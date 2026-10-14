Một nam diễn viên đang khiến cư dân mạng xuýt xoa vì đã diễn hay còn học cực giỏi: Đỗ tận 4 trường ĐH top đầu cả nước!

Lời sám hối muộn màng lên sóng từ năm 2006, lấy cảm hứng từ những vụ án có thật. Trong phim, NSND Trung Hiếu vào vai Bạch Đàn - một tử tù cộm cán, lì lợm nhưng nội tâm đầy giằng xé trước lằn ranh thiện ác. Khi các trích đoạn được chia sẻ lại trên TikTok và Facebook, biểu cảm ánh mắt cùng giọng thoại tự nhiên của nam nghệ sĩ lập tức thu hút lượng tương tác lớn từ khán giả trẻ.

Bên cạnh vai Bạch Đàn, anh còn ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Hoa ban đỏ, Sống mãi với thủ đô, Đường đời, Ngõ lỗ thủng hay series hài Tết Đại gia chân đất, trước khi được trao danh hiệu NSND vào năm 2015 ở tuổi 42. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước khi có một sự nghiệp diễn xuất đồ sộ, nam nghệ sĩ từng sở hữu thành tích học tập đáng nể ở các môn tự nhiên.

Vai diễn Bạch Đàn đầy ấn tượng của NSND Trung Hiếu

Từng là học sinh chuyên Toán, đỗ cùng lúc 4 trường đại học

NSND Trung Hiếu sinh năm 1973 tại Thái Bình trong một gia đình có truyền thống hiếu học. Thời phổ thông, anh là học sinh lớp chuyên Toán tại trường chuyên của tỉnh. Nền tảng tư duy logic cùng sự rành mạch của các con số vốn là thế mạnh lớn nhất của anh trong suốt những năm tháng cắp sách đến trường.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh đăng ký dự thi vào 3 trường đại học gồm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Luật Hà Nội. Trong thời gian chờ công bố kết quả, anh nộp thêm hồ sơ thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội để thử sức.

Kết quả trả về khiến người thân bất ngờ khi Trung Hiếu trúng tuyển cả 4 trường đại học danh tiếng. Đứng trước nhiều lựa chọn, gia đình nhận thấy năng khiếu nghệ thuật tiềm ẩn ở anh nên đã ủng hộ con trai theo học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, mở ra chặng đường gắn bó với nghệ thuật chuyên nghiệp.

NSND Trung Hiếu thời trẻ

Chiều sâu tự học phía sau ánh đèn sân khấu

Tại trường Sân khấu - Điện ảnh, Trung Hiếu theo học lớp Diễn viên Kịch - Điện ảnh khóa K14, là bạn cùng lớp với NSND Công Lý. Ngay từ năm nhất, anh đã có vai diễn đầu tay và sau khi tốt nghiệp thì về đầu quân trọn vẹn cho Nhà hát Kịch Hà Nội.

Không dừng lại ở chuyên môn diễn xuất hay đạo diễn, NSND Trung Hiếu còn khiến giới chuyên môn nể phục bởi tinh thần tự học bền bỉ. Anh dành nhiều năm nghiên cứu chữ Hán - Nôm và là một người viết thư pháp thành thạo. Vốn văn hóa truyền thống sâu rộng này cũng là chất liệu giúp anh thẩm thấu kịch bản và phân tích chiều sâu tâm lý nhân vật một cách sắc bén.

Để đáp ứng yêu cầu công tác sau khi chính thức đảm nhiệm cương vị Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội vào năm 2017, nam nghệ sĩ tiếp tục hoàn thành các chương trình đào tạo về lý luận chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Từ nền tảng của một cậu học trò chuyên Toán đỗ 4 trường đại học danh giá đến người đứng đầu một nhà hát lớn của thủ đô, thành công của NSND Trung Hiếu cho thấy nét vẽ trọn vẹn của một nghệ sĩ thực lực: tài năng được ươm mầm từ năng khiếu, nhưng tỏa sáng dài lâu nhờ nền tảng học vấn và ý thức trau dồi tri thức nghiêm túc.