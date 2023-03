Một người tử vong do "nghịch" súng trong lúc nhậu, gia đình nghi là án mạng

Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nam thanh niên tử vong do trúng đạn trong lúc nhậu.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 17/3, Lê Huỳnh Khánh Lực (20 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cùng 8 thanh niên tổ chức nhậu tại bãi đất trống thuộc phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh.

Đến khoảng 23h cùng ngày, bất ngờ Lực lấy từ túi quần ra một khẩu súng tự chế và quay nòng súng hướng lên trời bóp cò 2 lần nhưng không nổ.

Sau đó, Lực tiếp tục đưa nòng súng hướng vào đầu của mình rồi bóp cò thì đạn nổ. Lực ngã ngửa về sau, co giật, phần đầu ra nhiều máu và được đưa đến Trung Tâm y tế thị xã Bình Minh cấp cứu nhưng tình trạng quá nặng, nam thanh niên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Khẩu súng sau đó được giao nộp cho công an. Còn Lực do vết thương quá nặng nên gia đình xin về và tử vong ngày 19/3.

Chiều 22/3, trao đổi với phóng viên, ông Lê Hồng Phước (56 tuổi, cha của Lực) cho biết, Lực là con trai út và là con trai duy nhất trong gia đình. Lực đã lập gia đình và có con trai chỉ mới 2 tuổi, vợ Lực là công nhân thời vụ trong Khu công nghiệp Bình Minh.

Khi khám nghiệm tử thi ông Phước có chứng kiến vết đạn xuyên vào đầu Lực từ bên trái. Tuy nhiên, ông khẳng định, con trai ông là người thuận tay phải, nếu “tự xử” tại sao đạn lại xuyên từ bên trái qua. Do đó, gia đình nghi đây là vụ án mạng và mong muốn công an vào cuộc điều tra làm rõ, để con ông được an nghỉ.

Còn theo chị của nạn nhân, lúc ở bệnh viện có một người bạn của Lực kêu chị này đưa điện thoại mà Lực từng sử dụng, để xoá tin nhắn gì đó nhưng chị không đồng ý.