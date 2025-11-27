Báo động đột quỵ não gia tăng nhanh ở người trẻ tuổi

Tình trạng đột quỵ não ở người trẻ tuổi đang có xu hướng gia tăng đáng lo ngại. Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ mỗi năm, trong đó nhóm dưới 45 tuổi chiếm 10-15% và tiếp tục tăng. Thống kê cho thấy tỷ lệ ở người trẻ và trung niên chiếm gần một phần ba tổng số ca, với tốc độ tăng trung bình 2% mỗi năm. Nam giới có nguy cơ mắc cao gấp bốn lần so với nữ.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, ngày 25/11, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân 38 tuổi nhập viện trong tình trạng đột quỵ não, một lần nữa cho thấy sự trẻ hóa rõ rệt của căn bệnh vốn được xem là thường gặp ở người lớn tuổi.

Theo các bác sĩ, lối sống thiếu lành mạnh là nguyên nhân hàng đầu thúc đẩy xu hướng này. Chế độ ăn nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh và đồ ngọt làm tăng mỡ máu và thúc đẩy xơ vữa mạch. Việc lạm dụng rượu bia, yếu tố liên quan tới 90% trường hợp đột quỵ khiến nguy cơ càng cao, đặc biệt khi kết hợp cùng đồ nhậu nhiều chất béo.

Người trẻ ngày nay cũng đối mặt áp lực công việc lớn, căng thẳng kéo dài, ngủ nghỉ thất thường, khiến huyết áp dễ tăng đột ngột và hình thành cục máu đông. Tình trạng thừa cân, béo phì, lười vận động làm rối loạn chuyển hóa, cản trở tuần hoàn và tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu.

Các chuyên gia nhấn mạnh đột quỵ hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người trẻ chủ động thay đổi thói quen sống: duy trì chế độ ăn khoa học, tăng vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày, hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm yếu tố nguy cơ.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân ghi nhớ quy tắc FAST để nhận biết sớm đột quỵ: méo miệng, yếu tay chân, nói khó và gọi cấp cứu ngay lập tức. Việc đưa người bệnh đến bệnh viện trong "giờ vàng" quyết định lớn đến khả năng hồi phục và hạn chế di chứng.