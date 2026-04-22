Theo thông tin từ Công an phường Yên Hòa (TP.Hà Nội), qua quá trình nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở Chang’E Beauty & Academy (địa chỉ số 18 ngõ 67 phố Đỗ Quang) có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động thẩm mỹ. Bề ngoài là một spa chăm sóc da, nhưng phía sau, cơ sở này lại tổ chức triển khai các dịch vụ thẩm mỹ có can thiệp xâm lấn ngay tại chỗ.

Đáng chú ý, các hoạt động này được thực hiện trong điều kiện không đảm bảo các tiêu chuẩn tối thiểu theo quy định như phòng mổ, vô khuẩn, trang thiết bị y tế và khả năng cấp cứu. Điều này làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra biến chứng đối với khách hàng trong quá trình làm đẹp.

Cơ quan chức năng xử phạt cơ sở spa này (Nguồn ảnh: Công an TP.Hà Nội)

Một trường hợp cụ thể đã cho thấy mức độ rủi ro của các dịch vụ này. Dù khách hàng có biểu hiện huyết áp cao và nhịp tim bất thường, cơ sở vẫn tiến hành can thiệp thẩm mỹ. Trong quá trình thực hiện, tình trạng sức khỏe của khách diễn biến xấu, buộc phải cấp cứu và chuyển viện khẩn cấp.

Hiện Công an phường Yên Hòa đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý các cá nhân có liên quan theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đang tiếp tục rà soát các cơ sở có dấu hiệu hoạt động tương tự trên địa bàn nhằm kịp thời ngăn chặn vi phạm.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng một số cơ sở làm đẹp vì lợi nhuận đã bất chấp quy định, coi nhẹ an toàn của khách hàng. Trong bối cảnh nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng, việc lựa chọn cơ sở uy tín, được cấp phép đầy đủ trở thành yếu tố then chốt để tránh những rủi ro không đáng có.

Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ, chỉ lựa chọn những cơ sở đáp ứng đầy đủ điều kiện về chuyên môn và trang thiết bị theo quy định. Mọi hành vi vi phạm trong lĩnh vực này sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Theo Công an TP.Hà Nội