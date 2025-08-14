Làm 4 bước massage này mỗi ngày, da căng mướt mịn màng như dùng serum đắt tiền

Một trong những bí quyết giúp làn da luôn tươi trẻ, căng bóng không chỉ nằm ở việc dùng mỹ phẩm tốt, mà còn ở cách bạn chăm sóc và nâng niu làn da hằng ngày. Trong đó, massage sau khi dưỡng da chính là "bước cộng hưởng" giúp tối ưu hóa hiệu quả của các sản phẩm, đồng thời mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho làn da.

Massage không chỉ giúp các sản phẩm dưỡng (serum, kem dưỡng, dầu dưỡng…) thẩm thấu sâu hơn vào da, mà còn kích thích tuần hoàn máu, giúp da hồng hào và tươi sáng hơn. Các động tác massage đúng cách còn giúp thư giãn cơ mặt, giảm căng thẳng, từ đó hạn chế hình thành nếp nhăn sớm.

Ngoài ra, massage còn hỗ trợ kích thích sản sinh collagen và elastin - hai "nhân tố vàng" duy trì sự đàn hồi và săn chắc của làn da. Chưa kể, chỉ vài phút massage mỗi tối còn mang lại cảm giác thư thái, giống như bạn đang tận hưởng một buổi spa mini tại nhà.

Nếu thực hiện đều đặn, bạn sẽ nhận thấy da căng mướt, mềm mại hơn, hiệu quả chẳng kém gì khi dùng serum cao cấp.

Dưới đây là 4 bước massage da mỗi ngày, mà bạn có thể thực hiện ở bước dưỡng cuối cùng để tăng hiệu quả của các sản phẩm dưỡng da:

Bước 1: Làm ấm sản phẩm dưỡng

Lấy một lượng kem dưỡng hoặc dầu dưỡng vừa đủ vào lòng bàn tay, sau đó xoa nhẹ để làm ấm. Nhiệt độ từ bàn tay sẽ giúp kết cấu sản phẩm mềm hơn và dễ thẩm thấu hơn vào da.

Bước 2: Massage toàn gương mặt

Đặt bàn tay nhẹ nhàng lên mặt, massage theo hướng từ dưới lên và từ trong ra ngoài. Động tác này giúp nâng cơ mặt, chống chảy xệ và giúp sản phẩm thấm sâu vào từng vùng da.

Bước 3: Chăm sóc vùng trán và cằm

Dùng các ngón tay massage vùng trán theo hướng từ dưới lên, sau đó chuyển sang vùng cằm, massage nhẹ nhàng theo hướng từ trên xuống để thư giãn cơ hàm và giúp định hình đường viền gương mặt.

Bước 4: Massage vùng cổ

Không quên chăm sóc vùng cổ - nơi thường lộ dấu hiệu lão hóa sớm. Massage cổ theo hướng từ trên xuống bằng các động tác nhẹ nhàng để vừa làm săn chắc da cổ vừa giúp máu lưu thông tốt hơn.

Chỉ mất khoảng 3-5 phút mỗi ngày với 4 bước massage đơn giản này, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt: da mềm mịn, săn chắc và rạng rỡ hơn từng ngày - mà không cần phải đầu tư vào các sản phẩm dưỡng da đắt đỏ.

Dưới đây là 1 số loại kem dưỡng mà bạn có thể sử dụng trong bước massage da:

Torriden kem dưỡng làm dịu da DIVE IN chứa Hyaluronic Acidk

Nơi mua: Torriden

Kem dưỡng da ban đêm OLAY RETINOL24

Nơi mua: OLAY

Laneige Water Bank Blue Hyaluronic Moisture Cream

Nơi mua: Laneige

Kem dưỡng nâng cơ và chống lão hóa chuyên sâu cho da thường và da khô NUXE Merveillance LIFT Firming Velvet Cream

Nơi mua: NUXE

Kem dưỡng da ban đêm ngăn ngừa lão hóa từ trà đen innisfree Black Tea Enhancing Cream

Nơi mua: innisfree



