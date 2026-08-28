Thiếu nữ trong ảnh nay là “đệ nhất mỹ nhân”, học vấn đáng nể nhưng vướng ồn ào đáng tiếc

Cảnh Điềm là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Hoa ngữ. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp và được hậu thuẫn mạnh mẽ từ khi bước chân vào làng giải trí, "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" được tạo điều kiện tham gia nhiều bộ phim "bom tấn" và hợp tác với những tên tuổi lớn.

Đằng sau nhan sắc nổi bật và sự nghiệp nhiều dấu ấn, hành trình học tập của Cảnh Điềm cũng khá đặc biệt. Cô sớm theo đuổi nghệ thuật nhưng từng nhiều lần thay đổi hướng đi trước khi chính thức bước chân vào điện ảnh.

Cảnh Điềm lúc nh

Từ cô bé mê múa đến nữ sinh của những ngôi trường nghệ thuật danh tiếng

Cảnh Điềm sinh năm 1988 tại Tây An, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và bắt đầu học múa từ năm 6 tuổi.

Theo những thông tin được chia sẻ, thời điểm còn nhỏ, Cảnh Điềm từng tự nhận mình là “cô bé mũm mĩm” trong lớp. Tuy nhiên, càng lớn, những đường nét trên gương mặt cô càng trở nên nổi bật.

Năm 12 tuổi, Cảnh Điềm một mình rời xa gia đình để đến Bắc Kinh, theo học tại Trường Trung học trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh, chuyên ngành múa dân gian Trung Quốc.

Việc một cô bé mới 12 tuổi phải sống xa gia đình để theo đuổi con đường nghệ thuật cho thấy Cảnh Điềm đã sớm có định hướng khá rõ ràng cho tương lai.

Cảnh Điềm là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Hoa ngữ.

Sau khi tốt nghiệp THPT, cô tiếp tục thi đỗ vào Học viện Múa Bắc Kinh, theo học chuyên ngành nhạc kịch. Tuy nhiên, ở thời điểm còn khá trẻ, Cảnh Điềm quyết định nghỉ học sau khoảng một năm. Đây cũng là bước ngoặt khiến con đường học vấn của cô tiếp tục rẽ sang một hướng khác.

Năm sau đó, Cảnh Điềm thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Beijing Film Academy), một trong những cơ sở đào tạo nghệ thuật danh tiếng của Trung Quốc. Đây cũng là nơi đào tạo nhiều diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Có thể nói, dù không đi theo một lộ trình học tập thẳng tắp, Cảnh Điềm vẫn liên tục lựa chọn những môi trường đào tạo nghệ thuật có tiếng để trau dồi khả năng của mình.

Trong thời gian học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Cảnh Điềm bắt đầu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Ở tuổi 17, cô phát hành ca khúc “Bạn là ai” và chính thức bước vào làng giải trí. Sau đó, nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự chú ý khi trở thành nghệ sĩ được một công ty ký hợp đồng dù vẫn còn đang đi học. Năm 19 tuổi, Cảnh Điềm tham gia một dự án điện ảnh lớn, có cơ hội hợp tác với những tên tuổi nổi tiếng như Lưu Diệp và Triệu Vy.

Từ đây, sự nghiệp của cô liên tục có những bước tiến đáng chú ý.

Điều khiến công chúng chú ý là Cảnh Điềm dù chưa phải diễn viên được đánh giá quá cao về diễn xuất nhưng lại xuất hiện trong không ít dự án có kinh phí lớn. Cô từng hợp tác với hàng loạt ngôi sao đình đám như Thành Long, Châu Nhuận Phát, Tôn Hồng Lôi, Matt Damon hay Tom Hiddleston.

Chính việc liên tục xuất hiện bên cạnh những tên tuổi hàng đầu khiến xuất thân và bối cảnh phía sau Cảnh Điềm từng trở thành chủ đề được công chúng bàn luận trong thời gian dài. Dù vậy, nữ diễn viên nhiều lần khẳng định thành công của mình đến từ những lựa chọn và nỗ lực cá nhân.

Thời gian gần đây, cái tên Cảnh Điềm một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc liên quan đến “thỏa thuận mang thai hộ”.

Một số bài đăng lan truyền cáo buộc nữ diễn viên từng hiến trứng, trong khi bạn trai hiến tinh trùng, sau đó nhờ người mang thai hộ tại Mỹ. Những nội dung này tiếp tục được biến tấu và chia sẻ trên nhiều tài khoản khác nhau.

Cảnh Điềm đã phủ nhận cáo buộc liên quan. Tuy nhiên, động thái im lặng sau đó khiến danh tiếng bắt đầu lao dốc, những tranh cãi trong quá khứ cũng bị đào lại.