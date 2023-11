Một gia đình ở Đà Nẵng bị lắp thiết bị theo dõi, đòi nợ kiểu khủng bố

Ngày 19-11, Báo Người Lao Động nhận phản ánh từ gia đình bà L.T.T.H (tiểu thương chợ Bắc Mỹ An, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng ) về việc bị kẻ gian lắp vật nghi là thiết bị định vị để theo dõi, đe dọa hành hung.

Đối tượng lạ mặt gắn vật giống như thiết bị định vị lên xe máy của bà H., sau đó đòi nợ 1,5 tỉ đồng

Cụ thể, khoảng 10 giờ ngày 17-11, bà H. đang buôn bán ở chợ Bắc Mỹ An thì bị một cặp nam nữ (chưa rõ tên tuổi) đến gặp, yêu cầu bà H. trả khoản nợ 1,5 tỉ đồng.

"Hai người này tôi chưa từng quen biết. Họ dọa tôi nếu không trả 1,5 tỉ đồng tiền nợ thì sẽ giết cả nhà tôi. Trong khi tôi không nợ nần bất kì ai và kể cả hai người này" - bà H. tường trình.

Đáng nói, trích xuất camera tại bãi giữ xe ở chợ Bắc Mỹ An, bà H. phát hiện nhiều ngày trước đối tượng nam đã lén gắn một vật nghi là thiết bị định vị vào xe máy của mình.

Cụ thể, vào 17 giờ 36 phút ngày 15-11, camera ghi lại cảnh đối tượng này đi bộ vào bãi xe của chợ, gắn thiết bị trên vào xe bà H.

Người dân cho biết, đối tượng sau đó đã nhanh chóng rời đi trên xe máy hiệu Air Blade màu cam đen, BKS 43R1-42...

Gia đình bà H. cho biết đã bàn giao thiết bị trên, đồng thời trình báo đến Công an phường Mỹ An theo đúng quy định

Quan sát ban đầu, thiết bị trên có lỗ sạc, khe sim và ngoại hình giống với các loại thiết bị định vị đang bày bán trên thị trường.

Phản ánh với phóng viên, gia đình bà H. cho biết rất hoang mang sau khi bị kẻ lạ theo dõi, dọa hành hung cả nhà.

"Chưa biết ý đồ thực sự của nhóm đối tượng này là gì, nhưng chúng tôi hiện đang rất lo sợ, mong các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ" - bà H. nói.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, bà H. đã đến trụ sở Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để trình báo vụ việc, nhờ công an vào cuộc làm rõ.