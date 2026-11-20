Những ngày gần đây, một hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người dùng mạng xã hội. Trong ảnh, một bé gái khoảng lớp 4, lớp 5 xuất hiện trong phòng ngủ với chiếc áo hai dây màu trắng, dáng ngắn, in hình thỏ hoạt hình ở trước ngực. Trên mặt cô bé là lớp mặt nạ trắng xóa, được tạo bằng hiệu ứng hình ảnh.

Thoạt nhìn, đây có thể chỉ là một khoảnh khắc vui vẻ khi bắt trend trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chính kiểu trang phục mà cô bé lựa chọn lại khiến nhiều người bất ngờ, kéo theo hàng loạt bình luận bàn tán. Nhiều người nhận ra, đó là kiểu áo hai dây ngắn, thường được gọi là áo lá, vốn là trang phục lót mà nhiều nữ sinh sử dụng. Việc cô bé mặc chiếc áo này để quay clip đăng TikTok khiến không ít người bất ngờ và kéo theo nhiều ý kiến bàn luận.

Dưới bài đăng, không ít tài khoản bày tỏ sự ngỡ ngàng, thậm chí cho rằng phụ huynh nên kiểm soát việc sử dụng điện thoại của con chặt chẽ hơn. Đáng nói, không ít người cũng xác nhận, con em mình cũng đang có tình trạng ăn mặc, "đu trend" tương tự.Thực tế, TikTok và các nền tảng video ngắn thường xuyên xuất hiện những trào lưu được người dùng hưởng ứng bằng cách bắt chước cách tạo dáng, trang phục, biểu cảm hoặc hiệu ứng hình ảnh. Có những trào lưu đơn thuần mang tính giải trí, nhưng cũng có những nội dung khiến người xem phải chú ý đến độ tuổi, cách thể hiện và mức độ phù hợp khi tham gia.

Ảnh được AI vẽ lại để bảo đảm quyền riêng tư cho nhân vật

Với trẻ vị thành niên, việc tiếp xúc với các xu hướng trên mạng xã hội là điều khó tránh khỏi. Ở lứa tuổi này, các em thường muốn thử nghiệm phong cách mới, thể hiện cá tính và tìm kiếm sự công nhận từ bạn bè. Một hình ảnh được nhiều lượt thích hay bình luận đôi khi cũng trở thành động lực để các em tiếp tục làm theo những gì đang thịnh hành, mà chưa chắc đã cân nhắc đầy đủ về bối cảnh hoặc những hệ quả có thể xảy ra khi nội dung được lan truyền rộng rãi.

Bởi vậy, thay vì chỉ phản ứng bằng cách trách mắng hoặc lập tức cấm đoán, cha mẹ có thể bắt đầu từ việc trò chuyện với con về những nội dung con thường xem, lý do con muốn tham gia một trào lưu và cách lựa chọn hình ảnh phù hợp để đăng tải. Điều quan trọng không phải là khiến trẻ sợ mạng xã hội, mà giúp con hiểu rằng một khi hình ảnh đã được chia sẻ, người đăng có thể không còn kiểm soát được ai sẽ xem, lưu lại hay sử dụng nó.

Câu chuyện lần này có thể chỉ bắt nguồn từ một khoảnh khắc đu trend và những bình luận đùa vui của cộng đồng mạng. Nhưng phản ứng của nhiều người cũng cho thấy một nỗi băn khoăn quen thuộc của phụ huynh: làm thế nào để con được tự do khám phá thế giới trực tuyến mà vẫn biết giới hạn, biết bảo vệ hình ảnh và sự riêng tư của chính mình?