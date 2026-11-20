Mới đây, loạt khoảnh khắc ghi lại cảnh các em học sinh tiểu học tại đảo Cô Tô nô nức mang quà lên bục giảng tặng cô giáo nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Nhìn vào "bộ sưu tập" quà tặng mà các cô cậu học trò nhỏ trân trọng nâng niu trên tay, bất cứ ai cũng phải bật cười thích thú vì độ chân chất và thực tế hiếm có. Có bé gái tặng cô giáo xâu mực ống to đùng được buộc dây cẩn thận. Có bé lại tặng cô một dây ghẹ xanh, hay một bé khác lại hào hứng ôm đến một túi lưới đựng đầy ốc biển và cá ruội. Tất cả toàn hải sản tươi rói vừa cập bến.

Những hình ảnh đáng yêu của cô trò ở Cô Tô. Ảnh: Truyền thông và văn hóa Cô Tô

Đứng trước những món quà "cây nhà lá vườn" đúng nghĩa của học trò, cô giáo không giấu nổi niềm hạnh phúc, nở nụ cười rạng rỡ đón nhận từng xâu mực, túi ốc từ tay các em.

Ngay sau khi những hình ảnh này được chia sẻ, cư dân mạng đã được phen cười nghiêng ngả và để lại vô số bình luận hài hước:

"Đỉnh cao của sự tinh tế là đây! Đủ cả mực, ghẹ, ốc, bí xanh, súp lơ với cải thảo thế này thì cô giáo chỉ cần bắc thêm nồi nước dùng nữa là có ngay bữa lẩu hải sản chuẩn vị Cô Tô rồi!"

"Hoa tươi rồi cũng tàn, chứ quà này vừa thiết thực, vừa ấm bụng lại đong đầy tình cảm của phụ huynh và các con vùng biển".

"Nhìn ánh mắt háo hức và trân trọng của các con khi mang quà lên tặng cô mà thấy ấm lòng thực sự".

Không cần phô trương hay tốn kém, chính sự mộc mạc, hồn nhiên và tấm lòng chân thành của các em nhỏ vùng đảo đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ nhất mùa tri ân 20/11 năm nay.