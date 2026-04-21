Lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh chứa trữ gần 9.000 lít rượu ở Hà Nội.

Mới đây, Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội và Công an xã Phù Đổng tiến hành kiểm tra đột xuất điểm chứa trữ, kinh doanh rượu tại xã Phù Đổng, TP. Hà Nội. Cơ sở này thuộc sở hữu của ông N.V.H, chủ hộ kinh doanh N.V.H (trú tại tỉnh Phú Thọ). Tuy nhiên, địa điểm kiểm tra không phải là địa chỉ đã đăng ký trong giấy chứng nhận hộ kinh doanh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở đang chứa trữ gần 9.000 lít rượu các loại như rượu nếp men lá, rượu táo mèo, rượu mơ rừng…và một số tem nhãn, máy san chiết, đóng gói sản phẩm. Một số sản phẩm có dán tem sản xuất trong nước theo quy định. Tuy nhiên, một lượng lớn rượu có màu được chứa trong các can nhựa, chỉ dán nhãn thô sơ để phân biệt chủng loại rượu.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không có mặt. Đại diện theo ủy quyền của hộ kinh doanh chưa xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép sản xuất rượu theo quy định cũng như các chứng từ liên quan.

Theo trình bày của đại diện này, toàn bộ hàng hóa được vận chuyển từ Phú Thọ (Hòa Bình cũ) về cơ sở; khi có nhu cầu từ khách hàng sẽ tiến hành san chiết, đóng gói theo thị hiếu để đưa ra thị trường. Địa điểm kinh doanh bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2025 đến nay.

Qua kiểm đếm ban đầu, Đoàn kiểm tra xác định khoảng gần 9.000 lít rượu có dấu hiệu vi phạm, ước trị giá khoảng 300 triệu đồng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe tải vận chuyển 6 tấn đường Thái Lan nhập lậu.

Tại Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất phương tiện ô tô tải mang biển kiểm soát 74C-072.59 do ông V.Đ.T điều khiển khi đang dừng đỗ trên địa bàn.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trên phương tiện vận chuyển 120 bao đường tinh luyện nhãn hiệu MITR PHOL, xuất xứ Thái Lan, loại 50kg/bao, với tổng khối lượng 6 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, ông V.Đ.T là người điều khiển phương tiện, đồng thời là chủ sở hữu hàng hóa, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định.

Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.Đ.T với số tiền 70 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; đồng thời tịch thu toàn bộ 6 tấn đường tinh luyện nêu trên, trị giá 78 triệu đồng theo quy định.

Lực lượng quản lý thị trường Vĩnh Long kiểm tra các điểm bán hàng hóa.

Tại Vĩnh Long, trong quý 1/2026, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 303 vụ, phát hiện và xử lý 235 vụ vi phạm với tang vật vi phạm trị giá trên 5,5 tỷ đồng và trên 6 ngàn bao thuốc lá điếu nhập lậu. Chuyển cơ quan điều tra xử lý 1 vụ với tang vật trên 4 ngàn bao thuốc lá điếu nhập lậu. Thu nộp ngân sách Nhà nước trên 4,6 tỷ đồng.

Nhiều mặt hàng vi phạm như thuốc lá điếu, xăng dầu, thực phẩm, mỹ phẩm, phân bón,… đã bị tạm giữ, tịch thu và tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Trên phạm vi cả nước, theo lực lượng quản lý thị trường, trong quý đầu năm vẫn phát hiện một số hành vi vi phạm chủ yếu như: vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh, niêm yết giá; kinh doanh hàng hóa nhập lậu; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên môi trường mạng.

Các vụ việc vi phạm chủ yếu được phát hiện tại các tuyến biên giới, khu vực cửa khẩu, các địa bàn trọng điểm về thương mại, cũng như tại các chợ đầu mối, kho hàng và điểm tập kết hàng hóa. Bên cạnh đó, một số đối tượng lợi dụng hình thức vận chuyển hàng hóa qua dịch vụ chuyển phát nhanh và các nền tảng thương mại điện tử để tiêu thụ hàng hóa vi phạm, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát.

Từ ngày 16/12/2025 đến ngày 15/03/2026, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra: 10.286 vụ, phát hiện, xử lý: 9.270 vụ vi phạm với 10.800 hành vi vi phạm; tổng số thu từ xử phạt vi phạm hành chính là: 193 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm gần 126 tỷ đồng.