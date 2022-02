Một đại tá thuộc Công an tỉnh Lào Cai bị tố quấy rối phụ nữ

Tối 21/2, trao đổi với PV Báo Tiền Phong, Đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lào Cai cho biết, lãnh đạo Công an tỉnh này vừa ký quyết định thụ lý vụ việc, xác minh đơn tố cáo một đại tá đang công tác tại Công an tỉnh có hành vi "không đúng chuẩn mực" với phụ nữ.



"Sự việc xảy ra đã lâu năm nhưng hơn một tuần trước chúng tôi mới nhận được đơn tố cáo của một phụ nữ. Sau khi tiếp nhận đơn, Công an tỉnh Lào Cai quyết định thụ lý vụ việc, khi nào có kết quả sẽ thông báo cụ thể", Đại tá Phạm Gia Chiến nói.

Còn theo Quyết định số 338/QĐ-CAT-PX01-PX05 do Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai - Lưu Hồng Quảng ký nêu rõ, trong thời gian 30 ngày (không kể ngày nghỉ) kể từ ngày 17/2/2022, cơ quan này sẽ tiến hành làm rõ việc có hay không những vi phạm của vị sỹ quan như trong đơn tố cáo của công dân và nếu có thì các hành vi đó có vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật hay không.





Chị V. T. H. (32 tuổi, trú tại TP Lào Cai - người đứng đơn tố cáo) cho biết, khoảng tháng 9/2018, do mất hộ chiếu nên chị này đến một đơn vị thuộc Công an tỉnh Lào Cai để làm việc.

Quá trình làm việc tại tầng một, chị H. được một đại tá công an yêu cầu lên tầng 2 để ông hướng dẫn riêng.

Theo chị H., sau khi vào phòng riêng tại tầng hai, vị đại tá này liền chốt cửa trong và tỏ thái độ thân quen, vừa hướng dẫn vừa tìm cách tiếp cận, động chạm vào những bộ phận "nhạy cảm" trên cơ thể chị. Quá trình này, chị H. đã ghi âm lại.

Khi được hỏi "sự việc xảy ra đã lâu, tại sao đến nay chị mới làm đơn?" Chị H. trả lời rằng, do gần đây thấy nhiều chị em khác cũng phàn nàn bị đại tá này "quấy rối" khi đến trụ sở làm giấy tờ nên chị quyết tâm làm tố cáo.

"Tôi nắm được có một số chị em khác cũng bị nhưng vì chưa nắm trong tay bằng chứng chắc chắn nên họ chưa dám làm đơn", chị H. nói.

Để có thông tin khách quan, PV Báo Tiền Phong liên hệ qua điện thoại với vị đại tá nêu trên (người bị tố cáo) nhưng ông này từ chối phát ngôn về vụ việc.