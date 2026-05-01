Một khóa học 8 triệu giúp tôi có nghề tay trái và không còn sợ thất nghiệp ở tuổi 40

Tôi từng nghĩ mình sẽ gắn bó mãi với công việc văn phòng. Mỗi tháng nhận lương đều, đóng tiền nhà, tiền học cho con, tiền ăn uống, rồi cố gắng để dành một ít. Cuộc sống không dư dả nhưng có nhịp. Cho đến khi công ty cắt giảm nhân sự, phòng tôi lần lượt có người nghỉ. Dù chưa nằm trong danh sách, tôi bắt đầu mất ngủ.

“Tôi 40 tuổi rồi, nếu mất việc thì bắt đầu lại bằng gì?”, câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định làm một việc mà trước đây luôn trì hoãn: Đăng ký một khóa học nghề ngắn hạn với học phí 8 triệu đồng.

8 triệu đồng không nhỏ, nhưng là khoản đầu tư khiến tôi bớt bất an

Khóa học tôi chọn là làm bánh và nấu các món ăn gia đình theo đơn đặt trước. Thời gian học kéo dài gần 2 tháng, mỗi tuần 3 buổi vào buổi tối. Học phí trọn gói 8 triệu đồng, chưa tính một số nguyên liệu thực hành thêm ở nhà.

Ban đầu, chồng tôi hơi ngạc nhiên. Anh hỏi: “Em học cho vui hay định làm thật?”. Tôi trả lời rất thật: “Em học để sau này có thêm một đường sống”.

8 triệu đồng với gia đình tôi không phải khoản nhỏ. Đó gần bằng tiền ăn của cả nhà trong hơn một tháng. Nhưng nếu so với cảm giác bất an mỗi lần nghe tin công ty tái cơ cấu, tôi thấy khoản tiền này đáng để thử.

Tôi không nghỉ việc để học. Tôi cũng không ảo tưởng học xong là có thể mở tiệm ngay. Mục tiêu ban đầu rất đơn giản: Biết làm một nghề có thể kiếm tiền nhỏ, linh hoạt, không phụ thuộc hoàn toàn vào lương văn phòng.

Ba tháng đầu chưa kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi có thứ quan trọng hơn: Sự chủ động

Sau khi học xong, tôi bắt đầu nhận làm bánh sinh nhật nhỏ, bánh ăn sáng và vài món ăn theo đặt hàng trong khu chung cư. Đơn đầu tiên là của một chị hàng xóm: 2 hộp bánh chuối yến mạch, tổng tiền 180.000 đồng.

Tôi vẫn nhớ cảm giác hôm đó. Số tiền không lớn, nhưng tôi vui như vừa nhận tháng lương đầu tiên.

Tháng đầu, tôi chỉ lời khoảng 1,2 triệu đồng sau khi trừ nguyên liệu. Tháng thứ hai, nhờ khách quen giới thiệu, số tiền tăng lên gần 2,5 triệu đồng. Đến tháng thứ ba, tôi bắt đầu có 5–7 đơn mỗi tuần, thu thêm khoảng 3–4 triệu đồng/tháng.

Không phải con số quá ấn tượng. Nhưng với tôi, đó là một “dòng tiền phụ” có thật.

Khoản mục Số tiền ước tính Học phí khóa nghề 8.000.000 đồng Nguyên liệu thực hành thêm 1.500.000 đồng Hộp, túi, dụng cụ cơ bản 2.000.000 đồng Tổng vốn ban đầu 11.500.000 đồng Thu nhập thêm sau 3 tháng 3–4 triệu đồng/tháng

Điều thay đổi lớn nhất không nằm ở tiền, mà ở tâm thế. Tôi không còn nhìn công việc văn phòng như chiếc phao duy nhất. Nếu một ngày lương chính giảm, ít nhất tôi vẫn biết mình có thể xoay xở.

Nghề tay trái không cần bắt đầu hoành tráng

Sau trải nghiệm này, tôi nhận ra nhiều người ngại học nghề vì nghĩ phải mở tiệm, phải đầu tư lớn, phải làm thật chuyên nghiệp ngay từ đầu. Nhưng thực tế, một nghề tay trái có thể bắt đầu rất nhỏ.

Một người học nail có thể nhận làm cho khách quen cuối tuần. Một người học may có thể sửa đồ, lên lai quần, chỉnh váy. Một người học nấu ăn có thể nhận cơm văn phòng, đồ ăn healthy, bánh sinh nhật nhỏ. Một người học cắm hoa có thể nhận đơn dịp lễ, sinh nhật, khai trương.

Không phải nghề nào cũng giúp đổi đời. Nhưng một kỹ năng có thể tạo thêm 2–5 triệu đồng mỗi tháng đã là khác biệt lớn với phụ nữ trung niên, nhất là khi chi phí gia đình ngày càng nhiều.

Ở tuổi 40, tôi không còn nghĩ học nghề là chuyện của người trẻ. Ngược lại, càng qua tuổi 35–40, chúng ta càng cần thêm kỹ năng thực tế. Vì lúc này, áp lực tài chính không chỉ là tiền tiêu hằng ngày, mà còn là học phí của con, cha mẹ già, sức khỏe, nhà cửa và cả tuổi nghỉ hưu đang đến gần.

Tôi học được cách tính tiền, chứ không chỉ học làm nghề

Điều bất ngờ là khóa học không chỉ dạy tôi làm bánh. Nó buộc tôi học cách tính chi phí.

Một chiếc bánh bán 250.000 đồng không có nghĩa là lời 250.000 đồng. Tôi phải trừ bột, trứng, bơ, điện, hộp đựng, phí giao hàng, thời gian làm và cả phần bánh hỏng khi thử công thức.

Ban đầu, tôi từng định giá quá thấp vì ngại khách chê đắt. Sau đó tôi mới hiểu: Làm thêm mà không biết tính lời lỗ thì rất dễ biến thành “làm cực cho vui”.

Tôi lập một bảng nhỏ trong điện thoại, ghi rõ từng đơn hàng: Giá bán, chi phí nguyên liệu, thời gian làm, lợi nhuận còn lại. Nhờ vậy, tôi biết món nào nên nhận, món nào mất công mà lời ít, món nào có thể phát triển thành sản phẩm chính.

Đây là bài học tài chính rất thực tế mà trước đây tôi chưa từng học ở công việc văn phòng.

Không còn sợ thất nghiệp không có nghĩa là không lo, mà là biết mình còn lựa chọn

Tôi vẫn đi làm công việc chính. Tôi vẫn cần lương tháng. Tôi cũng chưa xem nghề tay trái là nguồn thu nhập lớn. Nhưng từ ngày có thêm kỹ năng này, tôi bớt sợ hơn.

Nếu công ty khó khăn, tôi có thể tăng đơn hàng. Nếu muốn nghỉ việc vài tháng để chăm con hoặc chăm bố mẹ, tôi vẫn có thể kiếm một khoản nhỏ. Nếu sau này về hưu sớm, tôi cũng có thể làm việc vừa sức tại nhà.

Với tôi, 8 triệu đồng ấy không chỉ mua một khóa học. Nó mua lại cảm giác yên tâm.

Ở tuổi 40, có thể chúng ta không còn nhiều thời gian để thử sai như tuổi 20. Nhưng điều đó không có nghĩa là quá muộn để bắt đầu. Chỉ cần chọn đúng kỹ năng, học nghiêm túc, tính toán thực tế và bắt đầu từ quy mô nhỏ, một nghề tay trái có thể trở thành “quỹ dự phòng bằng năng lực”.

Tiền tiết kiệm có thể vơi đi. Công việc có thể thay đổi. Nhưng một kỹ năng kiếm tiền, nếu được rèn đủ lâu, sẽ đi cùng mình rất bền.

Và đôi khi, chỉ cần một khóa học 8 triệu đồng, ta đã bớt phụ thuộc vào may rủi của thị trường lao động.