhiều tháng qua, toàn bộ bài tập về nhà của con, đặc biệt là môn Ngữ văn, đều do trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện từ A đến Z.

Điều khiến anh Tú ngỡ ngàng không chỉ là việc con gian lận trong học tập, mà là sự tinh vi đến mức đáng báo động của một đứa trẻ mới 12-13 tuổi. Để có công cụ đắc lực, cô bé đã âm thầm nhịn ăn vặt, tiết kiệm tiền để nâng cấp lên tài khoản AI trả phí với khả năng phân tích sâu hơn.

Không dừng lại ở việc gõ đề bài và sao chép kết quả một cách máy móc, con gái anh Tú còn biết cách "đào tạo" AI để qua mặt giáo viên. Cô bé chủ động xin bài làm của các anh chị khóa trên, sưu tầm những bài văn mẫu đạt điểm cao trên mạng rồi nạp dữ liệu cho AI đọc nhằm học theo giọng văn, cách hành văn của lứa tuổi học sinh.

Thậm chí, nữ sinh này còn thiết lập những câu lệnh cực kỳ chi tiết để "khử mùi" máy móc trong bài viết. Con yêu cầu AI phải viết với văn phong tự nhiên, đời thường, tuyệt đối tránh xa các cụm từ mang tính học thuật, khuôn mẫu vốn là "đặc sản" của trí tuệ nhân tạo như: "Có thể xem là...", "Ở một mức độ nào đó...", "Phần nào cho thấy..." hay "Có thể gợi ra...". Nhờ vậy, các bài làm của con đọc lên rất tự nhiên.

Ảnh minh họa

Cú sốc thứ hai mang tên "thối não" công nghệ

Nhận thấy sự nguy hiểm của việc con cái sớm đánh mất tư duy tự lập, anh Tú lập tức tịch thu quyền sử dụng AI của con. Anh bàn bạc và yêu cầu vợ dành thời gian mỗi tối để ngồi kèm cặp, hướng dẫn con cách đọc đề, tìm ý và viết văn thủ công, đồng thời giám sát chặt chẽ việc học của con.

Thế nhưng, ngay trong buổi tối đầu tiên hai mẹ con ngồi vào bàn học, anh Tú lại thêm một lần chết điếng.

Vợ anh vốn là một cựu học sinh chuyên Văn, từng có nền tảng ngôn ngữ và khả năng viết lách rất tốt. Tuy nhiên, khi cầm bút lên để hướng dẫn con lập dàn ý cho một đề văn nghị luận xã hội cơ bản của chương trình lớp 7, chị lại tỏ ra vô cùng lúng túng. Người mẹ loay hoay hàng chục phút đồng hồ, viết ra rồi lại gạch đi gạch lại, đầu óc trống rỗng và không thể sắp xếp nổi một hệ thống luận điểm mạch lạc.

Nhìn cảnh vợ vò đầu bứt tai trước trang giấy trắng, anh Tú mới giật mình xâu chuỗi lại thói quen sinh hoạt của vợ suốt hơn một năm nay. Làm công việc văn phòng, vợ anh thường xuyên sử dụng AI để viết báo cáo tổng kết, dịch tài liệu, soạn email và thậm chí là lên kế hoạch (plan) công việc hàng tuần. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá tiện lợi khiến chị dần phó mặc hoàn toàn khâu tư duy, tổng hợp và diễn đạt cho máy móc.

Cái giá của sự tiện lợi ấy là sự bào mòn trí tuệ một cách âm thầm. Khi tách rời khỏi công cụ hỗ trợ, một người trưởng thành có nền tảng học vấn tốt cũng rơi vào trạng thái "tê liệt" tư duy, thứ mà giới trẻ hiện nay thường gọi đùa nhưng đầy chua chát là hiện tượng "thối não" (brain rot) vì công nghệ.

"Bẫy tiện lợi" và sự bào mòn năng lực tư duy từ hai phía

Câu chuyện của gia đình anh Hoàng Tú không đơn thuần là một sự cố hài hước trong sinh hoạt gia đình, mà là lát cắt điển hình cho một nghịch lý đáng lo ngại của kỷ nguyên số: Công nghệ càng thông minh, con người càng dễ rơi vào trạng thái "lười tư duy" có hệ thống.

Về bản chất, viết lách hay lập luận không phải là việc sắp xếp cho đủ số chữ trên trang giấy, mà là quá trình não bộ phải vật lộn để hệ thống hóa thông tin, kết nối các dữ kiện và chắt lọc cảm xúc cá nhân. Khi giao phó toàn bộ quy trình "vật lộn" đầy khó khăn nhưng cần thiết ấy cho AI, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều đang tự tước đi cơ hội tập thể dục cho chính bộ não của mình. Sự "tê liệt" của người mẹ cựu học sinh chuyên Văn cho thấy một thực tế phũ phàng: tư duy phản biện và năng lực ngôn ngữ không phải là thứ tài sản bất biến; nếu không được rèn giũa thường xuyên, chúng sẽ nhanh chóng teo tóp và mai một trước những cú nhấp chuột tiện lợi.

Đối với trẻ em ở lứa tuổi THCS - giai đoạn vàng để hình thành nhân sinh quan và cấu trúc tư duy độc lập, hệ lụy còn nghiêm trọng hơn gấp bội. Việc một nữ sinh lớp 7 biết cách thu thập dữ liệu, viết câu lệnh để "đánh lừa" thuật toán và giáo viên chứng tỏ em rất nhạy bén với công nghệ. Thế nhưng, sự thông minh ấy lại đang bị đặt nhầm chỗ: thay vì dùng AI như một người gia sư gợi mở ý tưởng, em lại biến nó thành công cụ hợp thức hóa sự gian dối và trốn tránh nỗ lực. Nếu không được nắn chỉnh kịp thời, đứa trẻ sẽ lớn lên với tâm lý ỷ lại, sợ hãi trước những vấn đề phức tạp và mất đi bản sắc cá nhân trong suy nghĩ.

Từ câu chuyện này, bài học đặt ra cho các bậc phụ huynh không phải là thái độ cực đoan, cấm đoán tuyệt đối trẻ tiếp cận với AI, bởi đây là xu thế tất yếu của tương lai. Điều cốt lõi nằm ở việc tái thiết lập ranh giới sử dụng công nghệ trong mỗi gia đình: biến AI thành công cụ phản biện, tra cứu, chứ không phải người làm thay.

Và quan trọng hơn cả, để làm được điều đó, chính cha mẹ phải là người tự "cai nghiện" sự phụ thuộc vào máy móc trước tiên. Trẻ con luôn phản chiếu thói quen của người lớn. Chỉ khi cha mẹ giữ được sự tỉnh táo, chủ động trong tư duy và công việc hàng ngày, họ mới có đủ bản lĩnh và phương pháp để dẫn dắt con cái làm chủ công nghệ, thay vì để cả gia đình cùng trở thành nô lệ cho những thuật toán.