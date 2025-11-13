Kiên trì mua dãy số được tạo từ sinh nhật và biển số xe trong 2 năm, nam thanh niên trúng Vietlott hơn 133 tỷ đồng

Ngày 11/11/2025, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01422 cho anh N.C.L, khách hàng đến từ tỉnh Khánh Hòa.

Theo xác nhận từ hệ thống dữ liệu kinh doanh và hồ sơ kèm theo, anh N.C.L là người trúng giải Jackpot trị giá 133.774.094.500 đồng. Anh hiện sinh sống và kinh doanh tự do tại Khánh Hòa, là thuê bao MobiFone và thường xuyên tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55 của Vietlott.

Hai năm trở lại đây, anh N.C.L có thói quen duy trì một dãy số cố định được tạo nên từ ngày tháng sinh và biển số xe máy mà anh đang sử dụng. Mỗi ngày, anh đều mua khoảng ba tấm vé, trong đó có dãy số đặc biệt này. Chính dãy số quen thuộc, sau hơn hai năm kiên trì, đã mang lại cho anh giải thưởng Jackpot trị giá hơn 133,7 tỷ đồng.

Dãy số trúng thưởng của anh L.

Chia sẻ tại lễ nhận thưởng, anh N.C.L cho biết đã thông báo cho vợ ngay khi biết tin trúng số. Dù may mắn nhận được khoản tiền lớn, anh dự định sẽ sử dụng phần thưởng một cách thận trọng, ưu tiên cho việc chăm lo gia đình, phát triển công việc kinh doanh và dành một phần để làm thiện nguyện. Anh nói: “Tôi sẽ chi tiêu hợp lý để không làm thay đổi cuộc sống của bản thân và người thân.”

Cũng trong buổi lễ, với tinh thần sẻ chia, anh N.C.L đã trao tặng 1,6 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt do Vietlott giới thiệu. Đại diện Vietlott cho biết, việc người trúng thưởng tự nguyện đóng góp cho cộng đồng là một hành động ý nghĩa, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi.

Theo quy định, anh N.C.L có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 13,3 tỷ đồng (tương đương 10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng), được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Sau khi trừ thuế, giá trị thực nhận của anh vào khoảng 120,4 tỷ đồng.

Giải Jackpot Mega 6/45 kỳ QSMT 01422 là một trong những giải thưởng có giá trị cao nhất của Vietlott trong năm 2025, tiếp tục thu hút sự quan tâm của người chơi trên cả nước đối với sản phẩm xổ số tự chọn điện toán.

Thúy Hạnh