Một ngày, 2 vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại TPHCM

Nhập viện dồn dập

Khoảng 13h ngày 27/11, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn bắt đầu tiếp nhận nhiều bệnh nhân, nhập viện với các triệu chứng điển hình của ngộ độc cấp. Người bệnh xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, ngứa, chóng mặt, da mẩn đỏ...

BS.CK2 Đặng Quốc Quân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn cho biết, có tổng cộng 60 bệnh nhân được bệnh viện tiếp nhận, cấp cứu. Các bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH Viva Vina (chi nhánh 1, xã Đông Thạnh). Theo thông tin ban đầu, trước khi nhập viện, các công nhân đã ăn trưa với các món: cá cam chiên, bắp cải luộc và canh chua giá - đậu bắp...

Trong số bệnh nhân vào viện cấp cứu có 24 người được giữ lại điều trị nội trú, số còn lại sức khỏe đã ổn nên được cho về nhà theo dõi, điều trị ngoại trú. Đến tối cùng ngày, phần lớn bệnh nhân đã tạm ổn, không ghi nhận ca nguy kịch.

Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm gồm dịch ói, phân và mẫu thức ăn để gửi xét nghiệm, đồng thời báo cáo nhanh đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) và Sở Y tế để phối hợp điều tra.

Công nhân ngộ độc sau bữa trưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (ảnh: BVCC)

Đáng chú ý, cùng thời điểm các công nhân nhập viện ở Hóc Môn thì tại một trường THPT trên địa bàn phường Thủ Đức cũng ghi nhận 19 học sinh chóng mặt, buồn nôn, ói mửa... sau khi ăn bữa trưa bán trú.

Các học sinh có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức để thăm khám và truyền dịch. Hiện sức khỏe các em đã ổn định, chưa ghi nhận ca nặng.

Cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu thực phẩm và kiểm tra khu vực bếp ăn của trường. Bước đầu, cơ quan chuyên môn nghi ngờ thức ăn nhiễm vi khuẩn hoặc bảo quản không đúng quy định. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ngộ độc đang được làm rõ và sẽ công bố sau khi có kết quả xét nghiệm.

Hiện chưa rõ mối liên quan về nguồn gốc thức phẩm, cơ sở chế biến, cung cấp suất ăn giữa hai vụ ngộ độc trên. Cơ quan chức năng đang khẩn trương xác mình, điều tra làm rõ vụ việc.

Lỗ hổng về an toàn thực phẩm

Liên tiếp 2 vụ ngộ độc xảy ra trong ngày 27/11 đã đẩy tình trạng mất an toàn thực phẩm trên địa bàn TPHCM lên ngưỡng báo động bởi trong thời gian chưa đầy 1 tháng đã có 4 vụ ngộ độc tập thể với quy mô lớn xảy ra.

Cụ thể, vào đầu tháng 11, có tới 316 người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì “cóc”. Kế đó là vụ 50 công nhân ngộ độc tại quận 12 (cũ) sau khi sử dụng suất ăn công nghiệp.

Liên quan đến các vụ ngộ độc trên, ngày 26/11, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kết luận: Vụ ngộ độc bánh mì cóc là do bánh mì bán tại cơ sở gây ra. Nguyên nhân chính thức được xác định là vi khuẩn Salmonella phát hiện trong bệnh phẩm của bệnh nhân (15/27 mẫu dương tính).

Sau kết luận, Sở An toàn Thực phẩm cho biết sẽ xử lý vụ việc theo quy định và tăng cường giám sát an toàn thực phẩm để ngăn ngừa tái diễn.

Nguyên nhân gây ngộ độc 50 công nhân tại quận 12 (cũ) vẫn chưa được công bố thì liên tiếp xảy ra hai vụ ngộ độc khác trong ngày 27/11. Theo các chuyên gia y tế dự phòng, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố – nơi mỗi ngày xuất hàng nghìn suất ăn luôn là điểm nóng của ngộ độc hàng loạt nếu quy trình không được giám sát nghiêm ngặt.

Các yếu tố thường gặp gồm: thực phẩm giá rẻ, nguồn gốc không rõ ràng; chế biến số lượng lớn khiến việc kiểm soát nhiệt, lưu mẫu, vệ sinh dụng cụ dễ bị buông lỏng.