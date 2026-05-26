Một khoản thu nhập phụ giúp tôi dám nghỉ việc sau 10 năm chịu đựng

10 năm đi làm văn phòng, chị Minh Anh (39 tuổi, Hà Nội) từng nghĩ mình sẽ gắn bó mãi với một công ty truyền thông lớn. Công việc ổn định, lương đều, cuối năm có thưởng, nhìn từ bên ngoài chẳng có gì để phàn nàn. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu: có những đồng lương được trả bằng sự kiệt sức kéo dài.

Điều khiến chị bất ngờ nhất không phải là ngày mình nghỉ việc, mà là việc một khoản thu nhập phụ nhỏ từng bị xem là “làm cho vui” lại trở thành chiếc phao cứu sinh đúng lúc nhất.

“Mỗi sáng thức dậy là thấy sợ phải đi làm”

Những năm đầu, Minh Anh từng rất hào hứng với công việc. Chị làm nội dung, thường xuyên chạy deadline, họp liên tục và gần như lúc nào cũng trong trạng thái “online”.

“Có thời điểm tôi trả lời tin nhắn công việc lúc 1-2 giờ sáng là chuyện bình thường. Cuối tuần vẫn cầm laptop đi cà phê để sửa bài”, chị kể.

Sau khi sinh con thứ hai, áp lực càng lớn hơn. Một bên là KPI công việc, một bên là con nhỏ hay ốm, học phí, tiền thuê nhà, đủ loại chi phí sinh hoạt ở Hà Nội ngày càng tăng.

Nhưng thứ khiến chị mệt nhất lại không phải khối lượng công việc, mà là môi trường độc hại kéo dài suốt nhiều năm.

“Đi làm mà lúc nào cũng phải dè chừng. Người nói xấu người khác sau lưng, sếp thích kiểm soát, đồng nghiệp cạnh tranh căng thẳng. Có hôm tôi ngồi trong nhà vệ sinh chỉ để… thở một chút cho đỡ áp lực”, chị nhớ lại.

Dù vậy, chị vẫn không dám nghỉ.

Vì còn tiền nhà.

Vì còn con nhỏ.

Vì còn những khoản chi cố định mỗi tháng không thể bốc hơi chỉ nhờ một lá đơn xin nghỉ việc.

Một công việc tay trái bắt đầu từ… tiền bỉm sữa

Khoảng 3 năm trước, trong một lần muốn kiếm thêm tiền mua sữa cho con, Minh Anh thử bán đồ ăn vặt online cho bạn bè và đồng nghiệp.

Ban đầu chỉ là vài hộp cơm trộn, bánh cuốn, đồ ăn tự làm đăng trên Facebook cá nhân. Mỗi ngày lời vài chục đến vài trăm nghìn đồng.

“Lúc đó tôi không nghĩ đây là nghề phụ. Chỉ nghĩ kiếm thêm chút nào hay chút đó”, chị nói.

Nhưng điều bất ngờ là khách bắt đầu quay lại nhiều hơn. Có người đặt theo tuần, có người giới thiệu thêm bạn bè. Sau đó, chị mở thêm một tài khoản TikTok để quay cảnh nấu ăn đơn giản tại nhà.

Không cầu kỳ dựng video, không chạy quảng cáo, nhưng nhờ nội dung thật và gần gũi, lượng khách tăng dần.

Sau gần 2 năm, khoản thu nhập phụ của chị dao động khoảng 7-10 triệu đồng/tháng, có tháng cao điểm đạt hơn 12 triệu đồng.

Con số này chưa bằng lương chính, nhưng đủ để chị bắt đầu nghĩ khác.

“Lần đầu tiên tôi nhận ra: nếu mất việc, mình chưa chắc đã chết đói như mình từng tưởng”, chị cười.

Khoản tiền nhỏ nhưng đổi được tâm lý sống

Điều lớn nhất mà công việc phụ mang lại không chỉ là tiền.

Đó là cảm giác có đường lui.

Nhiều người đi làm trong môi trường độc hại nhiều năm thường rơi vào trạng thái bị phụ thuộc tài chính: phụ thuộc vào lương tháng, bảo hiểm, thưởng cuối năm hoặc đơn giản là nỗi sợ “ra ngoài không biết làm gì”.

Với Minh Anh, khoản thu nhập phụ giúp chị dần lấy lại cảm giác chủ động.

Chị bắt đầu có quỹ dự phòng riêng. Có tiền tự chi cho bản thân mà không phải cân đo từng khoản.

Quan trọng nhất: chị không còn thấy mình bị mắc kẹt.

“Tôi từng nghĩ nghỉ việc ở tuổi gần 40 là rất đáng sợ. Nhưng hóa ra đáng sợ hơn là tiếp tục sống trong tình trạng kiệt quệ tinh thần mỗi ngày”, chị nói.

Đầu năm nay, sau một cuộc họp khiến chị bật khóc ngay tại văn phòng, Minh Anh quyết định nộp đơn xin nghỉ.

Không ồn ào.

Không “nghỉ ngang”.

Chỉ là lần đầu tiên sau 10 năm, chị đủ tự tin để chọn mình trước.

Thu nhập phụ giờ không còn là “kiếm thêm cho vui”

Trong vài năm gần đây, ngày càng nhiều phụ nữ văn phòng bắt đầu tìm thêm nguồn thu thứ hai: bán hàng online, làm affiliate, nhận việc freelance, nấu ăn tại nhà, viết nội dung, dạy học online, livestream…

Lý do không chỉ nằm ở chuyện giá cả leo thang.

Mà còn vì rất nhiều người muốn có thêm một “vùng an toàn tài chính” cho chính mình.

Theo Minh Anh, nếu quay lại thời điểm 5 năm trước, chị vẫn sẽ bắt đầu làm thêm sớm hơn.

“Không phải để nghỉ việc ngay. Mà để mình có quyền lựa chọn nếu một ngày công việc hiện tại khiến mình không còn hạnh phúc nữa.”

Hiện tại, thu nhập của chị chưa ổn định hoàn toàn như thời còn làm văn phòng. Có tháng cao, có tháng thấp. Nhưng đổi lại, chị ngủ ngon hơn, có thời gian cho con và không còn cảm giác mỗi sáng thức dậy là một cuộc chiến.

“Tôi từng nghĩ tự do tài chính là phải có rất nhiều tiền. Sau này mới hiểu, đôi khi chỉ cần có thêm một khoản thu nhập đủ để mình không phải chịu đựng nữa.”