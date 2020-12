Một người thu 13 tỷ nhờ bán hàng online trong ngày 12/12

Ngày 12/12 vừa qua là một trong những đợt bán hàng khuyến mại lớn nhất năm của tất cả nền tảng thương mại điện tử và nhiều kênh bán hàng khác.

Khuyến mại khi mua phụ kiện điện thoại tại một cửa hàng điện thoại. (Ảnh: Hải Đăng)

Theo Shopee, một nhà bán hàng cá nhân chuyên về phụ kiện điện thoại trên nền tảng này đã thu về 13 tỷ đồng trong 24 giờ của ngày 12/12.

Phụ kiện điện thoại nằm trong nhóm 3 ngành hàng được mua nhiều nhất trên Shopee trong ngày mua sắm 12/12. Tổng cộng 830.000 phụ kiện điện thoại được bán ra trong vòng 24 giờ ngày này.

Sức khoẻ - sắc đẹp, nhà cửa - đời sống là hai ngành hàng còn lại ghi nhận lượng mua hàng vượt trội. Cứ mỗi phút trong ngày 12/12 trôi qua, có 1.000 sản phẩm dưỡng da được bán ra. Số lượng sản phẩm đồ dùng nhà bếp & phụ kiện bàn ăn bán ra trong ngày đạt 60.000 sản phẩm.

Theo thống kê của Shopee, Hà Nội là nơi có hoạt động mua sắm sôi động nhất, vào thời gian cao điểm có đến 550.000 sản phẩm được bán ra.

Người dùng Việt Nam trong độ tuổi từ 18 đến 34 là nhóm tuổi mua sắm tích cực nhất; nhóm này đặc biệt ưa chuộng tai nghe Bluetooth với hơn 15.000 sản phẩm được bán ra trong ngày 12/12.

Trong khi đó, Tiki ghi nhận doanh số riêng ngày 12/12 tăng trưởng gấp 10 lần so với ngày thường và tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Lượng đơn hàng tăng 8 lần và lượng sản phẩm bán ra tăng 10 lần so với ngày thường.

Bên cạnh hoạt động mua sắm, các nền tảng thương mại điện tử còn đưa ra các hoạt động giải trí như trò chơi, quay thưởng, biểu diễn, livestream. Các hoạt động này khiến người dùng dành hàng giờ trên ứng dụng.

Sau đợt bán hàng 12/12, một số nền tảng sẽ tiếp tục chiến dịch mua sắm đón Giáng Sinh và chào mừng năm mới.

Criteo, nền tảng quảng cáo cho nhiều trang thương mại điện tử tại Việt Nam, cho biết những đợt khuyến mại lớn như 11/11, 12/12, Black Friday,... khiến người dùng mạnh tay mua sắm hơn, đồng thời quen với giao dịch qua mạng hơn.

Bên cạnh các ngày đôi 11/11, 12/12, các nhà bán hàng đang thử nghiệm những ngày mua sắm khác như 9/9, 10/10.