Một giờ biến hóa thành đầu bếp nhí: Lớp làm bánh trung thu độc đáo tại Sheraton Hanoi Hotel

Đây sẽ là hành trình rèn luyện kỹ năng lắng nghe, quan sát và sự khéo léo dành cho các bé, đồng thời mang đến cho gia đình những giây phút gắn kết trọn vẹn tràn ngập tiếng cười cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Khoảnh khắc gia đình với khay bánh Trung Thu hoàn thiện tại lớp học làm bánh Trung Thu

Trong lớp học, các bé sẽ được hóa thân thành những "đầu bếp nhí", tự tay kết hợp lớp vỏ và nhân bánh, nhào nặn, đóng khuôn, đóng gói và hoàn thiện chiếc bánh Trung Thu của riêng mình dưới sự hướng dẫn tận tâm từ nghệ nhân bánh Trung thu của Khách sạn - những người đã gắn bó với nghệ thuật làm bánh thủ công tại Sheraton Hanoi Hotel từ năm 2007. Song song với trải nghiệm làm bánh, các bé còn được tham gia nhiều hoạt động thú vị như tô màu tranh chủ đề Trung Thu, hay trò chơi trí nhớ gắn liền với bộ sưu tập bánh "Thu Sắc Kinh Kỳ 2025".

Các bé tham gia hoạt động tranh tô màu và trò chơi trí nhớ chủ đề Trung Thu

Kết thúc buổi học, mỗi bé sẽ nhận được bằng khen "Master Chef nhí", những món quà bất ngờ dễ thương từ Khách sạn, và mang về 02 chiếc bánh Trung Thu Sheraton Hanoi do chính tay mình thực hiện. Khoảnh khắc các em khoác lên mình tạp dề và mũ đầu bếp nhí chắc chắn sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên trong mùa trăng năm nay.

Ông Nguyễn Công Chung, Tổng Giám Đốc Bộ phận Ẩm thực kiêm Bếp trưởng Sheraton Hanoi Hotel, chia sẻ:

"Một chiếc bánh nhỏ bé nhưng có thể mang lại niềm vui lớn. Chúng tôi tin rằng những khoảnh khắc cùng nhau sáng tạo sẽ là món quà quý mà các gia đình nhận được trong mùa Trung Thu này".

Để ngày cuối tuần thêm trọn vẹn, Sheraton Hanoi Hotel còn dành tặng 01 ly nước ép tươi cho mỗi thành viên trong gia đình, cùng ưu đãi giảm 30% bữa trưa Chủ Nhật tại khách sạn sau khi tham gia lớp học.

Quầy buffet chủ đề hải sản vào các ngày cuối tuần tại nhà hàng Oven D'or

Thông tin chi tiết:

Phí tham gia lớp học làm bánh Trung Thu: 450,000 VND nett/bé | 800,000 VND nett/2 bé (bố mẹ tham gia miễn phí)

Lịch học: 14/09 – 21/09 – 28/09 | 10h30 – 11h30 sáng

Địa điểm: Lobby Lounge – Tầng 2, Sheraton Hanoi Hotel, K5 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội

Đăng ký & Giữ chỗ:

Hotline: 0936 337 501 (Mr. Hòa)

Email: vo.hoa@sheraton.com

Website: Marriott.com/HANHS | https://vn.sheratonhanoi.com

Số lượng chỗ có hạn, hãy nhanh tay đăng ký để cùng gia đình tận hưởng một mùa Trung Thu ngọt ngào và rực rỡ sắc màu tại Sheraton Hanoi Hotel.

Về khách sạn Sheraton Hanoi Hotel Cách trung tâm thành phố chỉ 10 phút lái xe, Khách sạn Sheraton Hanoi Hotel được bao quanh bởi vẻ đẹp thanh bình của Hồ Tây, bởi khu vườn, những lùm cây và thảm cỏ xanh mát. Cảnh quan hài hòa tạo nên bầu không khí yên bình cho du khách. Với 299 phòng nghỉ, mỗi phòng đều có tầm nhìn bao quát ra Hồ Tây và sông Hồng, Sheraton Hà Nội mang đến góc nhìn độc đáo về hồ tự nhiên lớn nhất thành phố. Thưởng thức các món ăn ngon của địa phương hoặc khám phá những xu hướng mới nhất trong ẩm thực đương đại tại một trong ba nhà hàng của chúng tôi. Hãy khám phá những con phố nhộn nhịp hoặc Khu Phố Cổ Hà Nội, hoặc tìm sự thư thái trong spa, phòng tập gym hoặc bể bơi ngoài trời của chúng tôi để có khoảng thời gian nghỉ dưỡng chất lượng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.vn.sheratonhanoi.com hoặc theo dõi Facebook và Instagram của Khách sạn Sheraton Hanoi Hotel để cập nhật thông tin.

PV