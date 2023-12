Một nhà vệ sinh phát nổ, phòng tắm cháy đen: Chuyên gia "chỉ mặt" thủ phạm là thiết bị nhà nào cũng có

Năm 2022, trang Yahoo đưa tin về bức ảnh về "thảm kịch" nhà vệ sinh phát nổ khiến cộng đồng mạng Trung Quốc hoang mang. Trong ảnh, bồn cầu và bồn rửa tay cùng các vật dụng gần đó đều hư hại nặng. Qua quan sát có thể thấy, vụ nổ có quy mô không hề nhỏ. Nhiều người thắc mắc, tại sao xảy ra tình huống này?



Chủ nhân của bức ảnh cho biết, anh nghe thấy tiếng động lớn ở tầng trên. Anh chạy lên thì thấy nhà vệ sinh đang bốc cháy. Rất may do phát hiện sớm nên đám cháy được dập tắt, không có thiệt hại về người.

Sau khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ, nguyên nhân của vụ nổ đã được xác định. Cụ thể, quạt thông gió đã bị chập cháy. Quạt cháy rơi xuống bồn cầu và phát nổ.

Theo thống kê của Sở cứu hỏa Hoa Liên (Trung Quốc), hầu hết các vụ cháy nhà vệ sinh không phải do tàn thuốc lá mà do quạt thông gió. Người đại diện Sở cứu hỏa chỉ ra rằng do các nhà vệ sinh hiện nay không có cửa sổ nên tỷ lệ người dân lắp quạt thông gió ngày càng tăng. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, quạt bị dính bụi bẩn, dễ bị chập điện và cuối cùng gây cháy nổ.

Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân phải thường xuyên kiểm tra xem quạt hút có hoạt động bình thường hay không. Nếu quạt hút phát ra tiếng động lạ thì phải kiểm tra ngay.

Vệ sinh quạt thông gió/quạt hút mùi như thế nào?

Quạt thông gió thường được lắp đặt ở những vị trí cao, khuất tầm nhìn. Rất ít người dùng chú ý đến vấn đề vệ sinh.

Theo các chuyên gia, quạt thông gió lâu ngày không được vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của thiết bị, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ do hiện tượng quá nhiệt, ảnh hưởng đến quá trình lọc khí.

Chính vì vậy, người dùng nên duy trì thói quen kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng quạt thông gió, quạt hút mùi nhà mình định kỳ. Tùy vào điều kiện thời tiết cũng như điều kiện môi trường sống mà có thời gian phù hợp. Thời gian lý tưởng được các chuyên gia đưa ra là khoảng 6 tháng/lần.

Dưới đây là các bước đơn giản với quạt thông gió mà người dùng có thể tự thực hiện tại nhà. Đầu tiên, ngắt nguồn điện vào thiết bị. Tùy vào vị trí và hệ thống lắp đặt mà người dùng có thể ngắt cầu giao hoặc rút phích cắm điện nối quạt với ổ cắm.

Tiếp đến, người dùng cần tháo mặt ngoài của quạt thông gió. Do thường nằm ở những vị trí cao, người dùng sẽ cần sử dụng thang hoặc một chiếc ghế chắc chắn để thực hiện công việc này. Bên cạnh đó, nếu chuẩn bị được một vật dụng để hứng bụi rơi ra từ quạt thì càng tốt.

Sau khi tháo mặt ngoài của quạt xong, người dùng tháo quạt ra khỏi giá đỡ. Bước này người dùng nên tiến hành thật cẩn thận và nhẹ nhàng. Không nên để quạt rơi từ trên cao xuống hoặc bị va đập mạnh. Bởi điều này có thể khiến cánh quạt bị nứt, gãy, làm quạt kêu to hoặc hoạt động kém hiệu quả.



Cuối cùng, người dùng chỉ cần mang quạt đi hút bụi, rồi dùng khăn mềm để làm sạch các loại bụi bẩn là xong. Với những chiếc quạt bẩn hơn, có thể dùng nước hòa với xà phòng để rửa sạch. Tuy nhiên lưu khi trước khi lắp lại, cánh quạt nên được lau hoặc phơi khô.

Ở phần vỏ quạt hút mùi, quạt thông gió và mặt bên ngoài, người dùng có thể vệ sinh thêm bằng cách dùng khăn mềm, khô để lau. Bên cạnh vấn đề vệ sinh, người dùng cũng có thể cân nhắc gọi thợ kiểm tra chuyên nghiệp để thực hiện các công việc bảo dưỡng chuyên sâu.

