Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam đạt gần 2,2 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2024. Kết quả này cho thấy xuất khẩu cá tra duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh thị trường quốc tế có nhiều biến động.

Riêng tháng 12/2025, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 200 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức tăng trưởng đáng ghi nhận trong tháng cuối năm, phản ánh nhu cầu nhập khẩu phục vụ tiêu dùng và dự trữ tại các thị trường chính.

Trong tháng 12/2025, xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc đạt 60 triệu USD, tăng mạnh 25% so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra trong tháng. Trong năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đạt gần 560 triệu USD, tăng 2% so với năm 2024.

Kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong tháng 12 đạt 17 triệu USD, giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu tại thị trường này chưa có dấu hiệu phục hồi. Kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong năm 2025 đạt 325 triệu USD, giảm gần 6% so với năm 2024. Sự ảnh hưởng từ mức thuế đối ứng 20% và lượng hàng tồn cao khiến kim ngạch xuất khẩu cá tra vào thị trường này giữ xu hướng giảm.

Trong tháng 12/2025, xuất khẩu cá tra sang EU đạt 16 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù mức tăng chưa lớn song, đây vẫn được xem là tín hiệu cải thiện vào tháng cuối của năm 2025. Trong năm 2025, xuất khẩu sang thị trường EU đạt 175 triệu USD, giảm nhẹ 1% so với năm ngoái.

Kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Brazil cả năm 2025 đạt 176 triệu USD, tăng mạnh 36% so với năm 2024. Riêng tháng 12/2025, xuất khẩu cá tra sang thị trường tăng 65% so với cùng kỳ năm trước, đưa Brazil trở thành một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong năm.

Trong tháng cuối cùng của năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của khối thị trường các quốc gia CPTPP đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu cá tra sang Anh đạt 6 triệu USD, tăng 12% so với năm 2024; Mexico đạt 7 triệu USD, tăng 3%; Nhật Bản đạt 4 triệu USD, tăng 33% so với năm trước. Khối thị trường các quốc gia CPTPP trong năm 2025 đã tăng 34%, đạt 367 triệu USD, các thị trường đóng góp nhiều nhất là Mexico với 77 triệu USD, Anh 60 triệu USD và Columbia với 56 triệu USD.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang ASEAN đạt 203 triệu USD, tăng 20% so với năm 2024. Riêng trong tháng 12, xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt 16 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, xuất khẩu cá tra sang khu vực Trung Đông trong năm 2025 đạt 176 triệu USD, tăng 19% so với năm trước và riêng trong tháng 12 đạt 16 triệu USD, tăng 8%.

Trong bối cảnh năm 2026, xuất khẩu cá tra Việt Nam được dự báo vẫn chịu nhiều sức ép, đặc biệt từ mức thuế đối ứng khoảng 20% của Mỹ, khiến sản phẩm cá tra Việt Nam giảm lợi thế cạnh tranh về giá tại thị trường này.

Diễn biến sụt giảm kim ngạch trong tháng 12/2025 cho thấy xu hướng này chưa sớm được cải thiện. Do đó, việc đẩy mạnh mở rộng sang các thị trường khác như CPTPP, ASEAN và Trung Đông được xem là hướng đi cần thiết. Sự tăng trưởng mạnh tại Brazil là tín hiệu tích cực, dù hiện nay thị trường này vẫn chủ yếu nhập khẩu cá tra phi lê đông lạnh.

Bên cạnh đó, các sản phẩm cá tra chế biến, GTGT đã có bước phát triển nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Trong thời gian tới, doanh nghiệp cần tăng cường đầu tư vào chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời duy trì và mở rộng các chứng nhận bền vững, nhằm nâng cao giá trị, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế và tạo nền tảng cho tăng trưởng ổn định trong năm 2026.