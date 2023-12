Một giám đốc người nước ngoài bị bắt cóc, tống tiền như phim hành động

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ nhóm đối tượng để điều tra về hành vi bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng tháng 7/2023, ZHAO XIN (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch và đến sống cùng bạn gái là Dương Thúy Ái (SN 1994, quê tỉnh An Giang; tạm trú tại khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Tại đây, đối tượng này quen biết và ở cùng với Trần Phan Vũ Thanh (SN 1989), Nguyễn Khánh Vĩ (SN 2004), cùng quê tỉnh Kiên Giang.

Đầu tháng 12/2023, ZHAO XIN bàn với Thanh tìm kiếm người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương để bắt cóc và đòi tiền chuộc nhằm chiếm đoạt tài sản.

ZHAO XIN phát hiện ông M (quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc một công ty nội thất có trụ sở tại khu công nghiệp Tân Bình thuộc thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nên đã cùng Thanh theo dõi hoạt động của ông M.

Khoảng 0h ngày 21/12, thấy ông M điều khiển xe ô tô bán tải đi một mình, các đối tượng đã điều khiển xe mô tô bám theo khoảng 10 km thì chặn được xe của ông M.

Các đối tượng dùng roi điện khống chế , sau đó chở ông M về nhà xưởng tại địa chỉ số 74 đường 36 (khu phố 5, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Địa điểm này vốn là xưởng mà Dương Thúy Ái đã thuê để chứa hàng.

Tại đây, ZHAO XIN gọi cho Ái yêu cầu Vĩ đến xưởng canh giữ ông M. Nạn nhân bị trói tay, chân và bị bịt mắt đưa vào nhốt trong xe ô tô bán tải. Sau đó, nhóm đối tượng đã gọi điện thoại cho người nhà của ông M đòi 4,5 tỷ đồng để chuộc nạn nhân.

Các đối tượng ZHAO XIN, Dương Thúy Ái, Nguyễn Khánh Vĩ bị bắt cùng số tiền chuộc của nạn nhân

Quá trình bắt giữ, các đối tượng thường xuyên đánh đập nạn nhân, thay đổi thông tin, địa chỉ giao tiền nhằm gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan công an đã nhanh chóng xác định vị trí và bắt giữ được các đối tượng gồm: ZHAO XIN, Nguyễn Khánh Vĩ, Dương Thúy Ái và giải cứu ông M. thành công, an toàn. Đồng thời, lực lượng chức năng đã thu giữ số tiền 4,5 tỷ đồng, 3 xe ô tô, 1 roi điện và một số tang vật liên quan khác.

Riêng đối tượng Trần Phan Vũ Thanh đã bỏ trốn, hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tổ chức lực lượng truy bắt .