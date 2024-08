Một nam người mẫu bị đồn thổi qua đời vì bị hãm hại, vợ tung bằng chứng bất ngờ

Dù đã qua đời hơn một tháng nhưng đến giờ vẫn có nhiều đồn thổi về nguyên nhân tử vong của diễn viên Đức Tiến. Nhiều người cho rằng anh bị hãm hại.



Mới đây, vợ Đức Tiến là hoa hậu Bình Phương đã lên tiếng chính thức về kết quả khám nghiệm cuối cùng từ phía pháp y của bệnh viện tại Mỹ về nguyên nhân cái chết của chồng.

Vợ Đức Tiến

Cô nói: "Theo luật, bệnh viện sẽ khám nghiệm tử thi, điều tra hết mọi thứ trong một thời gian rồi mới đưa kết luận cuối cùng. Họ sẽ khám xem anh Tiến có ăn uống gì lạ không, có uống thuốc không…

Sau khi điều tra xong, họ kết luận với tôi rằng anh Tiến không ăn uống gì lạ, trong cơ thể không có chất lạ. Nhưng tim anh Tiến bị cao máu, phải làm việc quá tải trong một thời gian dài để bơm máu cho cơ thể. Cái này không phải do di truyền mà do công việc, cuộc sống, ăn uống trong nhiều năm. Cơ thể anh Tiến cũng to cao nên tim phải làm việc nhiều.

Anh Tiến bị lâu rồi nhưng biết trễ quá, đến tận tháng 12 năm ngoái anh Tiến đi khám sức khỏe mới biết. Anh ấy uống thuốc vào thấy đỡ nhưng lại không kiểm tra van tim.

Bên pháp y nói rằng tim của anh Tiến vì làm việc quá tải nên bị phình ra to hơn bình thường. Tối hôm đó anh Tiến ngồi xuống bổ mít xong đứng lên khiến tim làm việc quá tải và bị lỗi, không còn hoạt động bình thường được.

Giấy kết luận từ pháp y được Bình Phương đăng tải

Anh Tiến đi khám về, bác sĩ bảo bị cholesterol nhưng anh ấy không nghĩ đó là vấn đề nghiêm trọng. Anh ấy còn bảo tôi đừng lo, bạn bè anh ấy đều bị, coi như chuyện bình thường vì tới tuổi là bị.

Từ anh Tiến, tôi khuyên mọi người nếu bị cholesterol thì đừng coi thường mà phải đi khám thêm về tim mạch, chụp chiếu đàng hoàng, đừng để quá trễ. Nếu kiểm tra thường xuyên thì sẽ biết trước được vấn đề về tim".

Tiếp đó, Bình Phương còn đăng cả giấy khám xét nghiệm tử thi của bệnh viện để xóa tan mọi tin đồn trên mạng xã hội.