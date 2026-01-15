Một nhân viên văn phòng tại TP.HCM vừa trúng Vietlott hơn 21 tỷ đồng

Ngày 08/01/2026, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao thưởng giải Jackpot Mega 6/45 cho khách hàng L.V.T tại kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 1449, với giá trị giải thưởng hơn 21,6 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Vietlott, tấm vé trúng thưởng được phát hành tại điểm bán số 53 Nguyễn Súy, phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Vietlott đã thực hiện trao thưởng cho khách hàng tại buổi lễ diễn ra cùng ngày.

Chia sẻ tại sự kiện, ông L.V.T cho biết hiện đang làm nhân viên văn phòng tại TP.HCM. Ông thường mua vé số Vietlott với mục đích giải trí và thử vận may sau giờ làm việc. Khác với hình thức máy tự chọn, ông L.V.T cho biết có thói quen tự tay lựa chọn các dãy số yêu thích, gắn với những kỷ niệm cá nhân và các dấu mốc trong cuộc sống.

Sau khi nhận thưởng, ông L.V.T đã trích 150 triệu đồng để đồng hành cùng Vietlott trong các hoạt động an sinh xã hội, nhằm lan tỏa các giá trị tích cực tới cộng đồng. Theo quy định hiện hành, người trúng thưởng có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân trước khi nhận số tiền thưởng còn lại.

Theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, người trúng thưởng xổ số có nghĩa vụ nộp thuế với mức 10% trên phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng. Với giá trị giải Jackpot Mega 6/45 lên tới 21.644.987.000 đồng, số tiền chịu thuế của khách hàng là 21.634.987.000 đồng, tương ứng mức thuế phải nộp hơn 2,16 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ thuế theo quy định, số tiền ông L.V.T thực nhận là khoảng 19,48 tỷ đồng. Ngay tại buổi lễ trao thưởng, khách hàng cũng cho biết sẽ trích 150 triệu đồng để thựuc hiện các hoạt động an sinh xã hội.