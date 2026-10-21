Theo Kyodo News, ngày 15/10, chính quyền thành phố Sanjo, tỉnh Niigata, công bố những sai phạm trong công tác quản lý vệ sinh tại cơ sở suối nước nóng Iiyuratei. Kết quả kiểm tra hồi tháng 9 cho thấy mẫu nước bồn tắm tại đây có lượng vi khuẩn Legionella cao gấp 200 lần ngưỡng quy định.

Legionella pneumophila là vi khuẩn thuộc giống Legionella, họ Legionellaceae. Đây là tác nhân đứng hàng thứ 4 gây viêm phổi cộng đồng. Bệnh viêm phổi cấp do Legionella là một nhiễm trùng cấp tính đường hô hấp có viêm phổi nặng với các triệu chứng khá điển hình của một viêm phổi: bệnh nhân có sốt cao đột ngột, ho nhiều, đau ngực,… hoặc có thể kèm theo các triệu chứng nặng ngoài đường hô hấp như: tiêu chảy, li bì hoặc mê sảng,... Tỷ lệ tử vong từ 10% - 20% nếu bệnh không được điều trị.

Cơ sở tắm nước nóng onsen bị điều tra vì bị phát hiện chứa vi khuẩn gây viêm phổi vượt ngưỡng 200 lần

Vụ việc được phát hiện sau khi cơ quan chức năng xác định một người mắc viêm phổi do Legionella từng sử dụng dịch vụ tại cơ sở vào đầu tháng 9.

Ngày 17/9, trung tâm y tế Sanjo tiến hành kiểm tra và lấy mẫu nước. Kết quả công bố ngày 24/9 cho thấy mẫu nước lấy từ hệ thống đường ống cấp nước cho bồn sục và bồn tắm nằm tại khu vực Waraku no Yu chứa 2.000 đơn vị hình thành khuẩn lạc Legionella trong mỗi 100 ml nước, trong khi ngưỡng quy định là dưới 10 đơn vị.

Tuy nhiên, chính quyền thành phố cho biết chưa xác định được mối quan hệ nhân quả giữa việc sử dụng cơ sở và tình trạng mắc bệnh của người này.

49 lần bị phát hiện nhưng không dừng hoạt động

Sau khi phát hiện vi khuẩn vượt ngưỡng, cơ quan chức năng rà soát hồ sơ kiểm tra chất lượng nước và công tác quản lý vệ sinh trước đó. Kết quả cho thấy từ tháng 4/2020 đến năm 2026, có 49 lần cơ sở tắm onsen này được phát hiện các bồn tắm chứa vi khuẩn Legionella vượt ngưỡng. Tuy nhiên, cơ sở không dừng sử dụng bồn tắm thuộc hệ thống liên quan theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, khi phát hiện vi khuẩn vượt ngưỡng, cơ sở phải khử trùng, vệ sinh và kiểm tra lại nước. Bồn tắm thuộc hệ thống đường ống liên quan cần ngừng sử dụng cho đến khi kết quả kiểm tra xác nhận an toàn. Tuy nhiên, tại Iiyuratei, cơ sở vẫn tiếp tục phục vụ khách sau khi khử trùng bằng clo, thay vì dừng sử dụng các bồn tắm khác.

Không chỉ vậy, cơ quan chức năng còn phát hiện những bất cập trong quy trình vệ sinh và khử trùng thiết bị. Hệ thống lọc tuần hoàn và đường ống, vốn phải được vệ sinh, khử trùng ít nhất hai tuần một lần, chỉ được thực hiện ba tuần một lần từ tháng 4/2026. Thiết bị thu gom tóc và các chất bẩn trong nước, vốn cần được vệ sinh hằng ngày, chỉ được làm sạch khoảng một lần mỗi tuần.

Ngoài ra, cơ sở không đo nồng độ clo tại bể chứa nước nóng trong trường hợp nhiệt độ nước dưới 60 độ C, dù đây là yêu cầu nhằm bảo đảm vệ sinh.

Thị trưởng thành phố Sanjo Takizawa Ryo công khai xin lỗi người dân

Theo lời giải thích của người quản lý cơ sở được TV Asahi dẫn lại ngày 16/10, nhân viên phụ trách đã không nhận thức đầy đủ mức độ nghiêm trọng của việc vi khuẩn vượt ngưỡng. Người này cũng thừa nhận những thiếu sót trong công tác quản lý, bao gồm trách nhiệm của bản thân.

Chính quyền thành phố Sanjo cho biết đơn vị vận hành chưa nắm rõ yêu cầu phải dừng sử dụng bồn tắm khi phát hiện vi khuẩn vượt ngưỡng. Trong khi đó, chính quyền địa phương cũng thừa nhận chưa kiểm tra đầy đủ kết quả xét nghiệm chất lượng nước và tình hình quản lý vệ sinh của cơ sở.

Thị trưởng xin lỗi, cơ sở chưa xác định ngày hoạt động trở lại

Ngày 15/10, Thị trưởng thành phố Sanjo Takizawa Ryo công khai xin lỗi người dân và khách đã sử dụng dịch vụ tại cơ sở, đồng thời thừa nhận trách nhiệm giám sát của chính quyền địa phương.

Ông cho biết thành phố sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân, xác định liệu còn sai phạm nào khác trong công tác quản lý vệ sinh hay không và xây dựng biện pháp ngăn chặn tái diễn.

Cơ sở Iiyuratei đã ngừng hoạt động từ ngày 25/9. Theo thông báo của chính quyền thành phố, việc đình chỉ sẽ tiếp tục cho đến khi toàn bộ những sai phạm trong công tác quản lý vệ sinh được làm rõ và phương án xử lý trong thời gian tới được xác định. Hiện chưa có thời điểm cụ thể cho việc mở cửa trở lại.