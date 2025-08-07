Thu Sắc Kinh Kỳ - Chủ đề của bộ sưu tập bánh trung thu thủ công 2025

Lấy cảm hứng từ những gam màu, hương vị và nhịp sống rất riêng của Hà Nội vào thu, "Thu Sắc Kinh Kỳ" tôn vinh mùa đẹp nhất trong năm của thủ đô – khi sắc trời chuyển nhẹ sang vàng, hàng cây thay lá và phố cổ như lặng lại trong những ký ức ngọt ngào.

Thiết kế của hộp bánh Trung Thu trong bộ sưu tập Thu Sắc Kinh Kỳ

Tên gọi "Thu Sắc Kinh Kỳ" không chỉ gợi tả cảnh thu rực rỡ, mà còn mang trong mình chiều sâu văn hóa: "Sắc" là sắc thu – là ánh sáng, màu trời, và cả hương vị. "Kinh Kỳ" là tên xưa của Hà Nội – biểu tượng của sự thanh lịch, hào hoa và cổ kính. Bộ sưu tập năm nay lựa chọn phong cách thiết kế mô phỏng gốm lam truyền thống, kết hợp cùng hình ảnh danh thắng Hà Nội, tạo nên một hành trình thị giác đầy tinh tế. "Thu Sắc Kinh Kỳ" không chỉ là một bộ sưu tập bánh trung thu, mà là sự giao hoà giữa mỹ học, văn hóa và nghệ thuật thủ công – dành cho những ai trân trọng vẻ đẹp thuần Việt và yêu Hà Nội theo cách rất riêng.

Bộ sưu tập năm 2025 có gì mới?

1. Lam Thu – hộp 4 bánh nhỏ 100gr

Màu men lam dịu dàng, thanh tịnh như gió thu ven hồ.

Giá: 890,000 VND net/hộp

Hộp Lam Thu, bao gồm 4 bánh nhỏ 100gr

2. Lam Kinh – hộp 4 bánh lớn 150gr

Mang khí chất cổ kính và uy nghiêm của đất Kinh Kỳ xưa.

Giá: 990,000 VND net/hộp

Hộp Lam Kinh, bao gồm 4 bánh lớn 150gr

3. Tràng An – hộp 4 bánh nướng 100gr & 1 hộp trà thượng hạng

Thưởng một buổi trà chiều giữa lòng Hà Nội, tinh tế và sâu lắng.

Giá: 1,550,000 VND net/hộp

Hộp Tràng An, bao gồm 4 bánh nướng 100gr và 1 hộp trà thượng hạng

4. Phụng Thành – hộp 6 bánh nướng nhỏ 100gr

Sáu góc nhìn – Sáu biểu tượng danh thắng của thành phố rồng bay.

Giá: 1,350,000 VND net/hộp

Hộp Phụng Thành, bao gồm 6 bánh nướng nhỏ 100gr

5. Nguyệt Quý 1 – hộp VIP: hộp 4 bánh nướng 150gr & 1 chai rượu vang Pháp đỏ

Món quà quý nhất dành cho người xứng đáng – hòa quyện giữa ánh trăng, hương vị và sự tri ân

Giá: 1,999,000 VND net/hộp

6. Nguyệt Quý 2 – hộp VIP: hộp 4 bánh nướng 150gr & 1 chai rượu vang Ý đỏ

Giá: 2,299,000 VND net/hộp

Hộp Nguyệt Quý, bao gồm 2 loại với loại rượu khác nhau

Truyền thống thủ công xuyên suốt từ năm 2007

Từ năm 2007, đội ngũ bếp bánh của Sheraton Hanoi Hotel đã gìn giữ và phát triển nghệ thuật làm bánh trung thu thủ công – như một phần của tinh thần mùa lễ đoàn viên. Mỗi chiếc bánh là thành quả của sự tỉ mỉ, khéo léo và niềm đam mê ẩm thực Việt, được gói ghém bằng kinh nghiệm và sự tận tâm qua nhiều thế hệ.

Đội ngũ bếp bánh bận rộn chuẩn bị cho mùa bánh Trung Thu tại khách sạn Sheraton Hanoi Hotel

Các hương vị đặc sắc 2025:

- Thập cẩm truyền thống

- Trà xanh & mơ khô

- Phúc bồn tử & hạt bí

- Hạt sen, hạt óc chó & trứng muối

- Trà Ô Long & trứng muối

- Đậu xanh, hạt chia & trứng muối

Các loại vị bánh trong bộ sưu tập Thu Sắc Kinh Kỳ 2025

"Với chúng tôi, Trung Thu không chỉ là dịp lễ, mà còn là cơ hội để gợi lại những ký ức thân quen, để lan toả văn hoá và sự gắn kết. 'Thu Sắc Kinh Kỳ' là một hành trình kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa vẻ đẹp cổ điển của Hà Nội và tinh thần đổi mới của Sheraton Hanoi. Chúng tôi hy vọng mỗi hộp bánh không chỉ là món quà, mà còn là một trải nghiệm đầy cảm xúc dành cho người nhận", bà Tiffany Hwang, Tổng Giám đốc khách sạn Sheraton Hanoi Hotel

"Thu Sắc Kinh Kỳ" là món quà đậm chất Hà Nội – dành tặng người thân, đối tác, hay chính bản thân mình – để lưu giữ một mùa trăng không chỉ đẹp, mà còn đầy ý nghĩa.

Mở bán từ tháng 7/2025 tại Sheraton Hanoi Hotel

Liên hệ đặt hàng: 0936337501 (Mr. Hoà) | 0984924279 (Ms. Trang)