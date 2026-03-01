Một công ty tín dụng nổi tiếng vừa vỡ nợ: Cú sập rung chuyển giới tài chính, lỗ hổng 1,3 tỷ USD bị phơi bày

Sự sụp đổ của Market Financial Solutions (MFS) đang làm rung chuyển thị trường tài chính Anh, khi những cáo buộc về sự trùng lặp trong tài sản bảo đảm phơi bày lỗ hổng lên tới 930 triệu bảng Anh, tương đương 1,3 tỷ USD.

Theo tài liệu khiếu nại được Bloomberg tiếp cận, hai công ty tài chính Zircon Bridging và Amber Bridging - những đơn vị đã buộc MFS rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán theo luật Anh - cáo buộc công ty này đã sử dụng cùng một tài sản làm tài sản thế chấp cho nhiều khoản vay khác nhau. Thực tiễn này, trong ngành tài chính gọi là “double pledging”, có thể khiến hơn 80% trong tổng số 1,2 tỷ bảng nợ không được bảo đảm đúng giá trị thực.

Những con số được nêu trong hồ sơ gây choáng váng: Zircon cho vay 520 triệu bảng nhưng giá trị “thực” của tài sản bảo đảm chỉ khoảng 110 triệu bảng. Amber có 640 triệu bảng dư nợ nhưng tài sản bảo đảm thực chỉ 120 triệu bảng. Tổng cộng, 1,2 tỷ bảng nợ chỉ được bảo đảm bởi khoảng 230 triệu bảng tài sản - một tỷ lệ mà các chuyên gia mô tả là “thảm họa”.

Angela Gallo, giảng viên tài chính tại Bayes Business School ở London, nói rằng trong các giao dịch thế chấp thông thường, giá trị tài sản bảo đảm thường tương đương 105%–120% khoản vay. “Chỉ có 230 triệu bảng bảo đảm cho 1,2 tỷ bảng nợ là một mớ hỗn độn thực sự,” bà nhận định.

MFS từng được hậu thuẫn bởi những tên tuổi lớn của Phố Wall như Barclays Plc, Atlas SP Partners thuộc Apollo Global Management Inc., Jefferies Financial Group Inc. và TPG. Công ty chuyên cấp các khoản “bridging loan” - vay ngắn hạn để tài trợ giao dịch bất động sản - với tổng danh mục cho vay được công bố trên website vào khoảng 2,5 tỷ bảng.

Mô hình hoạt động của MFS và mạng lưới công ty liên quan do Paresh Raja - chủ sở hữu kiêm CEO - kiểm soát khá điển hình: vay vốn từ các nhà tài trợ, sau đó phân bổ thành các khoản vay ngắn hạn cho người mua bất động sản. MFS đóng vai trò quản lý thu hồi nợ. Nhưng theo cáo buộc, các sai phạm tài chính và việc sử dụng trùng lặp tài sản bảo đảm đã làm lung lay toàn bộ cấu trúc.

Công ty tư vấn tái cấu trúc AlixPartners đã được chỉ định giám sát quá trình phá sản. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại cuối cùng của các chủ nợ vẫn chưa rõ ràng. Vụ việc cũng đặt dấu hỏi lớn về lĩnh vực tài trợ dựa trên tài sản bảo đảm - một thị trường đang tăng trưởng nhanh nhờ các tổ chức cho vay trực tiếp, ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống.

Đáng chú ý, các cáo buộc “double pledging” từng xuất hiện trong những vụ sụp đổ khác gần đây tại Mỹ, cho thấy rủi ro tiềm ẩn trong các cấu trúc tài chính phức tạp khi tính minh bạch không được bảo đảm tuyệt đối.

Sự sụp đổ của MFS vì thế không chỉ là câu chuyện của một công ty cho vay bất động sản, mà còn là hồi chuông cảnh báo đối với các nhà đầu tư đang rót vốn vào thị trường tín dụng phi ngân hàng. Khi tài sản bảo đảm, nền tảng của niềm tin tài chính, bị đặt dấu hỏi, hệ quả có thể lan rộng vượt xa phạm vi một doanh nghiệp.

Theo hồ sơ được báo chí đưa tin, MFS đã bị đưa vào tình trạng “administration”, một hình thức phá sản theo luật Anh, trong tuần này sau khi các chủ nợ như Zircon Bridging và Amber Bridging nộp đơn yêu cầu.

Trong hệ thống pháp lý Anh, “administration” đồng nghĩa với việc doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và được đặt dưới sự giám sát của đơn vị tái cấu trúc độc lập (trong trường hợp này là AlixPartners) nhằm bảo vệ tài sản và xử lý nghĩa vụ nợ. Đây là bước đi chính thức khi một công ty không còn đủ khả năng đáp ứng nghĩa vụ tài chính đến hạn.

Như vậy, về bản chất, MFS đã rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán và được coi là đã vỡ nợ theo quy trình pháp lý của Anh, dù mức độ tổn thất cuối cùng của các chủ nợ vẫn đang được xác định.

MFS được thành lập tại London vào giữa thập niên 2000, trong bối cảnh thị trường bất động sản Anh tăng trưởng mạnh và nhu cầu về các khoản vay ngắn hạn linh hoạt ngày càng lớn. Công ty định vị mình là nhà cung cấp “bridging loan” - các khoản vay cầu nối ngắn hạn dành cho nhà đầu tư bất động sản hoặc người mua cần hoàn tất giao dịch nhanh trước khi thu xếp được nguồn tài chính dài hạn.

Khác với các ngân hàng truyền thống, MFS tập trung vào tốc độ phê duyệt và cấu trúc khoản vay linh hoạt, nhắm tới khách hàng doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu tài trợ trong thời gian ngắn. Trong giai đoạn thị trường sôi động sau khủng hoảng tài chính 2008, mô hình này giúp MFS mở rộng nhanh chóng.

Theo: The Times, Forbes